 В ФРГ 30 тысяч жителей зоны наводнения лишены воды и электроэнергии | Новости из Германии о Германии | DW | 24.07.2021

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Германия

В ФРГ 30 тысяч жителей зоны наводнения лишены воды и электроэнергии

Запасы питьевой воды в регионах Германии, пострадавших от стихии, пополняют путем очистки речной воды. Около 30 000 людей, по данным спасателей, до сих пор лишены доступа к питьевой воде и электричеству.

Последствия наводнения в коммуне Альтенар в округе Арвайлер, Германия, июль 2021 года

Из-за разрушительного наводнения на западе Германии сотни людей остались без крова

В регионах запада Германии, пострадавших от наводнения в середине июля, около 30 тысяч человек по-прежнему лишены доступа к электричеству и питьевой воде. Об этом сообщила утром в субботу, 24 июля, в эфире немецких телеканалов RTL и ntv Сабине Лакнер (Sabine Lackner) - заместитель руководителя германской Службы технической помощи THW, работающей в районе бедствия.

По словам Лакнер, в настоящее время сотрудники THW, а также волонтеры на местах заняты в первую очередь подготовкой условий для возвращения людей в вынужденно покинутые ими дома. Специалисты испытывают на прочность уцелевшие здания, а также проверяют наличие в них газа, электричества, воды и работающей канализации.

Кроме того, спасатели пытаются пополнить запасы питьевой воды путем очистки речной. Этим занимаются, в частности, в больнице города Бад-Нойенар, тоже пострадавшей от наводнения. "Мы можем взять воду из грязной лужи и сделать так, что после очистки ее можно будет пить", - говорит Сабине Лакнер.

На выходных пройдут новые дожди

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца (Roger Lewentz), для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Министерство внутренних дел земли издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на такой случай.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Максим Филимонов


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