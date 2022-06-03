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Фото: picture-alliance/Dumont/R. Kiedrowski

Айфель

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Айфель - нагорье на юго-западе Северного Рейна-Вестфалии и северо-западе Рейнланд-Пфальца.

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Контекст

Национальный парк Айфель

Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии

Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии

Белоголовые сипы исчезли в Германии более ста лет назад. Сейчас стали вновь появляться здесь.
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Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе

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Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

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Музей в Коммерне - фахверк под открытым небом

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Дворец Аугустусбург в Брюле

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

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