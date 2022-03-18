"Я знаю, что мое присутствие утомительно". Как находят родину в Германии

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Что значит слово "родина" для тех, кто живет в Германии? И могут ли здесь стать "своими" люди, приехавшие из других стран? Выставка в Музее современной истории Германии заставляет задуматься.
Что понимают под словом "родина" в Германии? В стране с ярко выраженными региональными различиями, преодолевшей один из самых мрачных периодов в истории, имеющей большой процент населения с миграционными корнями, пережившей раздел и воссоединение и в последние годы принимающей значительное количество беженцев, это понятие приобрело множество граней. Объединить их в одно целое попытались организаторы выставки "Родина: поиск", которая проходит в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне.
Главные составляющие родины для немцев, как показывают исследования, - локальная и региональная идентичность. "Родина - это что-то позитивное, что-то, что способствует сплоченности и делает возможным совместное будущее", - заявил в 2020 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), высказав мнение, что слово "Heimat", "родина", которое для многих жителей страны имеет, скорее, негативную коннотацию, сегодня переживает возрождение.
Люди пытаются сохранить родину, оставить напоминание о ней или воспроизвести их в другом месте. Жительница польской Силезии Мета Шивек (Meta Schiwek), ставшая изгнанницей, взяла с собой ключи от дома, когда в 1945 году бежала от Красной Армии. Она хранила их до конца жизни, надеясь вернуться на родину.
Житель земли Северный Рейн - Вестфалия еврей Лео Закс во время Второй мировой попал в концентрационный лагерь смерти Освенцим. Его жену и двоих сыновей убили национал-социалисты. После освобождения Закс вернулся в родной город Кельн и стал активно участвовать в жизни еврейской общины. Всю жизнь Лео берег чемодан, о содержимом которого никто не знал - даже его вторая супруга. Спустя годы после смерти Закса она обнаружила в этом чемодане форму мужа из концентрационного лагеря и одежду его первой жены.
"Я потерял все, что мне было мило и дорого", - написал бывший узник Освенцима Вилли Кесслер (Willi Kessler) на одном из своих плакатов о концлагере. Он тоже потерял там семью. Эту трагедию и психологическую травму от убийств Кесслер переживал до конца жизни, перерабатывая свои чувства в коллажах из документов и газет.
"Слово "родина" переводит большую немецкую историю в истории маленьких людей", - писала в 1984 году газета Die Zeit. В том же году журнал Der Spiegel вышел с заголовком на обложке "Тоска по родине". Причиной внимания немецких СМИ к понятию "родина" тогда стал сериал "Родной край: хроники Германии" режиссера Эдгара Райца (Edgar Reitz). Кинолента повествует об истории жителей одного из селений горного массива Хунсрюк на западе Германии и отражает развитие страны в XX веке.
Начиная с 1970-х годов, жители восточной и западной Германии десятилетиями борются за свои родные места в связи с добычей бурого угля. В результате энергетической политики ГДР оказались уничтожены сотни поселений. Деревни продолжают исчезать и в наши дни. Сорбы - этническая группа в регионе Лаузиц - с полным исчезновением их родовых мест рискуют потерять язык и культуру. Активистка Эдит Пенк (Edith Penk) в знак протеста многие годы выходит на демонстрации исключительно в сорбском национальном костюме.
Покрытые грязью бутылки винаиз винодельческого региона в долине реки Ар, - еще один экспонат, связанный с потерей родины. Наводнение, случившееся в Германиилетом 2021 года, уничтожило целые деревни и разрушило винодельческие хозяйства.
Для тех, кто переезжает в Германию, понятие "родина" обретает новый смысл. Итальянец Лоренцо Аннезе приехал в страну в 1958 году в качестве гастарбайтера. В 1961-1993 годах он работал на заводе "Фольксваген" в Вольфсбурге и стал первым иностранным членом совета представителей рабочих. О родине ему напоминал привезенный из дома чайник для приготовления эспрессо - подарок от друга с Сицилии. В те годы этот напиток был для Германии экзотическим.
Сейчас в ФРГ, согласно официальным данным, проживает 21,2 миллиона человек с миграционным прошлым, то есть примерно 26 процентов населения. Люди приезжают сюда на работу или прибывают в статусе беженцев. Что они берут с собой? Беженка из Ирака, оказавшаяся в Германии в 14 лет, например, привезла кеды, которые она носила вместе со школьной формой. Сейчас они напоминают ей о потерянной родине, опасном бегстве и сложном прибытии в незнакомую страну. Вместе с обувью девушка положила в чемодан ключи от дома и патроны - как напоминание о войне.
Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются приезжие, - расизм. Его жертвой стал афганец немецкого происхождения Саид Несар Хашеми, родившийся в городе Ханау. Он погиб в феврале 2020 года в результате теракта, который в Германии назвали "расистски мотивированным". О любви Саида к родине говорит номерной знак автомобиля, в котором читаются последние цифры почтового индекса Кессельштадта - района, где жил мужчина. Его тоже можно увидеть на выставке в Бонне. Всего в результате теракта в Ханау 19 февраля 2020 года погибли девять жителей ФРГ с миграционным прошлым.
"Я приехала сюда, чтобы защитить своих детей от страха и смерти, - объясняет в письме к новой родине женщина, бежавшая в Германию из Сирии. - Я знаю, что мое присутствие для вас утомительно, но постараюсь сделать все, чтобы стать хорошим членом немецкого общества".
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