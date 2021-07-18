Наводнение в ФРГ: власти готовы запустить механизм чрезвычайной финансовой помощи

Правительство Германии намерено в среду, 21 июля, запустить механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий сильнейшего наводнения на западе страны. Эти средства должны пойти на устранение наиболее серьезных повреждений зданий и муниципальной инфраструктуры, а также в особых кризисных случаях будут предоставлены отдельным нуждающимся.
Как передало агентство dpa, речь идет о сумме 400 млн евро. Из них одну половину внесет федеральное правительство, другую - земельные власти. Кроме того, планируется создать многомиллиардный фонд реконструкции. Точный размер его будет объявлен, как только будет полностью оценена степень ущерба.
Число погибших достигло 170
Между тем официально подтвержденное число погибших из-за наводнения достигло на 20 июля как минимум 170 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц оно составляет 122, а в Северном Рейне - Вестфалии (СРВ) - 48 человек. В районе города Арвайлера, где удар стихии ощущался наиболее сильно, пропавшими без вести числятся 155 человек. Порядка 40 тысяч человек там значатся пострадавшими от наводнения.
"Помощь без лишней бюрократии"
Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) во второй раз приехала в регион и пообещала пострадавшим "незамедлительную помощь без лишней бюрократии". Она оценила масштаб разрушений в городе Бад-Мюнстерайфеле, расположенном в земле Северный Рейн - Вестфалия. За два дня до этого глава германского правительства посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
В свою очередь премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии и возможный преемник Меркель Армин Лашет (Armin Laschet) отметил, что земельное правительство удвоит сумму помощи, предоставляемую Берлином, а формуляры для ее получения будут готовы до конца текущей недели.
Колоссальный ущерб транспортной сфере
Ущерб, нанесенный разрушительным наводнением в Германии в транспортной сфере, по первоначальным оценкам министерства транспорта ФРГ, может составить до 2 млрд евро. Только на железной дороге он оценен примерно в 1,3 млн евро, свидетельствовали 20 июля внутренние оценки ведомства. Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы.
Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро.
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