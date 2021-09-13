Как немцы пережили наводнение на Аре: жизнь разделилась на "до" и "после"

"Нет, нет и нет! Ничего подобного никто не ожидал. Можно было представить, что вода поднимется и затопит подвалы. Но чтобы так? Никто не мог себе представить такой катастрофы", - рассказывает жительница Арвайлера, одного из небольших городков в Арской долине, на западе Германии, пострадавшего от наводнения год назад.

Джессика Бельц (Jessica Bälz) - продавец книг. До наводнения у нее было два книжных магазина. Когда в ночь с 14 на 15 июля 2021 года уровень воды в реке Ар начал расти, Джессика вместе со своим мужем пыталась спасти свои магазины, обкладывая их мешками с песком. Но в какой-то момент вода начала прибывать со всех сторон, и стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля. "Спасти ничего уже было нельзя. Оба магазина стояли в воде по самую крышу", - вспоминает Джессика в беседе с DW.

Наша жизнь разделилась на "до" и "после"

Прошлогоднее наводнение в один день изменило жизнь Джессики Бельц и ее семьи. И не только их. Сильные ливни превратили ручьи и мелкие речушки в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия в потоки воды, которые все сметали на своем пути. В результате разгула стихии погибли 180 человек, около 17 000 человек лишились жилья и всего имущества, около 60 000 домов и 28 000 предприятий были очень сильно повреждены. Ущерб составил более 33 млрд евро.

Джессика Бельц

Наша жизнь разделилась на "до" и "после", написала тогда на своей странице в соцсетях Джессика Бельц. При этом она признает, что ей и ее семье еще повезло. Их дом расположен на такой высоте, до которой вода не дошла. Поэтому семья Бельц переоборудовала первый этаж своего дома под книжный магазин. "Несмотря ни на что, жизнь продолжается", - говорит Джессика.

Так же реагирует и Мариетта Тин (Marietta Thien). Глава издательства Velbrück-Verlags в Меттернихе, что недалеко от Бонна, вспоминает о той страшной ночи. В 3.45 Тин проснулась от шума воды: "Это напоминало Ниагарский водопад". Чтобы избежать прорыва дамбы, чиновники спустили воду - не предупредив население. Вода залила деревню, в которой жила Мариетта. Фирма, в которой она работала, тоже оказалась под водой. "30 000 книг, компьютеры, мебель - все уничтожено", - с горечью констатирует Мариетта Тин.

Как преодолевали последствия наводнения

Когда шок прошел, началась расчистка местности, где бушевала стихия. Соседи, друзья и много совершено незнакомых людей-добровольцев пришли на помощь местным жителям, пострадавшим от стихии. "Готовность помочь весь последний год была просто невероятная", - делится Мариетта. Спустя две недели она уже могла работать из дома. А к концу июля этого года ее издательство сможет вернуться в восстановленное помещение, надеется Мариетта.

Мариетта Тин

У нее, в отличие от многих других пострадавших, была страховка, это помогло Тин финансово. Федеральные и региональные власти сразу заявили о финансовой помощи пострадавшим, кроме того, люди по всей Германии собирали пожертвования для жителей Арской долины. Но выплаты происходят медленно: "Срочная помощь поступила сразу же - спустя одну-две недели после наводнения. Но возникли проблемы со страховками, с оценкой ущерба. И при заполнении формуляров на получение помощи на восстановление жилья я все время слышу от людей: "Это слишком сложная процедура, я раздумываю на тем, буду ли я вообще просить о помощи".

Другая проблема - не хватает специалистов, которые помогают восстанавливать разрушенные здания. Поэтому процесс идет медленно. Спустя год после катастрофы во многих пострадавших домах еще ничего не сделано. А многие улицы, мосты, железнодорожные пути все еще не отремонтированы и не пригодны к эксплуатации.

Незажитая психологическая травма

К этому добавляется и психологическая травма, которую получили пострадавшие жители. Каждый раз во время сильного дождя возрастает количество звонков на "горячую линию" психологической помощи, организованную для жителей пострадавшего региона. Джессика Бельц тоже пока не смогла до конца преодолеть психологическую травму: "Да, это все еще ощущается. Ты думаешь: "Ну, вообще-то, уже все прошло". Но это не так. Сегодня снова был сильный дождь и было темно, и на улице снова июль. Мы мысленно переносимся в то время. И это очень странное, тревожное чувство".

Разрушенный наводнением мост в Альтенаре

К годовщине наводнения в Арской долине многие возвращаются к той катастрофе. О ней пишут СМИ, реагируют соцсети - и вновь растет тревога. Джессика вспоминает, что, оказавшись в Бонне после трагедии, случившейся в ее городе, она почувствовала, что это как будто это два параллельных мира: "Здесь все было привычно, нормально, будто ничего не произошло. И ты думаешь, как можно по-прежнему жить дальше нормальной жизнью? Но все знали, что произошло. И это вызвало чувство того, что ты в каком-то особом положении находишься, как бы странно это ни звучало". Любой, даже самый минимальный прогресс мотивировал людей, они знали, что надо пережить эту ситуацию, рассказывает Джессика.

Когда наконец вновь появился свет и отопление, люди смогли принять горячий душ, "мы были так благодарны за то, что раньше считали само собой разумеющимся", говорит она. И сейчас Арвайлер, где живет Джессика, все еще напоминает большую стройку. Но люди уже кое-где даже посадили цветы. Жизнь продолжается: "То, чего мы не можем предугадать и оценить, это сроки - месяцы, годы, пять-десять лет. Никто не знает, сколько нам потребуется времени".

Нужно возрождать туризм. Но поедут ли туристы?

Так долго многие ждать не могут. От сроков восстановления разрушенного зависит их экономическое выживание. Ведь большая часть людей, которые пострадали от наводнения, была задействована в сфере туризма. 90 процентов предприятий в Аре хотят снова открываться, сообщает пресс-секретарь Ahrtal-Tourismus Доротея Дикманнс (Dorothee Dickmanns): "Я лично считаю это очень позитивным сигналом".

Бад-Нойенар-Арвайлер после наводнения

Но приедут ли туристы в области, пострадавшие от наводнения? Многие задаются вопросом, ехать ли спустя год после катастрофы в Арскую долину - не только из-за поврежденной инфраструктуры, но и из-за чувства безопасности. Люди спрашивают себя, а это вообще нормально - провести несколько замечательных дней отпуска там, где другие все потеряли? "Я понимаю такие мысли, - продолжает Доротея Дикманнс. - Но мы как представители туристической сферы можем сказать: мы рады каждому, кто приедет. Наши предприятия, отели, рестораны снова открылись. И выживут ли они, зависит от туристов".

До наводнения число туристических ночевок в известном винодельческом регионе достигало 170 000. Два года спустя - всего 34 500, включая добровольцев, которые все еще помогают восстанавливать регион после наводнения. Как сильно снизилось число туристов, видно, например, по курортному городку Бад-Нойенар. В сентябре 2021 года здесь было лишь 22 ночевки в сутки - двумя годами ранее это число составляло 25 362.

После катастрофы все воспринимается иначе

Но постепенно число туристов растет, рассказывает Дикманнс. Здесь по-прежнему можно совершать прогулки, посещать музеи, проводить время в уютных ресторанчиках. Конечно, посетители будут видеть поврежденные фасады, разрушенные мосты и здания - в Арской долине все еще много следов катастрофы. Для желающих даже есть специальные маршруты, которые проходят по тем местам, где бушевала стихия.

Один из железнодорожных вокзалов в Арской долине после наводнения

"Наши гиды - местные, они живут здесь и сами пострадали от наводнения. Так интересующиеся могут узнать о последствиях катастрофы из первых рук, не нарушая личного пространства. С такими случаями мы, к сожалению, тоже сталкивались. Сюда приезжали люди с фотоаппаратами, которые просто звонили в двери и расспрашивали жителей о наводнении", - добавляет Дикманнс. Она надеется, что в регионе в скором времени все наладится: "Политики пообещали нам сделать из Арской долины современный регион". Это также означает, что архитектура должна учитывать особенности климата и рельефа местности.

Но что будет дальше, пока никто не знает. Впрочем, Мариетте Тин не унывает: "После наводнения многие вещи воспринимаешь по-другому. Мы рады, что остались живы. Мы рады, что можем работать дальше и преодолевать трудности. Мы справимся".

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