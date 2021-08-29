Мощный ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана

Следствием урагана "Ида" станут штурмовые приливы, шквальные порывы ветра и долгосрочные отключения электричества, указывают эксперты Национального центра наблюдения за ураганами в США.
Озеро Пончартрейн в Луизиане незадолго до прибытия урагана "Ида"
В США ураган "Ида", который Национальный центр наблюдения за ураганами (NHC) отнес к четвертой категории по шкале измерения потенциального ущерба от стихии, вечером в воскресенье, 29 августа (по среднеевропейскому времени), достиг побережья Мексиканского залива в районе американского штата Луизиана. Ожидается, что следствиями "Иды" станут "опасные для жизни штормовые приливы", штурмовые порывы ветра и долгосрочные отключения электричества в мегаполисе Новый Орлеан и всей Луизиане, указывают эксперты Национального центра наблюдения за ураганами (NHC).
Мощность урагана "Ида" выросла за считанные часы. Вечером 28 августа ему была присвоена вторая категория, вскоре после этого - третья. Сейчас, по данным NHC, максимальная скорость ветра "Иды" достигает 240 км/ч. Максимально опасными считаются ураганы пятой категории, при которых скорость ветра превышает 250 км/ч.
Годовщина урагана "Катрина"
Из-за приближающегося урагана "Ида" многие жители мегаполиса Новый Орлеан и других городов в штате Луизиана покинули свои дома.
На дорогах, ведущих в северном направлении, образовались огромные пробки. В телеобращении к населению штата президент США Джозеф Байден пообещал направить на помощь местным жителям несколько сотен спасателей, а также доставить в Луизиану генераторы электроэнергии, запасы питьевой воды и продуктов.
У многих в Новом Орлеане еще свежи воспоминания о колоссальных разрушениях, причиненных ураганом "Катрина", который затопил 80 процентов площади города и унес жизни 1800 человек. В воскресенье, 29 августа, исполняется ровно 16 лет со дня этой трагедии.
Как рассказал один из местных жителей агентству AFP, именно поэтому сегодня людей обуревает такой страх: ведь в 2005 году многие жители Нового Орлеана, по его словам, не отнеслись к предупреждениям о стихийном бедствии достаточно серьезно.
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Дрезден
В ночь на понедельник, 10 февраля 2020 года, над Германией бушевал ураган "Забине". На большей части страны действовало максимальное штормовое предупреждение, из-за чего было остановлено движение поездов дальнего следования и отменены многие авиарейсы. Эта фотография была сделана ранним утром в столице Саксонии Дрездене.
Ураган ''Забине'' в Германии
Мюльхайм-ан-дер-Рур
Трудно поверить, но водитель и пассажир этого автомобиля, на который во время урагана "Забине" упало дерево в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия), смогли сами выбраться из машины и получили лишь легкие травмы.
Ураган ''Забине'' в Германии
Лохум
Дерево, упавшее на дорогу в окрестностях Лохума (Рейнланд-Пфальц).
Ураган ''Забине'' в Германии
Кельн
Перед ураганом "Забине" вокруг Кельнского собора заранее были установлены временные ограждения и предупредительные таблички "Осторожно, возможно падение каменных обломков" (Северный Рейн - Вестфалия).
Ураган ''Забине'' в Германии
Броккен
Туристы из баварского Кобурга на вершине горы Броккен в Гарце (Саксония-Анхальт).
Ураган ''Забине'' в Германии
Броккен
Скорость ветра на Броккене - 166 километров в час.
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Дерево, упавшее на легковой автомобиль на парковке в Гамбурге.
Ураган ''Забине'' в Германии
Вильгельмсхафен
В такую погоду хорошие собаки хозяина на улицу не выгонят, однако эти псы явно не считают ураган "Забине" достаточным поводом, чтобы весь день сидеть дома в Вильгельмсхафене, где также сделана следующая фотография...
Ураган ''Забине'' в Германии
Вильгельмсхафен
Портовый город Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония) на Северном море.
Ураган ''Забине'' в Германии
Тиммендорф
Тиммендорф на острове Пёль в Балтийском море (Мекленбург - Передняя Померания).
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Жилой дом в гамбургском районе Бланкенезе, получивший повреждения в результате падения дерева.
Ураган ''Забине'' в Германии
Гёттинген
"Из-за непогоды движение поездов дальнего следования остановлено на всей территории Федеративной Республики". Информационное табло на вокзале в Гёттингене (Нижняя Саксония). В некоторых регионах Германии также приостановили движение местных поездов и электричек.
Ураган ''Забине'' в Германии
Ганновер
Пункт питания для пассажиров, вынужденных пережидать ураган "Забине" на вокзале в Ганновере (Нижняя Саксония).
Ураган ''Забине'' в Германии
Гамбург
Поезд ICE для пассажиров железной дороги, застрявших на вокзале в Гамбурге. Многие ночевали в таких специальных поездах.
Ураган ''Забине'' в Германии
Кельн
Один из пассажиров, ночевавших в поезде на вокзале в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).
Ураган ''Забине'' в Германии
Зенде
Окрестности Ганновера во время урагана "Забине". Ветроэнергетическая установка около города Зенде (Нижняя Саксония).
Ураган ''Забине'' в Германии
Берлин
Обрушившиеся строительные леса на улице Софиенштрассе в Берлине.
Ураган ''Забине'' в Германии
Франкфурт-на-Майне
Исландские лошади во Франкфурте-на-Майне (Гессен).
Ураган ''Забине'' в Германии
Харзум
Эта ветряная мельница 1894 года в Харзуме (Нижняя Саксония) видела на своем веку много ураганов. Повреждений во время нынешнего она не получила.
Ураган ''Забине'' в Германии
Магдебург
Раннее утро на Эльбе после ненастной ночи в Магдебурге (Саксония-Анхальт).