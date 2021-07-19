В Германии подсчитывают колоссальный ущерб от наводнения

Ущерб, нанесенный разрушительным наводнением в Германии в транспортной сфере по первоначальным оценкам Федерального министерства транспорта может составить до 2 млрд евро. Только на железной дороге он составляет порядка 1,3 млн евро, сообщает издание Bild во вторник, 20 июля, со ссылкой на внутренние оценки министерства. Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы.
Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро. В районах наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии необходимо как можно скорее восстановить мосты, железные дороги, автомагистрали и вышки сотовой связи, пишет издание. Согласно документу министерства, в кризисных регионах в кратчайшие сроки за счет федерального правительства могут быть построены 300 временных мостов. Кроме того для обеспечения бесперебойного железнодорожного сообщения вспомогательные мосты намерен возвести концерн Deutsche Bahn.
Глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен (Jörg Asmussen) опасается рекордного ущерба от наводнения. "В краткосрочной перспективе 2021 год может превратиться в один из самых разрушительных с 2013 года", - заявил он в интервью газете Rheinische Post. В 2013 году из-за наводнений, ураганов и циклонов сумма застрахованного ущерба составила 9,3 миллиарда евро. По его словам, если мировому сообществу не удастся достичь целей Парижского климатического саммита и не остановить изменения климата, то это будет означать конец существующей системы страхования от природных катаклизмов.
Смотрите также:
-
Последствия непогоды в Германии
На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.
-
Последствия непогоды в Германии
В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.
-
Последствия непогоды в Германии
Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.
-
Последствия непогоды в Германии
Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.
-
Последствия непогоды в Германии
Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.
-
Последствия непогоды в Германии
Участок около дома престарелых в Хагене.
-
Последствия непогоды в Германии
Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.
-
Последствия непогоды в Германии
В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.
-
Последствия непогоды в Германии
Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.
-
Последствия непогоды в Германии
Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн - Вестфалия.
-
Последствия непогоды в Германии
В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.
-
Последствия непогоды в Германии
Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.
-
Последствия непогоды в Германии
Вышедший из берегов Рейн в Майнце.
-
Последствия непогоды в Германии
Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.
-
Последствия непогоды в Германии
Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.
-
Последствия непогоды в Германии
Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.
-
Последствия непогоды в Германии
Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная улица в Эрфтштадте в земле Северный Рейн - Вестфалия
-
Последствия непогоды в Германии
Вода размыла дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.