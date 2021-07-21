Число жертв катастрофы на западе Германии возросло до 175

Спустя неделю после разрушительного наводнения на западе Германии, вызванного сильными дождями, число погибших в федеральной земле Рейнланд-Пфальц возросло до 128. Еще 155 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. 764 человека получили в результате стихии травмы, сообщила премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер (Malu Dreyer) в четверг, 22 июля, в Майнце.

Число жертв наводнения в соседней земле Северный Рейн - Вестфалия осталось на прежнем уровне (47). Тем самым сильнейшее наводнение, охватившее ряд районов на западе Германии в середине прошлой недели, унесло жизни не менее чем 175 человек.

Драйер: Восстановление будет длиться очень долго

По словам Драйер, истинный масштаб катастрофы будет понятен лишь через несколько недель, но уже сейчас ясно, что она была беспрецедентна. Наводнения в этом регионе случаются регулярно, но на сей раз высота подъема воды в некоторых местах превышала восемь метров, указала она со ссылкой на очевидцев. Восстановление разрушенных городов и инфраструктуры займет "очень долгое время", добавила премьер-министр.

Одновременно глава земельного правительства отметила "впечатляющую готовность граждан прийти пострадавшим на помощь". В частности, она сообщила, что на земельный счет для пожертвований поступило уже более 8,5 миллиона евро. Между тем на счет для пожертвований пострадавшим от наводнения, открытый Обществом Немецкого Красного Креста, поступило более 15 миллионов евро, заявила его председатель Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt).

Северный Рейн-Вестфалия принял пакет неотложной помощи

Власти земли Северный Рейн-Вестфалия предоставят пострадавшим от наводнения гражданам, компаниям и местным властям в качестве неотложной помощи 200 миллионов евро, сообщил премьер-министр Армин Лашет (Armin Laschet). Разрушительное наводнение нанесло региону "глубокие раны", заявил он в Дюссельдорфе после заседания земельного правительства.

Пакет срочной помощи, среди прочего, включает выплаты до 3500 евро на семью для покупки одежды и других предметов первой необходимости, поддержка пострадавших фирм и фермеров и предоставление средств коммунам для неотложных ремонтных работ.

Федеральный механизм чрезвычайной помощи

Накануне правительство Германии запустило механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий наводнения и одобрило пакет помощи на сумму 400 миллионов евро, которая будет направлена на устранение наиболее серьезных повреждений зданий и муниципальной инфраструктуры.

Кроме того, планируется создать многомиллиардный фонд реконструкции. Точный размер его будет объявлен, как только будет полностью оценена степень ущерба.

Ущерб, нанесенный разрушительным наводнением в Германии в транспортной сфере, по первоначальным оценкам министерства транспорта ФРГ, может составить до 2 млрд евро. Только на железной дороге он оценен примерно в 1,3 млн евро, свидетельствовали 20 июля внутренние оценки ведомства. Многие участки железнодорожного полотна разрушены или смыты. В пострадавших от стихийного бедствия районах разрушены и подтоплены многие вокзалы. Дорогам и автомагистралям был нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов евро.

Смотрите также: