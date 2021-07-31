В Гренландии стремительно тает ледяной покров

Из-за необычайно теплой температуры в Гренландии происходит массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает в субботу, 31 июля, агентство AFP со ссылкой на сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal.
По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля была зарегистрирована самая высокая температура с момента начала наблюдений + 23,4 градуса Цельсия.
Таяние пока в среднестатистических пределах
Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, оно пока не превзойдено, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Тем не менее, в целом таяние ледника в этом году пока что укладывается в среднестатистические показатели.
Берег восточной Гренландии
Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 миллиона квадратных километров - по размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяние значительно ускорилось после 2000 года.
Рекордная жара в Средиземноморье
В то же время средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары. В ближайшие дни в Италии, Турции, Греции и других странах ожидается жара свыше 40 градусов. В Турции по-прежнему не удается затушить десять очагов лесных пожаров, три из них - в провинции Анталья.
В Италии за последние 24 часа пожарные провели более 800 операций по тушению лесных пожаров, наиболее серьезная ситуация сложилась на Сицилии. На Сардинии также бушуют лесные пожары.
В Греции ожидается дальнейшее повышение температуры до 46 градусов, метеорологи заявляют о рекордно жарком периоде. Города открыли помещения с кондиционерами для жителей, у которых нет возможности охлаждать воздух дома.
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Автор: Андрей Гурков