 Ураган ″Белла″ привел к перебоям в электроснабжении в Уэльсе и Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 27.12.2020

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Европа

Ураган "Белла" привел к перебоям в электроснабжении в Уэльсе и Франции

На севере Франции около 12 000 домов остались без электричества из-за урагана "Белла". На юге Англии нарушено железнодорожное сообщение.

Маяк во французском регионе Бретань во время урагана Белла

Ураган "Белла" во французском регионе Бретань

Ураган "Белла", обрушившийся на побережья ряда европейских стран, привел к перебоям в электроснабжении. Так, в воскресенье, 27 декабря, в северных регионах Франции около 12 000 домохозяйств остались без электричества. Специалисты компании-поставщика Enedis работают над устранением проблемы.

В Уэльсе аналогичная участь из-за непогоды постигла свыше 30 000 домов. К моменту публикации электроснабжение удалось восстановить почти в 29 000 пострадавших домохозяйств, отметила компания Western Power Distribution.

В Англии полиция рекомендовала тысячам жителей графства Бедфордшир покинуть свои дома из-за подъема уровня воды в реке Грейт-Уз. А на юге страны подтопления железнодорожных путей и упавшие деревья привели к перебоям в движении поездов.

На французском побережье Атлантического океана и на берегах Британских островов бушуют штормовые ветры и сильные дожди. Синоптики предупредили, что скорость ветра может достигать 120 километров в час.

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