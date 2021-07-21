Дома за счет бюджета построят немцам, лишенным стихией крова
Пострадавшие от наводнения на западе Германии получат уже в ближайшие дни экстренную помощь от государства. Позднее за счет бюджетных средств будут обеспечены жильем те, чьи дома были разрушены стихией.
Люди, лишившиеся в результате наводнения своих домов, получат из бюджета средства на строительство новых
В пострадавших от катастрофического наводнения районах на западе Германии еще продолжаются спасательные работы, еще подсчитаны не все утонувшие или погибшие под завалами, а правительство ФРГ на своем заседании в среду, 21 июля, уже одобрило программу срочной помощи жертвам природной стихии.
400 миллионов в виде срочной помощи
На первых порах она составит 200 миллионов евро в придачу к тем 200 миллионам, которые выделяют власти затронутых паводком федеральных земель. Итоговая сумма этой срочной помощи будет значительно больше - к каждому дополнительному евро из земельного бюджета решено выделять еще по одному из центрального.
Хорст Зеехофер (слева) и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине 21 июля
Эти средства, пояснили на пресс-конференции в Берлине министры финансов и внутренних дел Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) предназначены в первую очередь для людей, лишившихся крова или своего имущества, оказавшихся в экстремально тяжелой ситуации. При этом федеральное правительство оставило на усмотрение местных властей и размер выплачиваемых сумм, и организацию самой процедуры.
Как подчеркнул Зеехофер, важно, чтобы люди получали деньги быстро, без бюрократических формальностей и без проверки их материального положения. "Если выяснится, что надо больше денег, то выделим больше, - добавил Олаф Шольц. - Мы сделаем все, что необходимо, чтобы каждому пострадавшему помочь как можно скорее".
Кроме того, в отличие от опыта преодоления последствий прежних стихийных бедствий, в этот раз правительство ФРГ решило не выставлять счет пострадавшим от наводнения городам и коммунам за действия спасателей, за помощь, которую оказывали военнослужащие бундесвера, вертолетчики, эвакуировавшие людей с крыш затопленных домов, саперы, наводившие временные мосты, сотрудники федеральной Службы технической помощи THW.
Фонд восстановления инфраструктуры
Срочная помощь - только самый первый этап. В конце июля - начале августа, когда можно будет в общем и целом оценить масштабы причиненного стихией ущерба, состоится совещание канцлера с премьер-министрами федеральных земель, на котором будет принято решение о создании фонда для восстановления разрушенных стихией инфраструктуры и жилых строений и его ориентировочном размере.
Наводнение в 2013 году затронуло 11 федеральных земель
В прошлый раз - после наводнения 2013 года, которое затронуло 11 из 16 немецких федеральных земель, но не было столь катастрофичным, как сейчас, - размер такого фонда превысил 6 миллиардов евро, которые до сих пор расходуются на восстановление разрушенного 8 лет назад. Эту сумму в качестве ориентира называли на пресс-конференции Шольц и Зеехофер, намекая, что на сей раз она может оказаться и большей, учитывая масштабы ущерба, причиненного наводнением в Северном Рейне - Вестфалии и в Рейнланд-Пфальце.
Помощь людям - долг государства
Из средств данного фонда будет финансироваться не только восстановление местной инфраструктуры, мостов и дорог, но и строительство новых домов для тех, кого природная стихия лишила крова. Об этом заявил Олаф Шольц, отвечая на конкретный вопрос корреспондента DW.
Денег, которые выделят пострадавшим из фонда, заверил глава Минфина, хватит на сооружение нового дома. "Люди ведь и на такой случай платят налоги - чтобы в экстраординарной ситуации государство им помогло", - добавил Хорст Зеехофер.
Хватит ли денег у немецкого государства? Ведь и до сих пор не преодоленная пандемия коронавируса обходится казне в миллиарды и миллиарды евро… "Мы очень хорошо хозяйствовали в последние годы перед тем, как разразилась пандемия, в 2019 году мы отвечали всем действующим в ЕС критериям финансовой стабильности, - ответил Олаф Шольц. - Это основа того, что сейчас у нас есть силы принимать меры по преодолению экономических и социальных последствий пандемии". Не вызовет, заверил он, "драматических изменений финансового планирования" и помощь пострадавшим от наводнения.
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