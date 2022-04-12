Путь домой: что побуждает людей возвращаться в Киев 

В Киев, невзирая на опасность ракетных обстрелов, понемногу возвращаются его горожане. По словам мэра Киева Виталия Кличко, из города за первые две недели полномасштабной войны России против Украины уехали около половины жителей. После отступления российской армии за пределы Киевской области в столице Украины стало безопаснее, но, как отмечают представители местных властей, Киев должен и дальше быть готовым к обороне.





Беженцы в Ужгороде

То, что российские войска отступили, не означает, что они отказались от своего намерения "захватить Киев за два дня", отмечают в Киевской городской государственной администрации. Город продолжает жить в условиях военного положения. На въездах в Киев и в самом городе продолжает функционировать разветвленная система блокпостов и бетонных ограждений, необходимых для обеспечения безопасности и борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Чтобы нормализовать движение заметно оживившегося в последнее время автотранспорта и уменьшить пробки в столице, большинство противотанковых ежей, которые были размещены на проезжих частях, переместили на обочину дорог. Кроме того, из-за того, что многие вернулись в Киев, также постепенно увеличивается число маршрутов общественного транспорта.

"В Украине сейчас опасно повсюду"

Несмотря на сохранение угрозы воздушных атак и призывы местных властей не спешить с возвращением в Киев, киевляне продолжают возвращаться домой. Среди них – менеджер одного из столичных предприятий Иван Леонов. Он вместе с беременной женой вернулся из Винницкой области, куда они уехали вскоре после масштабного российского вторжения.

Иван рассказал, что решил отвезти жену, когда российские войска уже подошли почти вплотную к Киеву - на расстояние, позволяющее вести артиллерийские обстрелы города. "Одно дело, когда ракета когда-то может прилететь, а другое дело, когда они уже начали артиллерией накрывать окрестности Киева. Вероятность прилета (снаряда в жилой дом. - Ред.) была высокой", - объясняет он, добавив, что одновременно ему было очень трудно убедить жену уехать из города. "У меня сложная ситуация - я ее долгое время уговаривал, чтобы уехать. Когда мы все же выехали она тоже сначала рвалась назад, хотя, когда потом начались прилеты ракет (недалеко от места жительства в Киеве. - Ред.) - то до нее дошло, что наверняка не зря уехали", - рассказывает он.

Однако после того, как украинская армия вынудила российские войска отступить за пределы Киевской области, Иван вместе с женой вернулись в Киев. "Так мы решили вернуться - сколько уже можно было там находиться. Меня это тоже уже все достало – все не свое, сидишь как на пороховой бочке. Тем более, что здесь (в Киеве. - Ред.) уже стало относительно безопасно", – делится своими переживаниями Иван. В то же время он отметил, что "сейчас в Украине опасно повсюду", но "куда денешься с подводной лодки". Он верит, что война скоро закончится, и украинцам нужно будет заново строить страну.

"Война стала данностью"

С ним согласен сотрудник одного из рекламных агентств Сергей Ничик, который после начала войны помог жене переправиться через границу и находился на Западной Украине. "Возвращаться нужно потому, что война уже стала для нас данностью и от нее нигде не спрячешься. Сиди хоть на Западной Украине, хоть в Киеве или где угодно", - отмечает он.

В то же время Сергей признается, что "не сильно стремится" возвращаться в Киев из-за того, что боевые действия на подступах к столице Украины и в самом городе могут возобновиться. "Мне кажется, что любой человек не хочет находиться там, где ему плохо, но жизнь продолжается, нужно жить дальше и что-то делать", - заметил он.

С одной стороны, нужно работать, чтобы были средства к существованию, с другой - необходимо делать что-то для страны, объясняет Сергей. "Нужно быть полезным для страны, учитывая, что я не военный, я планирую помогать в гуманитарной сфере", - отметил он, добавив, что намерен записаться в добровольцы-спасатели для того, чтобы разбирать завалы в пригородах Киева. "Я планирую приобщиться к этому делу", - подчеркнул Сергей.

Арт-директор одного из креативных агентств Александр Онацкий, вывезший семью на Западную Украину, тоже недавно вернулся в столицу. Александр отметил, что планирует активно подключиться к волонтерской работе. "Здесь руки будут нужнее, чем на западе", - подчеркнул он.

"В Киеве я дома. Мне здесь лучше работается, дышится свободнее", - отметил Александр. Он рассказал, что в настоящее время его агентство работает над информационной кампанией по популяризации среди европейской аудитории введения эмбарго на российские энергоносители. "В нашем агентстве есть представительства в Европе. Они нам могут информационно помогать, и мы от себя делаем разнообразные креативы, которые идут дальше на Запад", - рассказал он.

"Быть полезным у себя в городе"

В свою очередь Артем Жердев, который в прошлом был финансистом, и до начала войны овладевал новым для себя ИТ-направлением, тоже недавно вернулся из Западной Украины, чтобы "быть полезным у себя в городе".

Обстрел жилого квартала в Киеве

Жена Артема Лилия родила дочь в середине марта, именно в то время на подступах к Киеву велись ожесточенные бои. "Я поселил жену в роддоме больницы и потом ходил и спрашивал, что нужно сделать, как помочь и таким образом "прибился" здесь на работу", - рассказывает он, добавив, что с началом войны многие работники клиники разбежались, и чтобы поддерживать ее функционирование требовались рабочие руки.

После рождения дочери и выписки из роддома он отвез жену с ребенком на Западную Украину, организовал там их проживание и затем вернулся в Киев. "Я себе нашел другую работу - помогаю в клинике, но не только в ней. Если нужно - привожу ребятам из местной территориальной обороны воду, горючее", - рассказывает он.

Артем отмечает, что в Киеве жизнь постепенно восстанавливается, хотя в городе продолжает быть опасно. "У меня лично нет уверенности, что есть полная защита, и ни одна ракета не прилетит в жилые дома", - говорит он. Ссылаясь на разговоры с военными, Артем указывает, что пока рано возвращаться в Киев и пригород. "Еще до Пасхи нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на востоке. Местные военные говорят, что в городе и области на регулярной основе продолжают "ловить пачками" диверсантов. Этот процесс не прекращается", - добавил он.

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