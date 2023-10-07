"Столица мира Germania" - замысел и преступления
Общество "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten e.V.) было создано энтузиастами, занимающимися изучением бункеров и других подземных сооружений немецкой столицы более четверти века назад. Результатами своих исследований члены исторического объединения делятся во время экскурсий в бункеры и другие сооружения.
Станция метро
Билеты на экскурсии лучше бронировать заранее, особенно в летний туристический сезон. Кассовый павильон около входа на станцию метро "Гезундбруннен" (Gesundbrunnen) похож на стойку регистрации в аэропорту. На табло высвечивается информация о маршрутах и времени ближайших экскурсий.
Бункер
В расписании - более десяти экскурсий в разных частях города на немецком, английском и некоторых других языках. Район Гезундбруннен - своего рода опорный пункт "Берлинских подземелий". Здесь находится один из бункеров времен Второй мировой войны, по которому водят туры, а также постоянная экспозиция, рассказывающая о планах Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) превратить Берлин в "столицу мира" - город Germania.
Архитектура "третьего рейха"
Постоянную выставку можно посетить без экскурсии. Она работает в зале на промежуточном этаже здешней станции метро. В подземном помещении восьмиметровой высоты собраны многочисленные экспонаты, рассказывающие об архитектурных и градостроительных проектах "третьего рейха" в Берлине и других местах, и не только о самих планах, но о системе концентрационных лагерей, создававшихся для реализации этих проектов.
Альберт Шпеер
За выполнение этих планов отвечал Альберт Шпеер (Albert Speer) - личный архитектор Адольфа Гитлера, генеральный инспектор по строительству и реконструкции столицы, позже - рейхсминистр вооружений и боеприпасов. Международный трибунал в Нюрнберге признал Шпеера виновным в совершении военных преступлений за использование труда заключенных и приговорил к двадцатилетнему тюремному сроку.
Макет из фильма
В центре экспозиции находится копия макета "столицы мира" Germania, разработанного Шпеером в соответствии с идеями и представлениями Гитлера. Копию создали для фильма "Бункер" о последних днях "третьего рейха", снятого в Германии в 2004 году. "Берлинским подземельям" удалось получить ее для своей выставки.
Новая рейхсканцелярия
Главным сооружением в ходе радикальной перестройки Берлина должен был стать "Большой зал" на 180 тысяч человек высотой 320 метров со шпилем. Из-за начала Второй мировой войны его возведение отложили. Среди реализованных репрезентативных зданий была эта Новая рейхсканцелярия. В 1943 году по соседству оборудовали тот самый бункер, в котором Гитлер два года спустя покончил жизнь самоубийством.
После войны
В 1947 году канцелярию и надземные части бункера взорвали саперы Красной Армии. Подземную часть пытались уничтожить в ГДР в 1952 году, но безуспешно, и лишь завалили входы. В 1988 году бункер откопали, толстый железобетонный потолок вскрыли и убрали, внешние стены снесли, все пустоты заполнили. В 2006 году на этом месте по инициативе "Берлинских подземелий" было установлено информационное табло.
Преступления нацизма
Среди документов экспозиции представлены многочисленные доказательства того, что Шпеер знал о преступлениях нацистов и лично поддерживал депортацию евреев из Берлина. В их квартиры хотели переселить тех немцев Берлина, чьи дома предстояло снести в ходе реализации градостроительных планов Гитлера.