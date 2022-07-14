 Год после наводнения в Арской долине: трагедия глазами очевидца | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.07.2022

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Культура и стиль жизни

Год после наводнения в Арской долине: трагедия глазами очевидца

Известный немецкий автор Норберт Шойер, живущий в долине реки Ар и переживший беспрецедентное наводнение год назад, рассказывает в интервью DW, как люди на его родине справляются с ущербом и чего боятся.

Разрушения после наводнения в долине реки Ар в июле 2021 года

Разрушения после наводнения в долине реки Ар в июле 2021 года

Известный немецкий писатель Норберт Шойер (Norbert Scheuer) живет в регионе Айфель в долине реки Ар, где год назад люди стали жертвами беспрецедентного наводнения. В его новом романе "Mutabor" ("Мутабор") действие происходит в городке Калль, который до сих пор не может восстановиться.

DW: Прошел год после наводнения в Арской долине. Если вы оглянетесь вокруг, насколько велик сегодня ущерб от него?

Норберт Шойер: Я живу на горе, и если посмотреть вниз на Калль, то виден все еще полностью разрушенный город. Инфраструктуры просто нет. Несколько дней назад сюда снова начал ходить поезд, но в направлении Трира (более крупный город у границы с Люксембургом. - Ред.) железнодорожное сообщение будет восстановлено только через два года. На торговой улице снова открылись три магазина. Однако главная улица все еще пуста. Когда там стоишь, может показаться, что находишься в старом заброшенном городе-призраке из вестерна. Это очень угнетает.

- Как люди справляются с этим?

- Это зависит от того, где они жили: если в центре города и пострадали от наводнения, то они очень сильно травмированы. Это было не просто наводнение - многие опасались за свою жизнь.

Немецкий писатель Норберт Шойер живет в пострадавшей от наводнения Арской долине

Норберт Шойер

Когда сидишь в доме и видишь, как вода поднимается все выше и выше, боишься, что она в конце концов тебя просто смоет. У нас во время наводнения погибло несколько человек, а в таком маленьком городке все знают друг друга. Это очень сильно влияет на психику людей. Многие покинули город и уже никогда в него не вернутся.

Многие в принципе не могут вернуться в свои дома, потому что надо очень долго ждать, пока закончатся ремонтные работы, пока стены полностью просохнут от влаги. И я думаю, что пройдут годы или даже десятилетия, прежде чем жизнь нормализуется.

- Получили ли люди обещанную финансовую помощь?

- Знаете, тут такое дело. Помощь, конечно, была оказана, но только частично. Прежде всего, страховые компании - по крайней мере, это то, что я слышу от знакомых - делают выплаты очень медленно и всегда находят новые причины, чтобы не платить. Так что на самом деле проблемы еще есть. И все равно невозможно все компенсировать. 

- Вы живете в 500 метрах над городом. Какой след оставила эта трагедия в вашей жизни?

- Мы тоже пострадали от наводнения, нас тоже немного затопило. Но все это можно было пережить. Эта трагедия сильно повлияла на меня, потому что многие мои друзья пострадали. Такое не проходит бесследно. Если снова идет дождь долгое время, ты начинаешь испытывать страх, что это может повториться. Раньше я любил дождь, иногда он лил целыми днями и я всегда думал, что это прекрасно для природы, и было приятно гулять под дождем. Сейчас все по-другому.

- Вы думаете о том, что можно просто сесть в машину и уехать, если дождь будет идти слишком долго?

- Я знаю, что люди, которые живут внизу у реки, даже во время небольшого ливня начинают паниковать и уезжают или, по крайней мере, всегда держат наготове собранные вещи. В моем случае это не так. Я живу на высоте 500 метров, и должно случиться что-то ужасное, прежде чем вода в маленьких реках поднимется так высоко. В том-то и дело, что все это просто маленькие реки. Глубина реки Ульфт, например, в нормальных условиях - 50-60 сантиметров. 

- Действие в ваших книгах происходит в городке Калль, сильно пострадавшем от наводнения.Там же разворачиваются события и в новом романе. Речь идет о юной осиротевшей Нине Плиссон, которая не знает, что стало с ее матерью и кто ее отец. Она пытается разгадать тайну своего происхождения. Изменила ли трагедия в Арской долине ваш взгляд на местность, которую вы описываете в своих романах?

- Это будет видно по следующей книге. В принципе в двух последних романах, в "Мутаборе" и предыдущем, я предвидел эту катастрофу. В них Калль затоплен и ничего там не уцелело. Ничего необычного в плане наводнений длярегиона Айфель нет, здесь множество рек.

Книжный магазин в Калле после наводнения

Книжный магазин в Калле после наводнения. Сегодня он снова открылся благодаря пожертвованиям со всей Германии

Я вырос в Айфеле. В детстве все воспринимаешь однобоко. Это всегда было своего рода приключением: улицы были затоплены, а ты ехал на своем велосипеде и не видел, какие трудности возникают у взрослых в связи с этим, и что это является угрозой для их жизни. Но разрушительную силу последнего наводнения никто не мог себе представить. И я полагаю, что это одна из причин, почему оно повлекло за собой столько жертв. Мы привыкли к затоплениям и думали, что они всегда будут происходить, но не в таких масштабах, когда под водой оказываются целые улицы, когда потоки воды смывают дома и машины, гибнут люди: этого никто не ожидал.

- Когда вы смотрите в будущее, какие надежды вы связываете со своей родиной?

- Перед наводнением эта местность вдруг стала очень интересной для туристов, для тех, кто любит пешие походы и велосипедные маршруты. Туризм процветал, а потом случилось наводнение, которое разрушило всю инфраструктуру и железнодорожную ветку, которая была очень важна, как и велосипедные дорожки. Теперь идут восстановительные работы, но не с такой скоростью, как нужно. И, конечно же, я надеюсь, что они будут продвигаться как можно быстрее, и тогда люди смогут снова приезжать в Айфель, чтобы наслаждаться нашей чудесной природой.

Роман Норберта Шойера "Мутабор" вышел в свет 14 июля 2022 года в издательстве Verlag CH Beck.

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