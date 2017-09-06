  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус

Ураган "Харви"

Публикации по теме

Самый мощный и разрушительный за период с 2005 года ураган в Соединенных Штатах Америки.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Джимми Картер, Джодж Буш-старший, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама

Пять экс-президентов США призвали помочь жертвам ураганов

Пять экс-президентов США призвали помочь жертвам ураганов

Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария".
Политика22 октября 2017 г.
Puerto Rico Hurrikan Irma

Главные факты об урагане "Ирма" (видео)

Главные факты об урагане "Ирма" (видео)

Что известно о самом мощном в истории урагане над Атлантикой?
Катастрофы8 сентября 2017 г.
external

Главные факты об урагане "Ирма"

Главные факты об урагане "Ирма"

Что известно о самом мощном в истории урагане над Атлантикой?
Катастрофы8 сентября 2017 г.02:32 мин.
Бывшие президенты США Джордж Буш-старший, Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, ДЖимми Картер

Экс-президенты собирают средства пострадавшим от "Харви"

Экс-президенты собирают средства пострадавшим от "Харви"

Бывшие главы американского государства основали инициативу One America Appeal для поддержки пострадавших от урагана.
Политика8 сентября 2017 г.
Дональд Трамп выступает перед Конгрессом

Трамп согласился на повышение потолка госдолга

Трамп согласился на повышение потолка госдолга

Президент США пошел на крупный компромисс с демократами, согласившись временно поднять потолок госдолга.
Политика7 сентября 2017 г.
Снимок Урагана Ирма (пятая категория мощности) со спутника

Мощнейший ураган "Ирма" достиг Карибских островов

Мощнейший ураган "Ирма" достиг Карибских островов

Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом, океане достиг Карибского бассейна и движется по направлению к США.
Катастрофы6 сентября 2017 г.