Где делают мозельское, рейнское и другие немецкие вина

Нойшванштайн и Эйфелева башня - дело рук немецкого пенсионера (фото)

78-летний Альберт Дикман из-под Ганновера за двадцать лет построил и установил перед своим домом дюжину таких моделей - от Капитолия до Биг-Бена, но одну мечту так и не осуществил.