 ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для связи с ним | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2022

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Мир

ЦРУ опубликовало русскоязычную инструкцию для связи с ним

С начала войны в Украине все больше россиян пытаются связаться с ЦРУ, сообщили в разведслужбе газете The Washington Post. Разведслужба разъяснила в соцсетях, как можно безопасно передать ей информацию.

Штаб-квартира ЦРУ в Вирджинии

Штаб-квартира ЦРУ в Вирджинии

С начала российского вторжения в Украину все больше россиян идут на риск и пытаются установить контакт с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей американских ведомств. "Обеспокоенные русские пытаются связаться с ЦРУ", поэтому управление решило предоставить им безопасный способ это сделать, сообщил в интервью газете 3 мая сотрудник разведслужбы на условиях анонимности.

Использовать TOR и VPN и не выходить на связь с домашнего или рабочего компьютера

Днем ранее ЦРУ опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке для установления с ним безопасного виртуального контакта. "Мы настоятельно просим Вас принять все надлежащие меры, чтобы обезопасить себя. Ваша безопасность превыше всего", - написало управление 2 мая в Facebook и призвало использовать для связи с ним браузер TOR или VPN-сервисы, провайдеры которых не находятся в России или Китае. 

Кроме того, ЦРУ порекомендовало не использовать для связи с ним домашний или служебный компьютер, пользоваться обновленной версией браузера и режимом приватного просмотра, а после передачи информации удалять историю поиска. При обращении американская разведслужба попросила указывать страну нахождения, полное имя и должность, вид доступа к интересующей ЦРУ информации и контактные данные.

Тем самым в США надеются получить больше секретных данных от недовольных людей, которые с начала войны пытались связаться с ЦРУ, указали в интервью The Washington Post неназванные официальные лица США.

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    Автор: Клаудиа Ден


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