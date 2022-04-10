Беженцы из Украины: как старики спасаются от войны

Украинка Эрика Гальчий не сразу присоединилась к миллионам соотечественников, покидающих свои дома, спасаясь от войны. Ей 80 лет, и она страдает старческой деменцией. Эрика забывает, кто она и что она делает. Даже собственную дочь она больше не узнает. В такой ситуации бегство от войны, связанное с многочасовым ожиданием на границе, оказалось для нее очень рискованным.

Дочь Эрики Леся живет в Германии. В интервью DW она рассказывает, что ее мать с 1945 года жила в городе Калуш на северо-западе Ивано-Франковской области. У украинской пенсионерки - немецкие предки. Она родилась во Франкфурте-на-Одере, а после Второй мировой войны была депортирована в Советский Союз. После воссоединения Германии Эрика часто думала о том, чтобы вернуться в Германию, и дочь поддерживала ее в этом. Но власти постоянно ставили палки в колеса. Когда в конце февраля Россия напала на Украину, Леся и Эрика впали в отчаяние.

Незащищенность пожилых людей в Украине

Многие пожилые люди в Украине чувствуют себя сейчас так же, как Эрика Гальчий. После нападения России они остались без помощи и защиты.

Многие старики после начала войны в Украине оказались предоставлены самим себе

Точное количество стариков, пострадавших от вторжения России в Украину, неизвестно. По статистике, в 2020 году около 7 млн из 44 млн жителей Украины были возрасте старше 65 лет. Между тем бежать от войны могут далеко не все люди пожилого возраста. Так, например, по данным гуманитарной организации Cap Anamur, на границу в районе украинского города Черновцы прибывают в основном молодые женщины с детьми. Среди них лишь несколько пожилых людей, говорит управляющий Cap Anamur Бернд Гёкен (Bernd Göken).

"В те годы, когда мы поддерживали различные небольшие проекты на востоке Украины, наша команда также заботилась о многих стариках. Некоторые из них жили в очень плохих условиях", - пишет он DW. Однако оценить текущую ситуацию этих людей он не берется.

Спасение с риском для жизни

После трех недель волнений и тщетных попыток что-то предпринять в начале марта дочери Эрики Лесе наконец удалось вывезти 80-летнюю женщину из Украины.

Операция по спасению матери была очень нервной. Леся вместе с сыном отправилась на польско-украинскую границу. В Украине она договорилась о встрече с сиделкой своей матери. "Уследить за всем невероятно сложно, - говорит Леся, описывая ситуацию в приграничном регионе. - Все плачут, все в отчаянии, повсюду солдаты с автоматами Калашникова. Ты проезжаешь мимо них и не знаешь, удастся ли тебе когда-нибудь снова выбраться из страны".

Приехав на место встречи, Эрика наконец села в машину дочери. У пожилой женщины от долгого сидения болели ноги. Матери и дочери предстояло присоединиться к длинному кортежу на пограничном переходе. От солдат помощи не было, говорит Леся. В конце концов, другие беженцы пропустили Эрику из-за ее нестабильного состояния.

Зависящие от помощи других

В Украине пожилые люди часто оказываются брошенными на произвол судьбы. Полноценных домов престарелых почти нет, и они стоят дорого, говорит Леся. В больших городах, таких как Киев, волонтеры пытаются помочь старикам преодолеть повседневные трудности и заботятся о них. Еще один институт, который помогает пожилым людям, - церковь. Например, православный Архангело-Михайловский монастырь в Одессе стал пристанищем для многих спасающихся от войны пожилых людей, которым больше некуда было идти. Об этом в начале марта сообщало французское информагентство AFP. Многих из оставшихся в монастыре стариков привели туда их родственники.

Верховный арихиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук

Насколько трагична ситуация, несмотря на эту помощь, ясно из выступления Верховного архиепископа Киево-Галицкого, главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука: "Я думаю о многих из них, брошенных сегодня, оставленных на произвол судьбы, оставленных одних в холодных квартирах, сильнее всего пострадавших от российских бомб". По его словам, многие старики приходят в церкви только за куском хлеба. Верховный архиепископ призвал думать о пожилых людях в Украине и молиться за них.

Тем временем Эрика Гальчий прибыла в Германию. Она живет в квартире своей дочери Леси во Франкфурте-на-Одере. Из-за старческого слабоумия пожилая женщина часто беспокойно ходит взад-вперед, пытаясь сориентироваться. "Конечно, теперь это полностью меняет нашу жизнь, - говорит Леся. - Сейчас я просто хочу подарить ей свое тепло, чувство защищенности, благодарность". Пока Леся не знает, как будет совмещать заботу о пожилой матери со своей основной работой. Главное, говорит она, что рядом с Эрикой всегда кто-то есть.

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