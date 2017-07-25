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"Темные миры" - музей берлинских подземелий

Максим Нелюбин

Экспозиция, посвященная истории берлинских подземелий, размещена в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции "Гезундбруннен".

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Экспозиция в бункере на станции метро "Гезундбруннен"
Экспозиция в бункере на станции метро "Гезундбруннен"Фото: picture-alliance/dpa/M. C. Hurek

Вход в этот необычный музей расположен недалеко от станции берлинского метро и железнодорожного вокзала "Гезундбруннен" (Gesundbrunnen). Здесь же располагается посетительский центр исторического общества Berliner Unterwelten e.V. ("Берлинские подземелья"), предлагающего тематические экскурсии в разных частях немецкой столицы.

Берлин после войны

Берлин, 1946 год
Берлинский кафедральный собор в 1946 годуФото: picture-alliance/Judaica-Sammlung Richter

Так выглядел Берлин после разгрома "третьего рейха". В самом конце войны здесь велись ожесточенные бои, но уже задолго до этого в результате бомбардировок были разрушены целые улицы и кварталы. Берлин подвергался налетам чаще других немецких городов. Число жертв среди жителей составило, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. По Германии в целом - около 600 тысяч.

Противовоздушная оборона

1945 год
Американские бомбардировщики над Германией в 1945 годуФото: picture alliance/AP Images/United States Strategic Air Forces

К войне в небе над Германией национал-социалисты начали готовиться сразу после захвата власти, для чего уже в 1933 году по указанию Германа Геринга был создан Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund).

Наглядная агитация

Листовка ""Враг подслушивает!"
"Враг подслушивает!"Фото: Markus C. Hurek/picture-alliance/dpa

По всей стране начали строить бомбоубежища, углублять и переоборудовать подвалы, создавать команды по тушению зажигательных бомб и контролю светомаскировки, издавать плакаты...

Музей в бомбоубежище

"Гезундбруннен"
Экспозиция в бункере на станции метро "Гезундбруннен"Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен Второй мировой войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Создан он был в конце 1990-х годов. 

Историческое общество

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Передняя часть головного вагона берлинского метро - один из экспонатов в бывшем бункере Фото: Berliner Unterwelten e.V./R.Janick

В обществе "Берлинские подземелья" состоит более 500 человек. Благодаря усилиям историков-энтузиастов в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали туристическими достопримечательностями и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

"Темные миры"

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Участники экскурсии по бункеру Фото: picture-alliance/dpa/M. C. Hurek

Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

Во время войны

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Надписи времен Второй мировой войны с указаниями и инструкциями Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

В служебных помещениях

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Многоярусные кровати в подземном бункере Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

Для пассажиров

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Бывшее помещение женского туалета Фото: Berliner Unterwelten e.V./Dietmar Arnold

В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

Экспонаты

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Фаустпатрон и другие экспонаты Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями - брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

Картотека

Картотека
Картотека на металлических пластинахФото: Kalozois George/Berliner_Zeitung/picture-alliance

Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов.

"Граффити"

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Фотографии "граффити" из бункера для водителей Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем многое сохранилось, в том числе нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

Пневматическая почта

Бункер на станции метро "Гезундбруннен"
Трубы пневматической почты Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы.

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