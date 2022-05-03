 Глава ХДС Фридрих Мерц встретился в Киеве с Кличко и Зеленским | Новости из Германии об Украине | DW | 03.05.2022

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Украина

Глава ХДС Фридрих Мерц встретился в Киеве с Кличко и Зеленским

Лидер ХДС Мерц заявил, что потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. В ходе визита в Киев он встретился с мэром украинской столицы Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фридрих Мерц в Ирпене

Фридрих Мерц в Ирпене

Глава оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) во время своего визита в Киев выразил потрясение разрушениями Украины в ходе развязанной Россией войны, и обвинил Москву в преступлениях. "Я был и остаюсь совершенно шокирован, эти картины не выходят из головы", - заявил Мерц вечером во вторник, 3 мая, после беседы с мэром украинской столицы Виталием Кличко.

По его словам, в Ирпене он видел, что ударами тяжелых вооружений разрушены культурные центры, детские сады и больницы, и что война ведется и против гражданского населения. "Такое нельзя смотреть просто по телевизору, это надо видеть своими глазами, чтобы осознать весь трагизм таких нападений", - сказал лидер оппозиции ФРГ. По его словам, Германия должна помочь в восстановлении Ирпеня.

Мерц вновь заявил, что поддерживает поставки оружия Киеву и предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

О содержании своего более часового разговора с президентом Владимиром Зеленским Мерц не захотел говорить публично, прежде чем проинформирует канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

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    Автор: Александра Иванова


Смотреть видео 04:01

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