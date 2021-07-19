Аномальная погода: можно ли ее предсказать?

В марте в Индии были зарегистрированы рекордно высокие температуры за последние 122 года. Аномально жаркая погода стояла и в Пакистане. К этому добавилась засуха: в обеих странах осадков выпало на 60 процентов меньше нормы. А потом обрушился ливень - со всей разрушительной силой.

В апреле южноафриканская провинция Квазулу-Натал пострадала от сильнейшего наводнения . Были разрушены дома, мосты, инфраструктура.

А как обстояли дела в Европе? Здесь температуры то и дело тоже достигают исторических максимумов. "Это ненормально", - говорит Симонетта Кели, директор программ по наблюдению за Землей и руководитель профильного центра в Европейском космическом агентстве.

Экстремальные погодные условия будут фиксироваться все чаще

Раз в три года Европейское космическое агентство проводит крупнейшую в мире конференцию - Living Planet Symposium (LPS). В 2022 году местом проведения последней в конце мая стал Бонн. Более 4000 участников. Сотни встреч и мероприятий, посвященных наблюдению Земли из космоса, и одной из самых обсуждаемых тем стало использование данных наблюдений со спутников для предсказания аномальных погодных явлений.

"Спутники - большая помощь для прогноза погоды", - говорит Келли. В 1977 году Европейским космическим агентством был создан первый в Европе метеорологический спутник - Meteosat. Это существенно улучшило качество прогнозов погоды. Однако аномальные погодные явления - это уже совсем другая тема. И здесь необходимо обеспечить еще более подробный сбор данных, а для этого нужны метеоспутники нового поколения. Ведь, как показывает опыт последних лет, аномальные погодные явления происходят все чаще: ураганы, сильные осадки, высокие температуры, засуха.

Можно ли предсказать непогоду с точностью до 100 процентов?

Колоссальные наводнения охватили Германию, Бельгию, Швейцарию и Нидерланды летом 2021 года. Только в Германии количество жертв стихии превысило 100 человек, сотни считаются пропавшими без вести. В результате мощных ливней в течение ночи многие реки и водоемы вышли из берегов, превратив улицы в бушующие потоки, сметавшие на своем пути автомобили и разрушавшие дома. От циклона "Бернд", обрушившегося на Германию с 13 по 18 июля 2021 года, наиболее сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, серьезные разрушения были зафиксированы в Баварии и Саксонии.

"Насколько мне известно, сильные дожди были предсказуемы, и такой прогноз был", - говорит в интервью DW Филип Эванс (Philip Evans), участник конференции LPS в Бонне и генеральный директор EUMETSAT, Европейской организация спутниковой метеорологии. За несколько дней до наводнения были оповещения Европейской системы информирования о наводнениях (EFAS). По цепочке информация пошла дальше - и в ночь на 15 июля четкий сигнал тревоги поступил от ведомства по охране окружающей среды федеральной земли Рейнланд-Пфальц. "Однако существуют определенные сложности, - говорит Эванс. - Речь не идет только о прогнозе погоды. Важно донести этот прогноз до того, кому он действительно нужен - до служб экстренного реагирования на местах. А они уже должны решать, какие предпринимать действия".

Как раз на этот счет после страшной катастрофы лета 2021 года еще долго велись политические и общественные дискуссии. Что не сработало в системе оповещения? Уже оглядываясь назад, можно выделить общий фон этих дискуссий: не было четкого представления о масштабе катастрофы, о том, кто за что отвечает. Управление рисками требует предельной концентрации всех усилий, пришли к выводу эксперты.

Почему так важны метеоспутники

Сводки погоды на день стали для нас уже ежедневной рутиной, которая при этом доставляет удовольствие. Если в реальности погода хуже прогноза, мы расстраиваемся. При этом единицы знают, сколько работы действительно стоит за одним прогнозом погоды, даже не очень точным.

"Прогноз погоды - сильно недооцененная научная работа", - считает Эванс. Даже незначительное изменение погодных условий может оказать колоссальное воздействие на погоду в ближайшие три, четыре, пять дней. Сколько параметров учитывается при прогнозе погоды! Влажность воздуха, температура, скорость ветра и так далее. И ведь все эти данные собирают не только метеоспутники, но и самолеты, корабли, метеобуй, наземные станции.

Именно метеоспутники способны обеспечить наиболее точными данными

И все же спутники занимают во всем этом многообразии особое место: они предоставляют данные о пустынях, океанах, тропических лесах. Благодаря такому покрытию удается добиться наиболее точного прогноза с минимумом погрешностей. С 1977 года у Европы есть свой собственный метеоспутник, и он наблюдает за Землей с расстояния в 36 тысяч километров. "Как раз для прогноза погоды очень важно понимать, что происходит во всех слоях атмосферы в данный момент", - говорит Эванс. Эти данные - основа прогноза. Поэтому наблюдение за Землей сверху играет такую важную роль.

Можно ли доверять прогнозам погоды?

Насколько надежным можно считать прогноз погоды на выходные или ближайшую неделю? "Самые распространенные модели рассчитывают показатели на две недели вперед. Это - максимум", - говорит Филип Эванс. Более реалистичный прогноз - на 10 дней вперед. С каждым дальнейшим днем точность прогноза падает.

Но если проводить сравнения, то прогноз погоды на следующую неделю сейчас так же точен, как когда-то, 30 лет назад, был точен прогноз на следующий день. Прогноз на 24 часа точен на 90 процентов, при трехдневном прогнозе точность падает до 75 процентов. Когда же речь идет об аномальных погодных явлениях, то все зависит от конкретного вида. "Тропический ураган, который мы часто наблюдаем в США, можно предсказать с довольно высокой точностью", - уверен Эванс. Чего не скажешь о торнадо в США или грозах в Европе. Их предсказать крайне сложно. "Только за 6 - 12 часов", - уточняет Эванс. Для этого чаще всего используется система Nowcasting - предсказание погоды на сейчас, но с использованием старых данных.

С ноября 2022 года на орбиту выйдут три спутника нового поколения - MTG 3rd Generation. Они должны повысить точность сбора данных. И впервые появится возможность проследить за всем циклом бури. Это одна из главных задач - повысить точность прогнозов сильных ветров. Филип Эванс уверен, что новое поколение метеоспутников позволит добиться значительных успехов в предсказании аномальных явлений: "Возможно, это прозвучит несколько пафосно, но спутник MTG 3rd Generation будет помогать спасать жизни людей".

Смотрите также: