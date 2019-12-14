Ураган "Белла" привел к перебоям в электроснабжении в Уэльсе и Франции

Ураган "Белла", обрушившийся на побережья ряда европейских стран, привел к перебоям в электроснабжении. Так, в воскресенье, 27 декабря, в северных регионах Франции около 12 000 домохозяйств остались без электричества. Специалисты компании-поставщика Enedis работают над устранением проблемы.

В Уэльсе аналогичная участь из-за непогоды постигла свыше 30 000 домов. К моменту публикации электроснабжение удалось восстановить почти в 29 000 пострадавших домохозяйств, отметила компания Western Power Distribution.

В Англии полиция рекомендовала тысячам жителей графства Бедфордшир покинуть свои дома из-за подъема уровня воды в реке Грейт-Уз. А на юге страны подтопления железнодорожных путей и упавшие деревья привели к перебоям в движении поездов.

На французском побережье Атлантического океана и на берегах Британских островов бушуют штормовые ветры и сильные дожди. Синоптики предупредили, что скорость ветра может достигать 120 километров в час.

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