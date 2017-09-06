You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Ураган "Харви"
Публикации по теме
Самый мощный и разрушительный за период с 2005 года ураган в Соединенных Штатах Америки.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Пять экс-президентов США призвали помочь жертвам ураганов
Пять экс-президентов США призвали помочь жертвам ураганов
Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария".
Политика
22.10.2017
22 октября 2017 г.
Главные факты об урагане "Ирма" (видео)
Главные факты об урагане "Ирма" (видео)
Что известно о самом мощном в истории урагане над Атлантикой?
Катастрофы
08.09.2017
8 сентября 2017 г.
Главные факты об урагане "Ирма"
Главные факты об урагане "Ирма"
Что известно о самом мощном в истории урагане над Атлантикой?
Катастрофы
08.09.2017
8 сентября 2017 г.
02:32 мин.
Экс-президенты собирают средства пострадавшим от "Харви"
Экс-президенты собирают средства пострадавшим от "Харви"
Бывшие главы американского государства основали инициативу One America Appeal для поддержки пострадавших от урагана.
Политика
08.09.2017
8 сентября 2017 г.
Трамп согласился на повышение потолка госдолга
Трамп согласился на повышение потолка госдолга
Президент США пошел на крупный компромисс с демократами, согласившись временно поднять потолок госдолга.
Политика
07.09.2017
7 сентября 2017 г.
Мощнейший ураган "Ирма" достиг Карибских островов
Мощнейший ураган "Ирма" достиг Карибских островов
Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом, океане достиг Карибского бассейна и движется по направлению к США.
Катастрофы
06.09.2017
6 сентября 2017 г.
Реклама