Канцлер ФРГ считает правильной свою политику в отношении Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг упреки лидеров оппозиции в том, что он проявляет нерешительность по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине. "Я принимаю решения быстро - и в координации с нашими союзниками", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, которое выйдет в свет в воскресенье, 1 мая.

По словам Шольца, он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии". Настаивая на правильности избранного курса, канцлер подчеркнул, что "не настолько пуглив, чтобы подобные обвинения (оппозиции. - Ред.) оказывали на него слишком сильное впечатление". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии". "Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует", - сказал Шольц

Говоря о выросшем количестве недовольных его политикой жителей Германии, канцлер указал, что "на опросы мнений следует обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным".

Парламентская оппозиция критикует канцлера

Накануне премьер-министр Баварии и председатель оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) подверг критике позицию Шольца и правящей коалиции по ситуации в Украине. Он обвинил канцлера в нерешительности и попытке уйти от дискуссии о поставках тяжелых вооружений Киеву. "Это не соответствует претензиям на лидерство и давлению ожиданий, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе", - заявил Зёдер.

Лидер ХДС Фридрих Мерц

Еще ранее позицию Шольца по Украине раскритиковал председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По его словам, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.

Рекордное недовольство Шольцем в ФРГ

Как следует из социологического опроса, проведенного институтом Insa по заказу Bild am Sonntag, работой главы германского кабинета министров недовольны 54% респондентов (32% удовлетворены). Это рекордно низкий уровень поддержки Шольца с момента его вступления в должность и первый раз, когда о своем недовольстве канцлером заявило большинство опрошенных.

Смотрите также:

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства На территории кампуса Студенты Ганноверского университета имени Лейбница предлагают поселить беженцев в жилье, например, построенном на плоских крышах зданий города, и, в частности, родного университета.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Плавучие дома Бесцельно простаивающие баржи можно переоборудовать в дома для беженцев. Будущие архитекторы предлагают провести в жилищные комплексы профильтрованную речную воду, а также использовать энергию солнца и ветра для получения электричества.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Парковая зона в доме Голландский павильон, оставшийся после проведения в 2000 году Всемирной выставки Expo, теперь пустует. Его можно было бы превратить в общежитие для беженцев: открытый этаж с парковой зоной между жилыми этажами здания станет прекрасным местом отдыха.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Мультикультурная дача Еще одна студенческая идея - жилье для беженцев на небольших садовых участках. Преимущество: возможность отдыхать и выращивать овощи и фрукты рядом с домом. А также - познакомиться и подружиться с соседями.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Гараж, он же дом Некоторые гаражи в немецких мегаполисах используются лишь частично. Инициаторы этого проекта предлагают надстроить над гаражами квартиры. Причем нижние этажи можно и дальше использовать в их первоначальной функции.

Беженцы в Германии: архитектура гостеприимства Подвижная недвижимость На заброшенной товарной станции в северном районе Ганновера предостаточно места для большого количества беженцев, которых можно разместить в старых вагонах, считают студенты архитектурного факультета. Эта идея осуществима в практически каждом крупном городе Германии, уверены они. Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер

