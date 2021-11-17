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Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
Виноделие
Публикации по теме
Винодельческие традиции и винодельческий бизнес в Германии и других странах мира.
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Контекст
Айсвайн! В Германии пришло время ледяного вина
Айсвайн! В Германии пришло время ледяного вина
Когда столбик термометра опускается ниже семи градусов, в Германии наступает пора сбора винограда для айсвайна.
Туризм
10.01.2024
10 января 2024 г.
8 фото
Вина будет мало: мировое виноделие страдает от непогоды
Вина будет мало: мировое виноделие страдает от непогоды
Глобальное производство вина упадет в 2023 году на самый низкий уровень за 60 с лишним лет, но Европа удержит лидерство.
Экономика и бизнес
11.11.2023
11 ноября 2023 г.
Самые крупные осенние ярмарки в Германии
Самые крупные осенние ярмарки в Германии
Октоберфест, Колбасный рынок и другие осенние ярмарки в Германии - где и когда проходят?
Туризм
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар
Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар
Часовня построена на пожертвования и открылась в Арской долине, где в июле 2021 года стихия унесла жизни 180 человек.
Культура
14.07.2023
14 июля 2023 г.
Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?
Переработают ли французское вино на топливо для автомобилей?
Франция борется с кризисом перепроизводства в виноделии. Виноградники хотят вырубить, а вино переработать на топливо.
Экономика и бизнес
16.02.2023
16 февраля 2023 г.
Яблочное вино в Гессене - история и традиции
Яблочное вино в Гессене - история и традиции
Апфельвайн - где пьют, как закусывают и производят яблочное вино в Гессене. | 14 фотографий
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21.09.2022
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К Хильдегарде - великой травнице и первой "зеленой"
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17.11.2021
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