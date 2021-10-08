Изменение климата: как оно связано с конфликтами на планете

Экологические проблемы в отдельных регионах могут вести к возникновению конфликтов и массовой миграции. Таковы выводы "Отчета об экологических угрозах 2021", обнародованного международным аналитическим центром Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP) 7 октября - менее чем за месяц до начала Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

Эксперты IEP изучили ситуацию в 178 странах мира, чтобы выявить те из них, где связь между конфликтами и экологическими проблемами наиболее очевидна. При этом, с одной стороны, оценивались риски того или иного региона столкнуться с нехваткой продовольствия и питьевой воды, быстрым ростом населения, температурными аномалиями и природными катастрофами. С другой стороны, учитывались показатели, отражающие способность общества и экономики быстро восстанавливаться после кризиса, конкретно: наличие в стране эффективно работающего правительства, комфортных условий для ведения бизнеса и благоприятной ситуации с правами человека.

"Мы попытались понять, насколько сильна связь между экологическими проблемами и (существующими в различных регионах мира. - Ред.) конфликтами. И оказалось, что она гораздо сильнее, чем мы думали, - комментирует результаты исследования основатель и руководитель IEP Стив Киллелеа в беседе с DW. - Экологические проблемы и конфликты тесно взаимосвязаны".

Когда одна проблема вытекает из другой

По данным исследования, в регионах, страдающих от конфликтов и экологических проблем - таких, как природные катастрофы, нехватка ресурсов и температурные аномалии, - одна проблема часто становится следствием другой.

Экологические проблемы могут привести к массовой миграции населения Африки

"Когда заканчиваются ресурсы, начинается борьба за них. Этот конфликт ослабляет социальную инфраструктуру в целом и становится причиной дальнейшего уничтожения ресурсов. А это, в свою очередь, усугубляет конфликт", - объясняет Киллелеа. Иногда ситуация осложняется наличием различных этнических и религиозных групп, которые враждуют между собой, добавляет эксперт.

Примером региона, оказавшегося втянутым в такой "порочный круг", по словам главы IEP, является регион Африки к югу от Сахары - так называемая зона Сахеля. Такие "системные" проблемы, как общественные волнения, слабые гражданские институты, коррупция и быстрый рост населения, переплетаются там с проблемами нехватки высококачественного продовольствия и питьевой воды.

Эксперты IEP считают, что все эти проблемы увеличили вероятность возникновения конфликтов в этом регионе, а также способствовали активизации там ряда исламистских движений, которые воспользовались локальными конфликтами из-за ресурсов для достижения своих целей.

Регионы, подверженные самому высокому риску

Серж Струбантс, глава отделения IEP по Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, рассказал DW, что в отчете института фигурируют 30 стран, являющихся так называемыми "горячими точками". Эти государства, с одной стороны, борются с наиболее серьезными экологическими проблемами, а с другой - характеризуются высоким уровнем коррупции, слабыми институтами гражданского общества, плохими условиями для бизнеса и неравномерным распределением ресурсов.

В исследовании были названы и три региона, которые подвержены наиболее высокому риску социального коллапса. Это зона Сахеля, простирающаяся от Мавритании до Сомали, южноафриканский пояс (пространство от Анголы до Мадагаскара), а также ближневосточный и центральноазиатский пояс (от Сирии до Пакистана).

Во всех этих регионах существует повышенный конфликтный потенциал, а также предпосылки для начала массовой миграции. В 2020 году более 50 млн человек в африканском регионе, расположенном к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и на севере Африки из-за различных конфликтов были вынуждены покинуть свои дома.

Фактор изменения климата

Несмотря на то что такие экологические проблемы, как нехватка продовольствия и питьевой воды, существуют независимо от изменения климата, этот фактор привел к их обострению. В подобных условиях все больше людей оказываются вынуждены покинуть свои дома. По расчетам IEP, к 2050 году только в регионе к югу от Сахары 86 млн человек из-за изменения климата превратятся в мигрантов.

Специалист по исследованию конфликтов и мирных процессов из Университета Упсалы Нина фон Уекскулл, не принимавшая участия в подготовке отчета IEP, в беседе с DW подтвердила наличие связи между изменением климата и ростом конфликтного потенциала в различных регионах планеты. "Считается, что общее влияние состояния климата на риск возникновения конфликтов в современных странах довольно несущественное по сравнению с другими факторами. Однако некоторые регионы мира действительно являются уязвимыми в этом отношении", - отмечает она.

Ситуация в развитых странах

Страны Европы и других высоко развитых регионов также сталкиваются с природными катастрофами и последствиями изменения климата, однако эти государства являются более устойчивыми по отношению к проблемам, связанным с экологическими угрозами, говорится в докладе IEP.

После наводнения на западе Германии летом 2021 года

Это объясняется наличием стабильных правительств, системы социального страхования, материальным благосостоянием граждан и другими факторами. Струбантс приводит в пример ситуацию после разрушительного наводнения в Германии и Бельгии летом 2021 года: "Обе страны уже занимаются восстановлением. Переселить пришлось лишь небольшое количество людей. О пострадавших хорошо заботятся, и в будущем они смогут вернуться в свои дома".

Возможное решение проблемы

Противодействие изменению климата не сможет полностью нивелировать риск возникновения конфликтов, связанных с экологическими угрозами, полагают в IEP.

Поэтому эксперты призывают правительства и международные институты объединить структуры, борющиеся с проблемами в сферах здравоохранения, нехватки воды и продовольствия, финансов и так далее. Разрозненные институты, работающие в этих областях, не помогут решить региональные проблемы, указывают исследователи.

"Концентрируясь на системных решениях, можно добиться гораздо большей эффективности", - подчеркивает глава IEP Стив Киллелеа.

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