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В Германии пройдет первый безалкогольный винный фестиваль

Канал DW в Telegram "Что там у немцев?"
9 апреля 2024 г.

Безалкогольным пивом в Германии уже мало кого не удивишь, но безалкогольное вино остается пока нишевым продуктом. Первый в стране праздник вина без алкоголя пройдет в Баварии.

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Нижняя Франкония
Виноградники в баварском винодельческом регионе Нижняя ФранконияФото: Peter Schickert/picture alliance

Каждой весной в Петерштирне на севере Баварии проходит традиционный праздник местных виноделов, но в этом году там обещают нечто небывалое - впервые посетителей приглашают на безалкогольный винный фестиваль.

"Вместе мы пишем историю. Трезво" ("Gemeinsam schreiben wir Geschichte. Nüchtern"), - такой девиз придумали организаторы, семья виноделов Дамс (Weingut Dahms) из города Швайнфурт в регионе Нижняя Франкония, для своего начинания. Об этом пишет баварское издание Merkur. 

Винный фестиваль без алкоголя

Основное традиционное мероприятие - винный фестиваль пройдет здесь с 10 по 13 мая. Экспериментальный мини-праздник с дегустацией безалкогольных вин и блюдами местной кухни, а также массой других напитков, в которых нет алкоголя, проведут 9 мая. Идея в том, чтобы у тех, кто хотел бы ощутить праздничную атмосферу, но в то же время стремится к трезвому времяпрепровождению, была достойная альтернатива, отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев?".

Виноделие во Франконии

В Германии насчитывается более дюжины традиционных винодельческих областей. Баварский регион Франкония - один из старейших в Германии. История виноделия здесь насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

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