Канцлер ФРГ считает правильной свою политику в отношении Украины

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Олаф Шольц отверг упреки лидеров оппозиции в нерешительности по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву и заявил, что принимает решения в координации с союзниками Германии.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг упреки лидеров оппозиции в том, что он проявляет нерешительность по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине. "Я принимаю решения быстро - и в координации с нашими союзниками", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag, которое выйдет в свет в воскресенье, 1 мая.
По словам Шольца, он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии". Настаивая на правильности избранного курса, канцлер подчеркнул, что "не настолько пуглив, чтобы подобные обвинения (оппозиции. - Ред.) оказывали на него слишком сильное впечатление". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии". "Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует", - сказал Шольц
Говоря о выросшем количестве недовольных его политикой жителей Германии, канцлер указал, что "на опросы мнений следует обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным".
Накануне премьер-министр Баварии и председатель оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) подверг критике позицию Шольца и правящей коалиции по ситуации в Украине. Он обвинил канцлера в нерешительности и попытке уйти от дискуссии о поставках тяжелых вооружений Киеву. "Это не соответствует претензиям на лидерство и давлению ожиданий, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе", - заявил Зёдер.
Еще ранее позицию Шольца по Украине раскритиковал председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По его словам, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.
Как следует из социологического опроса, проведенного институтом Insa по заказу Bild am Sonntag, работой главы германского кабинета министров недовольны 54% респондентов (32% удовлетворены). Это рекордно низкий уровень поддержки Шольца с момента его вступления в должность и первый раз, когда о своем недовольстве канцлером заявило большинство опрошенных.
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