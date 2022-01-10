 Ущерб от стихийных бедствий в 2021 году в мире составил 280 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2022

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Мир

Ущерб от стихийных бедствий в 2021 году в мире составил 280 млрд долларов

Для Германии 2021-й стал годом наибольших убытков от природных катастроф, заявил немецкий перестраховщик Munich Re. По его данным, основная часть убытков от стихийных бедствий в мире связана с изменениями климата.

Разрушения от наводнения в немецком Дернау

Разрушения от наводнения в немецком Дернау

Ущерб от стихийных бедствий по всем миру в 2021 году составил 280 миллиардов долларов (в пересчете около 247 миллионов евро), подсчитала немецкий перестраховочный гигант Munich Re. Застраховано было менее половины этой суммы - около 120 миллиардов долларов, говорится в отчете, опубликованном в понедельник, 10 января.

Большая часть ущерба от природных катастроф - около 145 млрд долларов - приходится на Соединенные Штаты, пострадавшие в прошлом году от ураганов, наводнений, торнадо и аномальных температур, Как общие, так и застрахованные убытки при этом были значительно выше, чем за два предыдущих года. В частности, Munich Re указала на разрушительный ураган "Ида", который обрушился на восточную часть США в конце августа 2021 года и вызвал сильные наводнения в районе Нью-Йорка.

Ущерб от наводнения в Западной Европе составил 54 млрд долларов

Между тем ущерб от разрушительного наводнения в Германии в минувшем июле компания оценила в 40 миллиардов долларов (около 33 миллиардов евро). Это - наивысший показатель в истории ФРГ. В ходе наводнения потоками воды было смыто бесчисленное количество зданий, серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре, в частности, железнодорожным путям, дорогам и мостам, погибли более 220 человек, напоминает Munich Re. С учетом разрушений в соседних Бельгии и Нидерландах общий ущерб от наводнений в Западной Европе составил 54 миллиарда долларов (46 миллиардов евро), указывается далее.

По подсчетам Munich Re, с учетом инфляции 2021 год находится по уровню ущерба от природных катастроф на четвертом месте. Годом с наибольшими потерями от разгула стихии (355 миллиардов долларов) по-прежнему является 2011-й  - год атомной катастрофы в японской Фукусиме, произошедшей вследствие землетрясения и последовавшего разрушительного цунами.

Ущерб от природных катастроф продолжает расти

"В целом 2021 год, к сожалению, вписывается в многолетние наблюдения растущих убытков", - заявил главный эксперт по климату Munich Re Эрнст Раух (Ernst Rauch). Ущерб от природных катастроф продолжает расти в связи с нарастающим климатическим кризисом. "Некоторые из экстремальных погодных явлений могут стать более частыми или более серьезными в результате изменений климата", - заявили эксперты Munich Re.

Munich Re на протяжении десятилетий документирует ущерб от стихийных бедствий на планете.

Между тем в середине декабря 2021 года швейцарский перестраховочный концерн Swiss Re оценил глобальные убытки от стихийных бедствий в 2021 году в 250 млрд долларов (221 млрд евро). В конце декабря со своей оценкой ущерба от стихийных бедствий выступила и британская гуманитарная организация Christian Aid. По ее данным, десять наиболее финансово значимых природных катастроф обошлись в более чем 170 млрд долларов (около 150 млрд евро).

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    Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата

    *От редакции

    Крым - это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:03

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