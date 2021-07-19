Как построить дом так, чтобы его не затопило: уроки катастрофы

Вода всегда найдет себе дорогу. Что происходит, когда ее привычный путь оказывается перекрытым, показало нынешнее катастрофическое наводнение на западе Германии и в соседних странах.
Наводнение - это не обязательно бедствие. Прежде всего, это природное явление, вызванное скоплением талых вод или продолжительными ливнями. В прошлом в Германии застройку вели с учетом риска возможного затопления. Однако в последние десятилетия строить начали и в потенциально опасных местах.
Наводнения провоцирует человек
В Германии ежедневно около 50 гектаров невозделанной или незастроенной земли уходит под асфальт или бетон для новых дорог и поселений. Это в два раза превышает целевой показатель, установленный правительством Германии на 2018 год. На месте полей и лесов строят жилье, торговые центры, парковки и парки развлечений. Огромные площади земли становятся непроницаемыми - дождевой воде некуда стекать.
Реки тоже становятся источником риска, потому что их русла человек видоизменяет, выпрямляет, чтобы увеличить скорость течения. Вмешательство человека в природу почти всегда имеет финансовые причины.
Экологические катастрофы каждые 10 тысяч лет
Недавнее наводнение в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия "безжалостно демонстрирует нам наши слабые стороны", - заявил в интервью DW Хольгер Шюттрумпф (Holger Schüttrumpf), профессор гидротехники и ректор факультета гражданского строительства Рейнско-Вестфальского технического университета в Ахене. Эти слабые места возникли отчасти в силу исторических причин, добавляет он: "Люди селились вдоль рек, чтобы использовать силу воды - сначала для мельниц, а затем для бумажной и сталелитейной промышленности". Однако разрастающиеся города постепенно изменили естественное русло рек.
Альтенар до и после наводнения
Экстремальная погода бывает регулярно, говорит Хольгер Шюттрумпф, напоминая о затоплении Гамбурга в 1962 году, наводнениях на Одере (1997 г.) и Эльбе (2002 г.). Однако стихийное бедствие таких катастрофических масштабов, как на этот раз, происходит лишь раз в 10 тысяч лет.
Наводнения предсказуемы
С 2002 года в Европе действует система раннего оповещения о наводнениях, разработанная после наводнений на Одере и Эльбе. Однако потоп и на этот раз застиг людей врасплох. Уже после наводнения многие ученые-метеорологи указали на то, что сбой дает общая система защиты от наводнений, включающая в себе предупреждение и действия по экстренному реагированию на угрозу. Людей из пострадавших районов можно было бы эвакуировать, потому что прогноз надвигающихся экстремальных дождей был известен уже за несколько дней до наводнения.
"Стихийные бедствия происходят по всему миру, мы их видим по телевизору, но лично нас они не затрагивают", - говорит Хольгер Шюттрумпф. Многие жители из зоны бедствия на западе Германии, отвечая на вопрос, знали ли они об угрозе наводнения, также говорили, что знали, но даже представить себе не могли масштабы этой угрозы. И это стало одним из уроков нынешней катастрофы. Как подчеркивает профессор из Ахена, нужно повысить "восприимчивость к предупреждениям", чтобы избежать подобных катастрофических последствий в будущем.
Метеорологи всего мира сходятся во мнении, что в результате изменения климата экстремальные погодные условия станут более частыми. И к ним надо готовиться. Нужно не только расширять водосборные бассейны и наращивать дамбы. Хольгер Шюттрумпф выступает за то, чтобы вернуть рекам отобранное у них пространство - даже если это трудно осуществить в населенных районах.
Стихию нельзя победить, но с ней можно ужиться
Возвращение природе ее жизненного ареала означает, что люди должны уйти из регионов повышенного риска. Архитектор и ученый-урбанист Марк Каммербауэр (Mark Kammerbauer) считает переселение важным инструментом. "При восстановлении разрушенных стихией регионов следует учитывать, кто особенно уязвим", - говорит Каммербауэр в интервью DW. По его словам, можно было бы предложить людям, которые не имеют возможности защитить себя от стихии, стимулы для переезда из опасного региона. Помощь необходима, по его словам, прежде всего, пожилым и малообеспеченным людям.
Водонепроницаенмые ворота и противопаводковые мобильные стены защищают произведения искусства в нью-йоркском музее Уитни
Для тех же, кто остается жить в зонах повышенного риска, ученый-урбанист видит различные возможности. "Восстанавливать разрушенное надо с умом, а не на скорую руку", - говорит Марк Каммербауэр. И здесь есть две альтернативы обычной реконструкции: восстанавливать разрушенное можно так, чтобы природа больше не имела ни малейшего шанса вторгнуться в пространство человека, или же жить с природой. "Так построить здание, чтобы вода нигде не проникала, очень дорого, - указывает ученый, - поэтому лучше быть готовым к тому, что это может произойти". В таком случае дом надо проектировать так, "чтобы наводнение причиняло как можно меньше ущерба, а последующая уборка оставалась посильной", добавляет он.
Подготовка к наводнениям должна начинаться уже на стадии градостроительного планирования, уверен Марк Каммербауэр: "Нам нужны разрешения на строительство, которые больше не допускают установку масляных систем отопления еще на стадии планирования, чтобы в случае очередного наводнения все не было снова загрязнено нефтью". Подвальные этажи, которым в первую очередь угрожает затопление, должны быть из бетона, а из дерева - только верхние этажи. И техническое оборудование тоже должно быть размещено на этажах выше.
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Немецкие замки на воде
Замок Морицбург
Богата Германия замками разных эпох, а немецкое слово Burg уже само по себе звучит вполне романтично: в нем слышатся отзвуки рыцарских турниров и песен миннезингеров. Если же к нему прибавить Wasser, окружив замок водой, получится Wasserburg . Таких водных замков в Германии - более двух с половиной сотен. Один из них - Морицбург под Дрезденом. Он знаком многим по фильму "Три орешка для Золушки".
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Дворец Бенрат
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Шверинский замок
В эпоху барокко и позже рвы и пруды окончательно стали элементами ландшафтной архитектуры, а не фортификации, как это было в Средние века. Шверинский замок свой нынешний облик приобрел в 1845-1857 годах в результате перестройки в соответствии с модой романтического историзма. В качестве образцов для подражания были выбраны ренессансные замки Франции.
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Замок Фишеринг
Для большего контраста остановимся около этого замка, напоминающего о временах, когда для их владельцев решающее значение имела толщина стен, а не репрезентативные архитектурные изыски. Водный замок Фишеринг в Вестфалии - один из самых старых и наиболее сохранившихся таких замков региона Мюнстерланд. Он был заложен в XIII веке и почти заново отстроен в XVI столетии.
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Замок Шеленбург
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Замок Меспельбрунн
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Замок Глюксбург
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Замок Анхольт
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Замок Дик
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Замок Бланкенхайн
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Замок Гёденс
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Замок Фюрстлих-Дрена
Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранденбургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка разбили парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 году в замке после ремонта вновь был открыт отель.
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Замок Бургштайнфурт
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Замок Нордербург
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Замок Бергедорф
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Замок Бад-Раппенау
Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил немецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и используется для проведения культурных мероприятий.
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Немецкие замки на воде
Замок Хюльзеде
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Немецкие замки на воде
Замок Айхтерсхайм
Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. Построенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он приобрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены городская администрация и ресторан.
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Немецкие замки на воде
Замок Хюльсхофф
В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей.
Автор: Максим Нелюбин