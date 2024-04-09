В Германии пройдет первый безалкогольный винный фестиваль

Безалкогольным пивом в Германии уже мало кого не удивишь, но безалкогольное вино остается пока нишевым продуктом. Первый в стране праздник вина без алкоголя пройдет в Баварии.

Каждой весной в Петерштирне на севере Баварии проходит традиционный праздник местных виноделов, но в этом году там обещают нечто небывалое - впервые посетителей приглашают на безалкогольный винный фестиваль.

"Вместе мы пишем историю. Трезво" ("Gemeinsam schreiben wir Geschichte. Nüchtern"), - такой девиз придумали организаторы, семья виноделов Дамс (Weingut Dahms ) из города Швайнфурт в регионе Нижняя Франкония, для своего начинания. Об этом пишет баварское издание Merkur.

Винный фестиваль без алкоголя

Основное традиционное мероприятие - винный фестиваль пройдет здесь с 10 по 13 мая. Экспериментальный мини-праздник с дегустацией безалкогольных вин и блюдами местной кухни, а также массой других напитков, в которых нет алкоголя, проведут 9 мая. Идея в том, чтобы у тех, кто хотел бы ощутить праздничную атмосферу, но в то же время стремится к трезвому времяпрепровождению, была достойная альтернатива, отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев?" .

Виноделие во Франконии

В Германии насчитывается более дюжины традиционных винодельческих областей. Баварский регион Франкония - один из старейших в Германии. История виноделия здесь насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

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