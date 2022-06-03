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Фото: picture-alliance/Dumont/R. Kiedrowski
Айфель
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Айфель - нагорье на юго-западе Северного Рейна-Вестфалии и северо-западе Рейнланд-Пфальца.
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Контекст
Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии
Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии
Белоголовые сипы исчезли в Германии более ста лет назад. Сейчас стали вновь появляться здесь.
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05.07.2023
5 июля 2023 г.
Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе
Чтобы не пахло! Как римляне заботились о чистом воздухе
Методы экологической метеорологии позволили объяснить выбор места для своего рода древнеримской промзоны в Германии.
История
24.03.2023
24 марта 2023 г.
Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна
Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна
Электростанция в немецком Хаймбахе - удивительный памятник эпохи модерн. | 21 фотография
Туризм
28.11.2022
28 ноября 2022 г.
Музей в Коммерне - фахверк под открытым небом
Музей в Коммерне - фахверк под открытым небом
Музей под открытым небом в Коммерне - примерно в часе езды на машине от Кельна. | 24 фотографии
Туризм
22.06.2022
22 июня 2022 г.
10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию
10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию
Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в земле Северный Рейн - Вестфалия. | 11 фотографий
Туризм
13.06.2022
13 июня 2022 г.
Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии
Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии
Изображение замка Эльц в Айфеле украшало 500-марочные купюры Бундесбанка. | 11 фотографий
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03.06.2022
3 июня 2022 г.
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