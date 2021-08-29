 В США ураган ″Ида″ вывел из строя систему электроснабжения в Новом Орлеане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2021

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Мир

В США ураган "Ида" вывел из строя систему электроснабжения в Новом Орлеане

Опасность урагана снижена с четвертой до второй категории, но эксперты ожидают сильных разрушений. Президент Байден назвал "Иду" потенциально смертельным ураганом.

В Новом Орлеане

В Новом Орлеане

Ураган "Ида", которому была присвоена категория "исключительного опасного", полностью вывел из строя систему электроснабжения в мегаполисе Новый Орлеан в американском штате Луизиана. "В Новом Орлеане больше нет электроэнергии", - объявило министерство внутренней безопасности США вечером в воскресенье, 29 августа. В настоящее время электричество вырабатывается лишь с помощью генераторов.

"Ида" обрушилась на побережье Мексиканского залива с порывами ветра скоростью 240 километров в час. В настоящее время уровень опасности снижен с четвертого до второго, порывы ветра достигают 175 километров в час. Тем не менее, эксперты прогнозируют весьма серьезные разрушения, поскольку из-за снижения скорости продвижения стихии объекты на пути следования урагана подвергаются сильным ветрам и проливным дождям более длительное время.

Президент США Джо Байден назвал "Иду" потенциально смертельным ураганом и призвал население серьезно отнестись к угрозе. Ураган "Ида" напомнил о катастрофическом урагане "Катрина", который в этот же день пронесся над Новым Орлеаном 16 лет тому назад и унес жизни более чем 1800 человек. На данный момент сообщается об одном погибшем в результате урагана "Ида".

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    Германия после урагана ''Забине''

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    Германия после урагана ''Забине''

    Бремерхафен

    Дамба в порту Бремерхафена.

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    Германия после урагана ''Забине''

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  • Гессен

    Германия после урагана ''Забине''

    Гессен

    Хотя ураган закончился, от прогулок в лесу в ближайшие две недели рекомендуется воздержаться из-за опасности падения надломленных веток и деревьев. Осторожность следует соблюдать в любом случае.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    Неспокойное море в портовом городе Вильгельмсхафене.

  • Вильгельмсхафен

    Германия после урагана ''Забине''

    Вильгельмсхафен

    После урагана можно вдоволь погулять по лужам.

  • Дортмунд

    Германия после урагана ''Забине''

    Дортмунд

    Во время урагана в небе можно было увидеть намного меньше самолетов, чем обычно. Эта фотография была сделана в Дортмунде.

  • Дрезден

    Германия после урагана ''Забине''

    Дрезден

    Дождливый вечер во время урагана "Забине" в столице Саксонии Дрездене.

  • Кельн

    Германия после урагана ''Забине''

    Кельн

    Радуга в небе над Кельном после урагана "Забине".

    Автор: Максим Нелюбин


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