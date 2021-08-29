Мощный ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана

В США ураган "Ида", который Национальный центр наблюдения за ураганами (NHC) отнес к четвертой категории по шкале измерения потенциального ущерба от стихии, вечером в воскресенье, 29 августа (по среднеевропейскому времени), достиг побережья Мексиканского залива в районе американского штата Луизиана. Ожидается, что следствиями "Иды" станут "опасные для жизни штормовые приливы", штурмовые порывы ветра и долгосрочные отключения электричества в мегаполисе Новый Орлеан и всей Луизиане, указывают эксперты Национального центра наблюдения за ураганами (NHC).

Мощность урагана "Ида" выросла за считанные часы. Вечером 28 августа ему была присвоена вторая категория, вскоре после этого - третья. Сейчас, по данным NHC, максимальная скорость ветра "Иды" достигает 240 км/ч. Максимально опасными считаются ураганы пятой категории, при которых скорость ветра превышает 250 км/ч.

Годовщина урагана "Катрина"

Из-за приближающегося урагана "Ида" многие жители мегаполиса Новый Орлеан и других городов в штате Луизиана покинули свои дома.

На дорогах, ведущих в северном направлении, образовались огромные пробки. В телеобращении к населению штата президент США Джозеф Байден пообещал направить на помощь местным жителям несколько сотен спасателей, а также доставить в Луизиану генераторы электроэнергии, запасы питьевой воды и продуктов.

У многих в Новом Орлеане еще свежи воспоминания о колоссальных разрушениях, причиненных ураганом "Катрина", который затопил 80 процентов площади города и унес жизни 1800 человек. В воскресенье, 29 августа, исполняется ровно 16 лет со дня этой трагедии.

Как рассказал один из местных жителей агентству AFP, именно поэтому сегодня людей обуревает такой страх: ведь в 2005 году многие жители Нового Орлеана, по его словам, не отнеслись к предупреждениям о стихийном бедствии достаточно серьезно.

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