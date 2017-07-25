"Темные миры" - музей берлинских подземелий

Вход в этот необычный музей расположен недалеко от станции берлинского метро и железнодорожного вокзала "Гезундбруннен" (Gesundbrunnen). Здесь же располагается посетительский центр исторического общества Berliner Unterwelten e.V. ("Берлинские подземелья"), предлагающего тематические экскурсии в разных частях немецкой столицы.

Берлин после войны

Берлинский кафедральный собор в 1946 году Фото: picture-alliance/Judaica-Sammlung Richter

Так выглядел Берлин после разгрома "третьего рейха". В самом конце войны здесь велись ожесточенные бои, но уже задолго до этого в результате бомбардировок были разрушены целые улицы и кварталы. Берлин подвергался налетам чаще других немецких городов. Число жертв среди жителей составило, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. По Германии в целом - около 600 тысяч.

Противовоздушная оборона

Американские бомбардировщики над Германией в 1945 году Фото: picture alliance/AP Images/United States Strategic Air Forces

К войне в небе над Германией национал-социалисты начали готовиться сразу после захвата власти, для чего уже в 1933 году по указанию Германа Геринга был создан Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund).

Наглядная агитация

"Враг подслушивает!" Фото: Markus C. Hurek/picture-alliance/dpa

По всей стране начали строить бомбоубежища, углублять и переоборудовать подвалы, создавать команды по тушению зажигательных бомб и контролю светомаскировки, издавать плакаты...

Музей в бомбоубежище

Экспозиция в бункере на станции метро "Гезундбруннен" Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен Второй мировой войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Создан он был в конце 1990-х годов.

Историческое общество

Передняя часть головного вагона берлинского метро - один из экспонатов в бывшем бункере Фото: Berliner Unterwelten e.V./R.Janick

В обществе "Берлинские подземелья" состоит более 500 человек. Благодаря усилиям историков-энтузиастов в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали туристическими достопримечательностями и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

"Темные миры"

Участники экскурсии по бункеру Фото: picture-alliance/dpa/M. C. Hurek

Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

Во время войны

Надписи времен Второй мировой войны с указаниями и инструкциями Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

В служебных помещениях

Многоярусные кровати в подземном бункере Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

Для пассажиров

Бывшее помещение женского туалета Фото: Berliner Unterwelten e.V./Dietmar Arnold

В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

Экспонаты

Фаустпатрон и другие экспонаты Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями - брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

Картотека

Картотека на металлических пластинах Фото: Kalozois George/Berliner_Zeitung/picture-alliance

Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов.

"Граффити"

Фотографии "граффити" из бункера для водителей Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем многое сохранилось, в том числе нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

Пневматическая почта

Трубы пневматической почты Фото: Berliner Unterwelten e.V./Holger Happel

Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы.