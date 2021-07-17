 Что ждет виноделов в Арской долине после катастрофы? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.08.2021

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Культура и стиль жизни

Что ждет виноделов в Арской долине после катастрофы?

Наводнение в Германии разрушило целые винодельческие производства. В долине Ара стихия унесла человеческие жизни, уничтожила оборудование и винные погреба.

Дернау

В винодельческом регионе в долине реки Ар сейчас все по-другому, и уже ничто не напоминает о той спокойной жизни, которая была здесь до страшной катастрофы. Большинство из 65 здешних винодельческих хозяйств сейчас оказались на грани существования. А кому-то из виноделов пришлось бороться и за жизнь в ту страшную ночь, когда маленькая речушка разлилась и затопила все вокруг.

Убытки виноделов из-за наводнения

Местные виноделы теперь нуждаются в помощи из других регионов, так как оборудование, необходимое для сбора винограда и его обработки, пострадало во время наводнения. А ведь через восемь недель начнется горячая пора - сбор урожая. Какие убытки виноделы понесут в нынешнем сезоне, пока оценить сложно. Ущерб, который виноделы уже имеют, Кнут Шуберт (Knut Schubert), глава Объединения виноделия, оценивает в 48-50 миллионов евро.

"Мы исходим из того, что в наводнении не уцелела практически ни одна бочка, ни одна бутылка нашего вина", - говорит винодел Юлия Бальтес (Julia Baltes) из Дернау в беседе с корреспондентом агентства dpa. В соседней деревне Рех она снимала подвал для хранения своей продукции. Этот склад сильно пострадал. "Спасти удалось лишь несколько бутылок вина, которые теперь выглядят, словно они очень долго где-то хранились", - говорит она. Ко многим складам и помещениям винодельни сейчас просто нет доступа, поэтому подсчитывать убытки Юлия Бальтес пока не спешит. Вся надежда на урожай 2021 года. Виноградники у подножия на склонах тоже пострадали.

Откуда приходит помощь

Свою помощь теперь предлагают виноделы из региона на Мозеле. Гребнеотделители, которые нужны для того, чтобы разделить плоды и стебли, оборудование для отжима винограда, - всю основу виноделия разрушила стихия. Не осталось и производственных помещений, уничтожены склады. Поэтому Юлия Бальтес даже не думает о том, чтобы закупать новое оборудование. Его все равно некуда ставить, а вино негде будет хранить. В регионе до сих пор нет питьевой воды и электричества. Надежда - только на помощь виноделов из других регионов.

Тысячи бутылок вина

Тысячи бутылок вина: виноделы в Рейнланд-Пфальце понесли большие потери

Два местных винодела в ту страшную ночь оказались во власти стихии и боролись за свою жизнь, как стало потом известно Немецкому институту виноделия (Deutsche Weininstitut, DWI). Обеих женщин удалось спасти, пожарные нашли их живыми на дереве. Многие виноделы потеряли друзей, знакомых. Сотни людей еще числятся пропавшими без вести.

Председатель местного Объединения виноделия Хуберт Паули (Hubert Pauly) лично принимал участие в спасательных мероприятиях и акциях по расчистке завалов. Волна разрушений прокатилась по всему региону. Пострадали не только три крупные винодельни, известные на весь регион, но и около тысячи частных виноделов, которые занимаются этим в качестве дополнительного приработка. 

По словам Шуберта, вместе винодельческие предприятия понесли сокрушительные потери: уничтожены запасы вина 2017, 2019 и 2020 годов, полностью!

Что будет с вином из Арской долины 

Сколько же вина в этом регионе? В год виноделы в Арской долине производят в среднем четыре миллиона литров, совокупная выручка достигает примерно 32 миллионов евро. Цены из расчета на литр в этом регионе довольно высокие, что объясняется относительно большими затратами на производство и изготовление вина.

В результате наводнения многие виноградники, расположенные в долине и на прилегающих склонах, были разрушены или сильно пострадали. Уцелевшим виноградникам теперь угрожает высокая влажность и сырость, что может привести к образованию вредного грибка. Местные виноделы уже получили разрешение у чиновников, чтобы воспользоваться специальным защитным средством на растительной основе, но пока полеты гражданской авиации в этом регионе запрещены, а значит - опрыскивание с помощью вертолетов пока просто невозможно.

Ущерб - колоссальный, особенно в Арвайлере и в ближайших окрестностях - Майшосе или Дернау. Массы воды унесли с собой оборудование, бочки, забрав у виноделов всю основу для их существования. Эрнст Бюшер (Ernst Büscher), пресс-секретарь Немецкого института виноделия, говорит, что на помощь коллегам сразу поспешили виноделы из других регионов, чтобы спасти хотя бы то, что уцелело во время наводнения.

Арская долина насчитывает всего 563 гектара виноградников, по площади это один из самых маленьких винодельческих регионов в Германии. Всего их 13.

Массы воды повредили виноградники у подножия склона

Массы воды повредили виноградники у подножия склона

"Мы потеряли гораздо больше, чем вино одного года", - опасаются в Объединении предикатных вин (VDP). Это вино особого сорта, изготовленное из лучших и зрелых сортов винограда. В долине реки Ар у этого объединения семь винодельческих производств. Глава Объединения немецких виноделов (Klaus Schneider) подчеркивает, что готовность оказывать помощь среди виноделов огромная. После случившейся катастрофы в регион поспешили люди из самых разных городов, чтобы помочь при разборе завалов и на склонах виноградников, ведь впереди пора сбора урожая.

"То, что нас сейчас заставляет двигаться дальше, это большая солидарность, которую мы ощутили", - говорит винодел Юлия Бальтес. - В беде мы - не одни. Каждый день к нам приходят люди и помогают разбирать завалы, стоя с нами в грязи". И при всех сложных обстоятельствах местные виноделы стараются не опускать руки. Это просто не в их духе. 

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