Природные катастрофы за полвека привели к гибели более миллиона человек

По данным ООН, за прошедшие пять десятилетий в результате природных катастроф погибли более миллиона человек. Засуха, ураганы, наводнения, экстремальные температуры и другие подобные катаклизмы являются следствием изменения климата и становятся все более мощными, заявил в пятницу, 23 июля, в Женеве генеральный секретарь входящей в структуру ООН Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.
Примерами данной тенденции, по его словам, являются недавняя аномальная жара в Канаде и США, а также сильные дожди в Германии и других европейских странах, которые привели к разрушительным наводнениям. Это показывает, что ни один регион на планете не остается незатронутым изменениями климата, отметил глава ВМО.
При этом "периоды сильных дождей все в большей степени являются отражением изменения климата", указал Таалас. "В то время как атмосфера нагревается, она удерживает больше влаги, что означает увеличение осадков во время штормов и более высокий риск наводнений", - пояснил он.
Засухи унесли жизни 650 тысяч человек, ураганы - 580 тысяч
Только от последствий засухи с 1970 по 2019 годы погибли 650 тысяч человек. Еще почти 580 тысяч стали жертвами ураганов, наводнения унесли жизни почти 59 тысяч человек, экстремальные температуры - почти 56 тысяч, говорится в подготовленном ВМО отчете. При этом наибольший материальный ущерб во всем мире за 50 лет нанесли ураганы - в пересчете более 440 миллиардов евро. Ущерб от наводнений за тот же период составил почти 100 миллиардов евро.
Между тем наводнения, произошедшие в Германии в 2002 году, в особенности на Эльбе, по данным ВМО, стали катастрофами с наибольшим материальным ущербом в Европе за последние 50 лет, который оценивается в 14 миллиардов евро.
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Австралия в огне
Лесные пожары
В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.
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Австралия в огне
Море огня
Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.
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Австралия в огне
Животные в беде
В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.
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Австралия в огне
Выжженная земля
Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.
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Австралия в огне
Спасаясь от огня
Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.
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Австралия в огне
Помощь армии
На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.
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Австралия в огне
Люди против огня
Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.
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Австралия в огне
Помощь пострадавшим от стихии
Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.
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Австралия в огне
Причины и последствия лесных пожаров
Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.
Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль