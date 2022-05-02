68-й день день войны России против Украины: главные события

На 68-й день войны против Украины - в понедельник, 2 мая, - российские войска продолжили обстрелы и попытки захватить населенные пункты соседней страны. Армия и отряды территориальной обороны Украины оказывают серьезное сопротивление агрессии. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

ООН: Число беженцев из Украины превысило 5,5 млн человек

С момента российского вторжения в Украину покинуло 5,56 млн человек. Эти данные приводит управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В свою очередь, как сообщает МВД Германии, число зарегистрированных украинских беженцев в стране вплотную приблизилось к 400 тыс (398 170) человек. Прежде всего речь идет о женщинах, детях и пожилых людях. В то же время, по данным ООН,в Украину вернулись 1 357 500 человек. В основном, это мужчины.

Финляндия готовится вступить в НАТО

Официальное решение о подачи заявки Финляндии на вступление в НАТО может быть принято 12 мая. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на правительственные источники. Ожидается, что в этот день президент Саули Ниинистё выступит с заявлением о поддержке такого шага, потом в парламенте пройдет голосование за соответствующую заявку, а затем окончательное решение примут президент и ключевые министры, отмечает издание. На фоне российской агрессивной войны против Украины о своем желании присоединиться к альянсу заявила также Швеция.

Ахметов рассказал об иске к России

Горно-металлургическая компания "Метинвест" готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали". Об этом совладелец компании, один из самых богатых людей Украины Ринат Ахметов рассказал в интервью швейцарскому изданию Le Temps. По словам бизнесмена, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 млрд долл. (9,5 млрд евро). "Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков", - добавил Ахметов. По оценкам киевской школы экономики, на конец апреля прямые и косвенные потери украинской экономики из-за агрессии России достигли 600 млрд долларов.

Европейские посольства возвращаются в Киев

Дания первой из стран Северной Европы вернула свое посольство в Киев. Флаг на здании дипломатической миссии в украинской столице собственноручно поднял министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд. Хотя дипмиссия в Киеве пока работает с неполным штатом сотрудников, глава ведомства назвал возобновление деятельности посольства в столице "важным шагом". Аналогичный шаг предприняли власти Венгрии. Посольство страны было эвакуировано во Львов в первых числах марта, примерно через 10 дней после начала войны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в последнее время "ситуация в области безопасности в Киеве улучшилась".

В Запорожье эвакуировали мирных жителей из Мариуполя

В Запорожье прибыли более 100 мирных жителей, эвакуированных из Мариуполя. В заявлении Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающей участие в эвакуации, изначально указывалось, что речь идeт о гражданских лицах, "два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах "Азовстали". Однако позднее в Запорожской областной военной администрации пояснили, что в Запорожье приехали не эвакуированные с "Азовстали", а те, кто сумел выбраться из блокированного города на личном транспорте, а людей, находившихся на "Азовстали", ожидают через несколько часов. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска устроили в городе информационную блокаду: люди там верят утверждениям российской пропаганды, что солдаты РФ маршируют по Крещатику, Харьков взят, а президент Украины Зеленский назвал всех мариупольцев предателями и пообещал отправить в тюрьму каждого.

Правительство Германии не считает обучение украинских военных участием в войне

В правительстве Германии не согласились с выводами группы экспертов научной службы бундестага, что согласно международному праву поставки вооружений в совокупности с обучением военных обращению с поставляемым оружием может рассматриваться как участие в военном конфликте. Официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил, что если обращаться к аргументам международного права, то нужно констатировать, что его грубейшим нарушением стало нападение России на Украину. Западные же государства рассматривают свою военную помощь как вклад в самооборону украинцев.

УЕФА продлил бан российского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил российским клубам участвовать во всех клубных турнирах, проводимых под его эгидой в сезоне 2022 - 2023 годов. Также от всех турниров отстранены юношеские, молодежные команды, мини-футбольные клубы и сборные. Кроме того, Россия не сможет принять участие в женском чемпионате Европы в июле 2022 года и отборочном турнире к чемпионату мира следующего года. УЕФА также посчитал неприемлемой заявку России на проведение мужских чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

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