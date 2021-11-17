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Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Виноделие

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Винодельческие традиции и винодельческий бизнес в Германии и других странах мира.

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Контекст

Deutschland Hattenheim | Eiswein

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Айсвайн! В Германии пришло время ледяного вина

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Вина будет мало: мировое виноделие страдает от непогоды

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Самые крупные осенние ярмарки в Германии

Самые крупные осенние ярмарки в Германии

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Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

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Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?

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