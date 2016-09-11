Кузница кадров "третьего рейха"

В этом месте посреди региона Айфель должны были готовить новую партийную элиту национал-социалистов, для чего в кратчайшие сроки возвели огромный комплекс - Фогельзанг.

Регион Айфель в западной части Германии на немецко-бельгийской границе славится своей дикой природой и живописными ландшафтами. Часть территории находится под особой охраной. В 2004 году здесь был создан Национальный парк Айфель (Nationalpark Eifel).

Посреди парка находится место, связанное с темным прошлым - временами "третьего рейха" . В 1934-1936 годах здесь около Урфтского водохранилища построили так называемый Орденский замок НСДАП Фогельзанг (NS-Ordensburg Vogelsang). Он должен был стать партийной школой - кузницей кадров, однако полный курс обучения никто так и не закончил.

Фогельзанг, Крёссинзее, Зонтхофен

Урфтское водохранилище и Орденский замок Фогельзанг в Национальном парке Айфель Фото: Hans Blossey/IMAGO

Эти здания возвели на одном из холмов посреди нетронутого леса по приказу Адольфа Гитлера (Adolf Hitler), чтобы разместить центр для подготовки "новой элиты арийской расы". На курс планировали зачислять по пятьсот слушателей - так называемых юнкеров. Помимо Айфеля партийные школы также планировали создать в Крёссинзее (Померания) и Зонтхофене (Бавария).

Обучение должно было длиться три-четыре года. Первый год намеревались посвящать изучению расовой философии в Фогельзанге. Второй - закалке духа и воли в Крёссинзее. Третий - военному делу и дипломатии в Зонтхофене. Дополнительный год - совершенствованию навыков и углублению полученных знаний в главной крепости бывшего Тевтонского ордена - средневековом Мариенбурге, которая сейчас находится на территории Польши.

Арийские корни, пьянство и плохое поведение

Фотографии так называемых юнкеров в экспозиции Фогельзанга Фото: Michael Kneffel/IMAGO

В школу принимали молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет ростом не менее 160 сантиметров. Подбор осуществляли в соответствии с расовой теорией. Сама эта нацистская теория являлась главной дисциплиной в программе обучения наряду со спортом. Решающим критерием для зачисления были не интеллектуальные способности, а происхождение из простых семей среднего класса. К документам следовало приложить справку об арийских корнях.

Среди других требований - антисемитские убеждения и готовность бескомпромиссно служить "фюреру". В тайной записке одного высокопоставленного функционера НСДАП от 1 июля 1939 года эти избранные представители новой "расы господ" в основной своей массе характеризуются как глуповатые и интеллектуально негибкие. За недолгое время существования около 10 процентов были отчислены из-за пьянства и плохого поведения.

Еще одним условием на первых порах был выход из церкви. Верить можно было только в "фюрера". Вскоре из-за нехватки желающих, подходивших по другим критериям, этот пункт перестал быть обязательным. В 1938 году в курсанты стали зачислять даже без партийного билета НСДАП. При этом обязательным требованием оставалось 100-процентное зрение. Близоруких и дальнозорких не брали.

Орденский замок Фогельзанг. Старые фотографии

Фогельзанг в конце 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Орлиное подворье в Фогельзанге, 1936 год Фото: arkivi/picture alliance

Адольф Гитлер и участники конференции партийных функционеров НСДАП в Фогельзанге в апреле 1937 года Фото: Bundesarchiv/Bild 146-1985-108-09A

Построение так называемых юнкеров первого курса Фогельзанга Фото: Sepp Spiegl/IMAGO

Факелоносец на фотографии 1938 года Фото: akg-images/picture alliance

Гитлер в Фогельзанге

"Фюрер" будущую элиту своего "тысячелетнего рейха" в Айфеле особым вниманием не жаловал. Фогельзанг Гитлер посетил всего лишь дважды, причем коротко - в связи с партийными конференциями, которые здесь проводились. О юнкерах в своих выступлениях Гитлер даже не упоминал. Сами курсанты на это время перебирались в соседние населенные пункты, освобождая места в общежитиях для старших партайгеноссе.

В отличие от Гитлера, частым гостем Фогельзанга был Герман Геринг (Hermann Göring) - рейхсмаршал авиации и один из главных нацистских преступников. Он появлялся здесь в своих роскошных мундирах и очень любил почести, которые ему оказывались. Геринг приезжал в Айфель, чтобы поохотиться в богатых дичью лесах.

Строительство замка и другие планы

Чистый воздух, горное водохранилище… По соседству с орденским замком НСДАП в Айфеле планировали построить отель нацистского движения "Сила через радость" (KdF) на две тысячи отдыхающих. Предполагалось, что постояльцы этой гостиницы будут набираться сил и знакомиться с тем, как подрастает и крепнет новая элита "рейха". В отличие от колоссальных размеров комплекса KdF в Проре на острове Рюген, этот отель в Айфеле даже не успели заложить.

За строительство Фогельзанга отвечал рейхсляйтер Роберт Лей (Robert Ley) - руководитель Германского трудового фронта и KdF. Архитектором он назначил автора проекта санатория в Проре Клеменса Клоца (Clemens Klotz) из Кельна. Финансировалось все из средств, конфискованных у независимых профсоюзов и объединений работодателей. Темпы строительства даже для ударных нацистских проектов были более чем высокими.

Ни один средневековый замок не обходился без главной башни - бергфрида. Она являлась последним и самым крепким убежищем в случае осады или штурма. Высота так называемого бергфрида в Фогельзанге составила 50 метров. Так как нападений здесь не ожидали, внутри разместили резервуар для воды.

Орденский замок Фогельзанг в наши дни. Фотографии

Главная башня и бывшие жилые корпуса Фогельзанга Фото: DW / Maksim Nelioubin

Дождливый день в Айфеле Фото: DW / Maksim Nelioubin

Изображение орла в Фогельзанге Фото: DW / Maksim Nelioubin

Автомобильный гараж, мастерские и другие технические помещения около главного въезда Фото: DW / Maksim Nelioubin

Изображение рыцаря на башне около главных ворот Фото: DW / Maksim Nelioubin

Нижний уровень Орлиного подворья Фото: DW / Maksim Nelioubin

Учебный рейхслагерь

Закладка фундамента состоялась в сентябре 1934 года. Уже в мае 1936 года в Айфеле приступил к обучению первый пробный курс. Сначала новую школу называли просто учебным рейхслагерем, но уже вскоре переименовали в Орденский замок Фогельзанг, пытаясь создать видимость идеологической и исторической преемственности со средневековым Тевтонским орденом немецких рыцарей-крестоносцев.

Площадь всех помещений Фогельзанга составляет 50 тысяч квадратных метров. Во время Второй мировой войны здания почти не пострадали, если не считать двух разрушенных жилых корпусов, а также попадания нескольких бомб в одно из крыльев так называемого Орлиного подворья - Адлерхофа и в спортивный зал.

Целью бомбардировщиков был не замок, а плотина на Урфтском водохранилище, из которого вода по специальному каналу, прорубленному в скалистом горном склоне, поступает в гидроэлектростанцию в Хаймбахе - архитектурный памятник эпохи модерн.

Общежитие для женского обслуживающего персонала Фото: DW / Maksim Nelioubin

Фогельзанг должен был походить на мужской монастырь, иметь ауру закрытого элитного ордена. Однако без женского персонала будущие "арийские" функционеры в своем монастыре обходиться не могли. Недалеко от Адлерхофа, в укромном уголке, возвели женское общежитие на 70 мест - Haus der weiblichen Angestellten.

"Факелоносцы нации"

Верхняя часть Факелоносца в наши дни Фото: DW / Maksim Nelioubin

Нижняя часть Факелоносца в наши дни Фото: DW / Maksim Nelioubin

День юнкера начинался в шесть утра с зарядки. Ровно в семь - поверка. С 8:00 до 10:00 - семинары. С 10:00 до 12:00 - доклад в большом зале. Во второй половине дня - снова физкультура. Вечером - еще два часа занятий. В десять - отбой.

Торжественные поверки юнкеров проходили под открытым небом на зеленой лужайке, около памятника Факелоносцу. На каменном теле видны следы от пуль, а также полностью отбиты некоторые части, однако почти нетронутой осталась надпись на монументе:

"Вы - факелоносцы нации. Несите вперед свет воли в борьбе за дело Адольфа Гитлера".

Конец цитаты.

Так называемый орденский замок был одним из центров распространения преступной идеологии. В некоторых источниках Фогельзанг ошибочно называют подготовительным лагерем для служащих СС. Эти утверждения возникли, вероятно, из-за того, что подразделение СС осуществляло охрану комплекса и территории.

Так называемый Зал славы в Фогельзанге со скульптурой "Новый человек" Вилли Меллера (Willy Meller) Фото: Sepp Spiegl/IMAGO

Осенью 1939 года юнкеры покинули Фогельзанг. Их отправили на фронт. Полностью завершить обучение не успел даже первый набор. Около двадцати человек из полутора тысяч курсантов позже будут привлечены к суду за военные преступления, в частности, на территории Украины. Один из преподавателей во время войны занимал должность коменданта концлагеря в Нидерландах.

Во время войны и после

Первое время после начала войны в освободившемся замке расквартировали солдат вермахта. Позже сюда из разрушенных городов Рейнской и Рурской областей стали эвакуировать женщин и детей. Весной 1945 года Фогельзанг без боя заняли британские войска. До этого, пока он некоторое время пустовал, местные жители успели оперативно растащить почти всю мебель и выломать паркет.

Уже вскоре командование союзников по антигитлеровской коалиции решило использовать Фогельзанг как постоянную казарму, превратив соседнюю территорию в учебный полигон. Свастики удалили, но скульптуры оставили. Cпортсмены из красной вулканической лавы, установленные на стадионе, испытание временем выдержали хуже других.

Фрагмент барельефа со спортсменами на стадионе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Некоторые важные части тела они потеряли - или материал подкачал, или помог кто... Один арийский атлет свою оторванную голову почему-то держит в руках, крепко прижав к груди, однако знакомство с довоенной фотографией на информационном стенде вносит ясность. Оторванная голова на самом деле - спортивный мяч. Каменная гиря тоже куда-то исчезла.

Фотография барельефа на стадионе 1930-х годов Фото: IP Vogelsang

Бельгийский период

В 1950 году британские подразделения покинули Фогельзанг, передав комплекс бельгийским партнерам по НАТО. Бельгийские военные находились здесь до 2005 года. Они рассматривали свои казармы в качестве исторического и архитектурного памятника - восстановили в прежнем виде два разрушенных жилых корпуса, а также пострадавшее крыло центрального корпуса - Адлерхофа.

Здание кинотеатра бельгийской казармы Фото: DW / Maksim Nelioubin

Зрительный зал бывшего кинотеатра бельгийского гарнизона Фото: Stefan Ziese/imagebroker/IMAGO

Одним из самых крупных репрезентативных зданий на территории Фогельзанга, по замыслу нацистских архитекторов, должен был стать так называемый Дом знаний, но его возведение остановилось в самом начале. После войны бельгийцы использовали фундамент главной аудитории для строительства гарнизонного кинотеатра. После вывода бельгийских подразделений Фогельзанг перешел под управление федеральных властей Германии. В 2006 году территорию открыли для посетителей. Первым делом создали документационный центр.

Фогельзанг является вторым по территории и масштабности архитектурным напоминанием о нацистском прошлом в Германии. Из всех дошедших до наших дней строительных проектов "третьего рейха" он уступает лишь Территории партийных съездов НСДАП в Нюрнберге.

Мозаика 1930-х годов в бассейне Фогельзанга Фото: Oliver Berg/dpa/picture-alliance

Информационный центр и форум

Сейчас Фогельзанг ежегодно посещает около 300 тысяч человек. Земельные власти Северного Рейна - Вестфалии при поддержке федеральных ведомств и европейских фондов превратили бывший орденский замок в международный форум Vogelsang IP для изучения прошлого и место для встреч молодежи, научных проектов, проведения конференций и симпозиумов.

Здесь также находится информационный центр Национального парка Айфель - части межгосударственного немецко-бельгийского природного парка Хоэс Венн - Айфель (Naturpark Hohes Venn - Eifel ).

В 2020 году в расположенном рядом на реке Урфт небольшом городе Гемюнд была открыта новая молодежная турбаза DJH Jugendherberge Gemünd Vogelsang на 245 мест.