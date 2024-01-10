Айсвайн! В Германии пришло время ледяного вина
Когда столбик термометра опускается ниже семи градусов, в Германии наступает пора сбора винограда для ледяного вина - айсвайна.
Зимние морозы в Германии - горячая пора для виноделов, оставивших часть созревших ягод на лозе, чтобы сделать из них знаменитое ледяное вино - айсвайн (Eiswein). В начале 2024 года в некоторых регионах пришла пора собирать этот урожай - например, во Франконии.
Из-за потепления климата производство айсвайна стало похоже на игру в казино. Чтобы ягоды промерзли, они должны находиться несколько часов на морозе от семи градусов и ниже. Сезон 2019 года стал первым в истории, когда весь урожай пропал.
Как сообщает dpa, в сезоне 2023 года часть урожая удалось собрать еще в декабре. В начале января 2024 года, после наступления морозов, подходящие условия сложились во Франконии и Саксонии, где сделаны фотографии в этой галерее.
Во время сбора ягод виноделы проверяют содержание сахара в соке для производства этого очень сладкого и интенсивного на вкус десертного вина. В каждом хозяйстве речь идет об изготовлении всего лишь нескольких десятков или сотен литров айсвайна.
Первое письменное упоминание айсвайна в Германии датируется 1830 годом, когда ледяное вино было произведено около Бингена на Рейне - в неудачный год, из оставшихся на лозе ягод, которые осенью сочли слишком плохими для сбора и отправки на давильню.
Сейчас для ледяного вина оставляют отборные ягоды, то есть ставки на морозы делают достаточно высокие. Ягоды при этом необходимо собирать промерзшими, поэтому иногда это приходится делать ночью, если на следующий день обещают теплую погоду.
В ночь на 10 января 2024 года свой урожай айсвайна собирали около города Майсен в Саксонии. Здесь ледяное вино делают из ягод сорта Cabernet Blanc, хотя чаще всего для него в Германии используют Riesling. Среди других подходящих сортов - Weißburgunder.
Это десертное вино обычно продают в небольших бутылках по 0,375 литра. Средняя цена составляет где-то от 20 до 40 евро, однако полторы-две сотни за бутылку тоже нельзя назвать большой редкостью. Prost!