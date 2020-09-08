Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Осень - горячая пора для виноградарей и виноделов. В Германии насчитывается в общей сложности тринадцать винных областей. В чем их особенности?
Разводя костры между лозами, немецкие виноделы спасают будущий урожай от весенних заморозков.
Может быть, 585 лет рислингу - не совсем круглая дата, но в Германии на нее все же обратили внимание.
В немецких винодельческих регионах полным ходом идет сбор нынешнего урожая. На этих фотографиях - нагорье Кайзерштуль.
Эта фотография сделана в винодельческом регионе Коберн-Гондорф на Мозеле, где делают популярные рислинги.
В Германии на Рейне есть всего два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах.
Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.
Вино, которое производит Михаэль Фолькер из Китцингена, пользуется спросом в Канаде, Новой Зеландии и Австралии.
Такую живописную петлю немецкая река Майн делает в районе баварского города Фолькаха (Volkach) в Нижней Франконии.
Окруженный виноградниками, он возвышается над живописной долиной реки Мозель и является главной достопримечательностью города Кохема.