"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины

26 апреля 2022 года, вероятно, положило начало новой международной коалиции в поддержку Украины. В этот день в Германии на военной базе ВВС США в Рамштайне собрались главы и представители оборонных ведомств более чем 40 стран, а открывший встречу министр обороны США Ллойд Остин назвал ее "исторической".

Собравшиеся в Рамштайне обсудили, как им скоординировать действия для оказания военной помощи Украине как для непосредственных нужд обороны, так и в будущем. Сегодняшняя встреча, по словам Остина, положила начало работе контактной группы, в которую войдут представители стран-участниц встречи в Рамштайне: туда вошли не только страны-члены НАТО, но и ряд примкнувших государств - например, Япония и Израиль. Контактная группа будет координировать усилия стран-партнеров на ежемесячных встречах, добавил глава Пентагона.

Берлин все-таки сменил курс в вопросе тяжелых вооружений для Украины

По окончании встречи Ллойд Остин назвал ее конструктивной и отметил дополнительные шаги для поддержки Украины со стороны Великобритании и Канады, но все же главный фокус внимания был прикован к другой стране-участнице встречи. Формально хозяином и организатором встречи были США, но выбор немецкого Рамштайна в качестве места встречи был, вероятно, не случаен - многие обозреватели в Германии и за ее пределами обращали внимание на то, что это должно было усилить и без того значительное международное давление на правительство ФРГ с тем, чтобы убедить его дать ход поставкам тяжелых вооружений Украине. И это случилось - руководство в Берлине изменило свою позицию.

Самоходные зенитные установки "Гепард"

На встрече 26 апреля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) распространила письменное заявление, согласно которому правительство ФРГ поставит Украине порядка 50 зенитных самоходных установок "Гепард". Ламбрехт подтвердила также намерение правительства ФРГ финансировать так называемые круговые поставки. Схема предполагает, что страны Восточной Европы будут отправлять Украине военную технику советского образца из своих запасов, а Германия обязуется восполнить возникающий дефицит таких вооружений за свой счет.

Помимо этого, бундесвер намерен обучать на территории ФРГ украинских военных обращению с западными образцами техники, включая не только "Гепарды", но и, например, самоходные гаубицы PzH2000, которые, в частности, намерены поставить в Украину Нидерланды. "Ведь мы все знаем, что в этомвоенном конфликте значимым фактором является артиллерия", - добавила Ламбрехт. Глава Минобороны ФРГ признала, что в связи с вопросом поставок тяжелых вооружений "в прошедшие недели высказывалась критика в адрес Германии", но, по ее мнению, объемы оказываемой помощи говорят сами за себя.

"Гепарды": их возможности и их проблемы

Самоходные зенитки "Гепард" были далеко не первыми, которые назывались среди военной техники, которую мог бы поставить Берлин Киеву. Последние "Гепарды" были списаны более 10 лет назад и в настоящий момент на вооружении бундесвера не стоят. "Гепарды" производил концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в середине 1970-х годов. Их отличительная особенность: две пушки 35 мм, которые могут поражать как цели в воздухе на высоте до трех километров или выше в зависимости от модификации, так и наземные цели. Военные эксперты говорят, что хотя обучение пользованию радарами "Гепардов" занимает длительное время, а вот стрельба по наземным целям - нет, что делает поставки этих зениток более целесообразными с точки зрения непосредственных нужд Украины.

Комментируя отправку "Гепардов", глава Минобороны Ламбрехт добавила, что это "именно то, что сейчас необходимо Украине", но в этом, кажется, есть сомнения, во-первых, у самой Украины - согласно данным нескольких источников агентства "Рейтер", власти в Киеве давали понять Берлину еще в первых числах апреля, что армию Украины едва ли усилят "Гепарды". Во-вторых, сомнения высказал ряд немецких военных экспертов, которые обращают внимание на сложности как в управлении этими вооружениями, так и в недостаточном снабжении боеприпасами. В частности, власти Швейцарии во вторник не дали Германии разрешения на отправку в Украину амуниции для "Гепардов", изготовленной швейцарскими производителями.

Возможные поставки: танки "Леопард", БМП "Мардер"

Ранее в немецкой прессе говорилось о том, что Германия может согласиться и на поставки 88 танков "Леопард 1" (Leopard). Речь тоже идет о списанной технике: различные модификации этого танка находились на вооружении бундесвера с середины 60-х годов до 1980 года. Затем ему на смену пришел Leopard 2. Тем не менее производитель Krauss-Maffei Wegmann пишет о первом варианте "Леопарда" так: "До сих пор актуален". Действительно, несмотря на преклонный возраст этот танк все еще стоит на вооружении в девяти странах.

Танки "Леопард" и БМП "Мардер" - правительство ФРГ может вскоре принять решение об их отправке в Украину

Украинские власти проявляли интерес и к другим старым образцам военной техники - например, боевым машинам пехоты "Мардер" (Marder). Производитель этих машин, немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже подал запрос на разрешение предоставить Украине 100 БМП такого типа, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил на этой неделе, что решение будет принято незамедлительно. Однако пока судьба поставок танков "Леопард" и БМП "Мардер" неясна.

Смешанная реакция в Германии

Многие обозреватели в Германии критикуют Берлин за непоследовательность, хотя и одобряют в целом смену курса германского правительства в вопросах тяжелых вооружений. "Реальное значение данного решения заключается не в том, какую роль могут сыграть "Гепарды" на поле боя, а в сигнале, который это решение подает", - высказался по поводу заявления правительства ФРГ Марсель Дирсус (Marcel Dirsus), исследователь из Кильского института по вопросам политики безопасности.

Еще в пятницу на прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказывался однозначно отвечать на вопрос о поставках тяжелых вооружений Украине, аргументируя рисками начала новой мировой войны. "Между сценарием третьей мировой войны и сегодняшним объявлением о поставках "Гепардов" Украине прошли считанные часы. Решение верное, но было бы лучше рисовать поменьше сценариев конца света. Доверия все это не вызывает", - написала в сети Twitter депутат от партии ХДС Зерап Гюлер (Serap Güler).



Намного резче была критика правительства со стороны коллеги Гюлер по партии ХДС, заместителя главы комитета по обороне бундестага Хеннинга Отте (Henning Otte): "Поставки "Гепардов" - это очередная дымовая завеса. Идея прозрачная: делать вид, что мы поставляем тяжелые вооружения, но гарантировать, что вовремя ими нельзя будет воспользоваться. Для этого выбрали систему с самым долгим временем обучения и самой сложной логистикой", - написал он в Twitter.



Помимо оппозиционного блока ХДС/ХСС за поставки тяжелых вооружений Украине ранее выступали и партии, входящие в правящую коалицию ФРГ - "зеленые" и либералы. Против выступают Левая партия и "Альтернатива для Германии".



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