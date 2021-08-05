"Грязное вино" по благотворительным ценам: кто продает и зачем покупают?

Виноделы в пострадавших от июльской непогоды районах Германии говорят, что это их худший год, и они правы. 120 евро за шесть бутылок со следами от наводнения - много это или мало? Средства от продажи "грязного вина", вернее - "вина наводнения", в рамках специальной акции должны поддержать полсотни виноделов в долине реки Ар, чьи погреба и хозяйства пострадали от природной катастрофы, а сами они практически остались ни с чем.

Бенно Жиль (Benno Gilles) - один из тех виноделов, которые сильнее всего пострадали от наводнения в Мариентале. Когда хлынули потоки воды, он со своей семьей и гостями пансиона укрылся в амбаре и собственными глазами наблюдал за тем, как массы воды практически смыли его погреба. "Я занимаюсь виноделием в третьем поколении в течение 40 лет и все, над чем я работал все эти годы, на моих глазах исчезло за несколько часов", - говорит он.

Винодел Бенно Жиль из Арской долины в земле Рейнланд-Пфальц

Винодельня Бенно Жиля была магнитом для любителей красного вина, которые приезжали с однодневными экскурсиями на дегустации и потом покупали с собой. Хозяйство производило до 25 тысяч литров вина в год, а гости останавливались в пансионе из пяти однокомнатных номеров. Теперь, даже через две с лишним недели после наводнения, Мариенталь по-прежнему выглядит как зона боевых действий, а винодельня превратилась в руины.

"По моим оценкам, я потерял около 10 тысяч бутылок вина, а все мое оборудование и техника пришли в негодность. Уничтожена и часть плантаций - примерно половина гектара. Если мне повезет, то я смогу снова наладить производство только в следующем году, чтобы спасти урожай будущего года", - подчеркивает Бенно Жиль. В его погребе - тысячи грязных от наводнения винных бутылок и еще 8 тысяч литров вина в огромных дубовых бочках, которые Жиль теперь должен разлить по бутылкам. "Мы в силах это сделать, мы не сдадимся", - с оптимизмом уверяет он.

Виноделие - экономический двигатель Арского региона

У его соседа - Пауля Шумахера (Paul Schumacher) - сначала опустились руки, когда он увидел весь масштаб разрушений. Потоки воды уничтожили половину его винодельни. Вода подняла холодильные установки до потолка и мотала их в разные стороны, полностью повредив потолочное освещение. "В первый день я подумал: бог ты мой, что мне теперь делать? Но если с финансовой точки зрения будет возможно продолжить заниматься виноделием, мы постараемся это сделать", - подчеркивает Пауль Шумахер.

Винодел Пауль Шумахер у своего полуразрушенного дома

По крайней мере, ему удалось спасти 20 тысяч бутылок вина. Почти на каждой из них сохранились этикетки. Он обмывает бутылки в ближайших виноградниках. 42 винные бочки в погребе ждут, чтобы их содержимое разлили по бутылкам. До трагедии Шумахер продавал свое вино в Данию, Бельгию и Словакию.

Производить собственное вино всегда было делом его жизни. Он начал заниматься виноделием 20 лет назад. В 2006 году купил винодельню в Мариентале. С пятью гектарами виноградников он, как и Бенно Жиль, не считался одним из крупных производителей в долине Ара, но судьбе было угодно, чтобы именно эти небольшие семейные предприятия особенно сильно пострадали от наводнения.

"По моим сведениям, больше половины здешних виноделов не застрахованы от стихийных бедствий, и я в их числе. Но виноделие - экономический двигатель региона. Гостиницы, рестораны и мастера-виноделы зависят от виноградарства. Если все это перестанет работать, здесь наступит упадок", - подчеркивает Шумахер.

Восстановление разрушенных хозяйств станет марафоном

Виноделы, которые не хотят, чтобы их хозяйства пришли в упадок или исчезли, заняты их восстановлением. Петер Крихель (Peter Kriechel) - один из крупнейших виноградарей в регионе, он возглавляет правления маркетинговой фирмы Ahrwein. Вместе с ресторатором Линдой Клебер (Linda Kleber) им пришла в голову идея продавать бутылочное вино со следами наводнения.

А работает это так: люди могут покупать через интернет вина со следами наводнения - "Flutwein": испачканные грязью бутылки могут стать символом пострадавшего региона, потому что они демонстрируют весь трагизм катастрофы и одновременно дух оптимизма. Инициатива по продаже вина за несколько дней набрала рекордные темпы, а сумма от реализации уже преодолела отметку в один миллион евро.

Многие дома в деревнях винодельческого региона почти полностью разрушены

"Мы потеряли здесь всю инфраструктуру: ни мостов, ни дорог, ни воды, ни электричества, ни газа. И, по всей видимости, это надолго. Вся экономика разрушена. Это будет настоящий марафон, который нам придется преодолеть, чтобы вернуться туда, где мы были до катастрофы", - прогнозирует Петер Крихель.

Как конкуренты стали друзьями

В результате трагедии он потерял более четверти из своих 200 тысяч бутылок, когда его подвал был затоплен водой и жижей. В течение 12 дней винодельческое хозяйство было без электричества, все машины, включая винные прессы, пришли в негодность. Два десятка сотрудников предприятия все еще пытаются удалить самую грубую грязь с бутылок очистителями высокого давления. "По сравнению с другими виноделами, мы, в Арвайлере, отделались синяком под глазом, многие коллеги потеряли все, у них не осталось ни одной бутылки вина", - подчеркивает Петер Крихель.

Солидарность, которую проявляют виноделы из других регионов, сплотила людей. Каждый день 60 коллег с Мозеля и из других частей Германии трудятся на виноградниках в долине Ара, чтобы хоть как-то спасти урожай этого года. Конкуренты стали друзьями, которые протянули руку помощи во время трагедии.

Пострадавшие от наводнения виноградники в Мариентале

Вино из регионов, пострадавших от наводнения, еще можно купить до 1 сентября. Питер Крихель занимается организацией логистики для доставки купленных в интернете вин. Винодел твердо уверен в том, что бутылки, как символ поддержки разрушенного региона, не только украсят каждый винный погреб, вино не потеряло своего качества и его можно пить.

"Мне только что позвонили из лаборатории, которая проанализировала образцы вин из районов наводнения. Ее сотрудники сообщили, что содержимое по своим вкусовым качествам осталось прежним, и что употребление данного вина безвредно. Это очень важная новость для нашей инициативы по благотворительной распродаже винных бутылок из затопленных погребов", - подчеркивает он.

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