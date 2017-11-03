 Природные катастрофы за полвека привели к гибели более миллиона человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2021

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Мир

Природные катастрофы за полвека привели к гибели более миллиона человек

По данным Всемирной метеорологической организации, наибольшее число жертв с 1970 по 2019 годы зафиксировано в результате засухи и ураганов.

Женщина и скелеты коз на северо-востоке Сомали

Засуха на северо-востоке Сомали

По данным ООН, за прошедшие пять десятилетий в результате природных катастроф погибли более миллиона человек. Засуха, ураганы, наводнения, экстремальные температуры и другие подобные катаклизмы являются следствием изменения климата и становятся все более мощными, заявил в пятницу, 23 июля, в Женеве генеральный секретарь входящей в структуру ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. 

Примерами данной тенденции, по его словам, являются недавняя аномальная жара в Канаде и США, а также сильные дожди в Германии и других европейских странах, которые привели к разрушительным наводнениям. Это показывает, что ни один регион на планете не остается незатронутым изменениями климата, отметил глава ВМО.

При этом "периоды сильных дождей все в большей степени являются отражением изменения климата", указал Таалас. "В то время как атмосфера нагревается, она удерживает больше влаги, что означает увеличение осадков во время штормов и более высокий риск наводнений", - пояснил он.

Засухи унесли жизни 650 тысяч человек, ураганы - 580 тысяч

Только от последствий засухи с 1970 по 2019 годы погибли 650 тысяч человек. Еще почти 580 тысяч стали жертвами ураганов, наводнения унесли жизни почти 59 тысяч человек, экстремальные температуры - почти 56 тысяч, говорится в подготовленном ВМО отчете. При этом наибольший материальный ущерб во всем мире за 50 лет нанесли ураганы - в пересчете более 440 миллиардов евро. Ущерб от наводнений за тот же период составил почти 100 миллиардов евро.

Между тем наводнения, произошедшие в Германии в 2002 году, в особенности на Эльбе, по данным ВМО, стали катастрофами с наибольшим материальным ущербом в Европе за последние 50 лет, который оценивается в 14 миллиардов евро.

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    Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль


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