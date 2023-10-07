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"Столица мира Germania" - замысел и преступления

Максим Нелюбин

Эта постоянная экспозиция общества "Берлинские подземелья" рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.

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Копия макета "столицы мира"
Копия макета "столицы мира"Фото: Gregor Fischer/picture alliance/dpa

Общество "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten e.V.) было создано энтузиастами, занимающимися изучением бункеров и других подземных сооружений немецкой столицы более четверти века назад. Результатами своих исследований члены исторического объединения делятся во время экскурсий в бункеры и другие сооружения.

Станция метро

"Гезундбруннен"
Станция метро "Гезундбруннен"Фото: DW/Maksim Nelioubin

Билеты на экскурсии лучше бронировать заранее, особенно в летний туристический сезон. Кассовый павильон около входа на станцию метро "Гезундбруннен" (Gesundbrunnen) похож на стойку регистрации в аэропорту. На табло высвечивается информация о маршрутах и времени ближайших экскурсий.

Бункер

Гезундбруннен
Станция городской железной дороги и метро "Гезундбруннен"Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

В расписании - более десяти экскурсий в разных частях города на немецком, английском и некоторых других языках. Район Гезундбруннен - своего рода опорный пункт "Берлинских подземелий". Здесь находится один из бункеров времен Второй мировой войны, по которому водят туры, а также постоянная экспозиция, рассказывающая о планах Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) превратить Берлин в "столицу мира" - город Germania.

Архитектура "третьего рейха"

Постоянная экспозиция
Постоянная экспозиция о "столице мира"Фото: Berliner Unterwelten e.V./Frieder Salm

Постоянную выставку можно посетить без экскурсии. Она работает в зале на промежуточном этаже здешней станции метро. В подземном помещении восьмиметровой высоты собраны многочисленные экспонаты, рассказывающие об архитектурных и градостроительных проектах "третьего рейха" в Берлине и других местах, и не только о самих планах, но о системе концентрационных лагерей, создававшихся для реализации этих проектов.

Альберт Шпеер

Альберт Шпеер и Адольф Гитлер, 1938 год
Альберт Шпеер и Адольф Гитлер в 1938 годуФото: picture-alliance/akg-images

За выполнение этих планов отвечал Альберт Шпеер (Albert Speer) - личный архитектор Адольфа Гитлера, генеральный инспектор по строительству и реконструкции столицы, позже - рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Международный трибунал в Нюрнберге признал Шпеера виновным в совершении военных преступлений за использование труда заключенных и приговорил к двадцатилетнему тюремному сроку.

Макет из фильма

Копия макета
Копия макета "столицы мира" GermaniaФото: Berliner Unterwelten e.V./Philipp Dase

В центре экспозиции находится копия макета "столицы мира" Germania, разработанного Шпеером в соответствии с идеями и представлениями Гитлера. Копию создали для фильма "Бункер" о последних днях "третьего рейха", снятого в Германии в 2004 году. "Берлинским подземельям" удалось получить ее для своей выставки.

Новая рейхсканцелярия

Новая рейхсканцелярия
Новая рейхсканцелярия в Берлине до разрушения в 1945 годуФото: picture-alliance/dpa

Главным сооружением в ходе радикальной перестройки Берлина должен был стать "Большой зал" на 180 тысяч человек высотой 320 метров со шпилем. Из-за начала Второй мировой войны его возведение отложили. Среди реализованных репрезентативных зданий была эта Новая рейхсканцелярия. В 1943 году по соседству оборудовали тот самый бункер, в котором Гитлер два года спустя покончил жизнь самоубийством.

После войны

Скульптуры орлов и фотографии
Экспонаты выставкиФото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

В 1947 году канцелярию и надземные части бункера взорвали саперы Красной Армии. Подземную часть пытались уничтожить в ГДР в 1952 году, но безуспешно, и лишь завалили входы. В 1988 году бункер откопали, толстый железобетонный потолок вскрыли и убрали, внешние стены снесли, все пустоты заполнили. В 2006 году на этом месте по инициативе "Берлинских подземелий" было установлено информационное табло.

Преступления нацизма

Постоянная экспозиция на станции метро "Гезундбруннен"
Постоянная экспозиция на станции метро "Гезундбруннен"Фото: Berliner Unterwelten e.V./Philipp Dase

Среди документов экспозиции представлены многочисленные доказательства того, что Шпеер знал о преступлениях нацистов и лично поддерживал депортацию евреев из Берлина. В их квартиры хотели переселить тех немцев Берлина, чьи дома предстояло снести в ходе реализации градостроительных планов Гитлера.

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