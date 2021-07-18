Меркель вновь приехала в пострадавший от наводнения регион и пообещала быструю помощь

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) во второй раз за последние три дня приехала в охваченный сильнейшим наводнением регион на западе Германии и пообещала пострадавшим "незамедлительную помощь без лишней бюрократии". 21 июля федеральное правительство примет пакет финансовой помощи, сообщила она во вторник, 20 июля, в Бад-Мюнстерайфеле в земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это было действительно быстро", - подчеркнула она. Помощь будет оказана совместно с федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия, которая примет необходимые постановления 22 июля, добавила Меркель. В свою очередь премьер-министр данной земли и возможный преемник Меркель Армин Лашет (Armin Laschet) отметил, что земельное правительство удвоит сумму помощи, предоставляемую Берлином, а формуляры для ее получения будут готовы до конца текущей недели.

"На восстановление инфраструктуры необходимо больше, чем пара месяцев"

По словам Меркель, ситуация в одном из наиболее пострадавших городов "ужасная", многие дома непригодны для жилья. Во время поездки они "видела людей, которые потеряли все", а город "пострадал столь тяжело, что пропадает дар речи", отметила она далее. "Единственное, что утешает, - это солидарность людей", - подчеркнула Меркель и поблагодарила всех, кто помогает пострадавшим и делает пожертвования.

Меркель и Лашет с жителями постравшего города

Она также признала, что для восстановления разрушенных наводнением городов и деревень, а также инфраструктуры потребуется долгое время и пообещала пострадавшим, что власти их не забудут. В частности, следует исходить из того, что на восстановление разрушенных дорог и железнодорожных путей потребуется больше, чем пара месяцев, заявила она.

Канцлер ФРГ также сообщила о плане усовершенствовать систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. По ее словам, в скором времени пройдут консультации о введении дополнительных сервисов телефонными операторами.

Вторая поездка в пострадавшие регионы

Два дня назад Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В сопровождении премьер-министра этой земли Малу Дрейер (Malu Dreyer) она встретилась с жителями и сотрудниками спасательных служб в городах Аденау и Шульд и заявила о еще большей приверженности задачам защиты климата.

"Мы видим, с какой силой может действовать природа, - сказала канцлер. - Мы будем противостоять этой силе - в краткосрочной, но также в средне- и долгосрочной перспективе". Для этого, по ее словам, необходима политика, "учитывающая природу и климат в большей степени, чем это происходило в последние годы".

Официально подтвержденное число погибших в результате наводнения на западе ФРГ возросло до 164, из них 117 в Рейнланд-Пфальце и 47 - в Северном Рейне - Вестфалии. Власти обеих земель не исключают, что число жертв может еще увеличиться, по-прежнему пропавшими без вести числятся 170 человек.

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