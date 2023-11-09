Антиеврейские погромы. Последствия и память
9 ноября 2023 года - 85-я годовщина "хрустальной ночи". В ходе антиеврейских погромов 1938 года было убито 1300 человек. Пострадало более 1400 храмов. Почти 30 тысяч евреев депортировали в концлагеря.
В Берлине одной из целей погромщиков во время "хрустальной ночи" была синагога на улице Фазаненштрасе, возведенная в начале 1910-х годов.
Так она выглядела после поджога и пожара. В ходе погромов на территории "третьего рейха" было убито 1300 человек, разрушено или повреждено более 1400 еврейских храмов и около 7000 магазинов и мастерских, принадлежавших евреям. Почти 30 тысяч человек депортировали в концлагеря.
В 1960 году на месте синагоги возвели общинный центр. В конце октября 2023 года здесь прошла акция солидарности с заложниками, захваченными ХАМАС в Израиле. На улице установили стол на 220 человек - по числу людей, находившихся на тот момент в руках террористов.
"Хрустальная ночь" считается датой начала геноцида, жертвами которого стало шесть миллионов человек. Центральный мемориал памяти убитых евреев Европы находится в Берлине недалеко от Бранденбургских ворот. В подземной части расположен документационный центр.
"Семнадцатый путь" на вокзале в районе Груневальд. Отсюда осуществлялась депортация евреев из Берлина в концентрационные лагеря. Первый состав ушел 18 октября 1941 года - 1089 детей, женщин и мужчин. Последний - 27 марта 1945 года. В общей сложности - 50 тысяч человек.
До начала Холокоста в Берлине проживало около 160 тысяч евреев. Этот памятник в районе Коппенплац напоминает об опустевших домах и квартирах, вернее - людях, которых отсюда депортировали. Из более чем 54 тысяч берлинских евреев, попавших в концлагеря, выжило лишь полторы тысячи человек.
20 января 1942 года под Берлином прошло совещание - Ванзейская конференция. Полтора десятка функционеров НСДАП обсудили "окончательное решение еврейского вопроса в Европе". Единственный сохранившийся протокол обнаружили во время подготовки Нюрнбергских процессов.
Здесь, на берегу озера Ванзе, в тогдашнем гостевом доме СС, был написан сценарий Холокоста - систематического и массового уничтожения евреев в "третьем рейхе". В здании сейчас расположен документационный центр.
"Камни преткновения" - 10 на 10 сантиметров - можно увидеть в Германии и многих других странах Европы. Такие таблички монтируют на тротуарах перед домами или около мест, где когда-то стояли дома, из которых евреев отправляли в концлагеря. В Берлине таких напоминаний уже более 10 тысяч.
Площадь Хаусфогтайплац была сердцем мира моды. Монумент из зеркал напоминает о еврейских модельерах, швеях и ткачах, выпускавших одежду для всей Европы. Сначала нацисты издали запрет на профессии, затем вынудили владельцев продать предприятия, далее последовали депортации...
В Берлине сохранилось восемь еврейских кладбищ. Самое большое находится в районе Вайсензе - более 115 тысяч памятников. Во времена "третьего рейха" многие евреи скрывались здесь от преследования. Уже через несколько дней после окончания войны здесь состоялось первое богослужение.
Хакские дворы в районе Митте - во времена "третьего рейха" в этом месте на фабрике по производству щеток работало много глухих и слепых еврейских сотрудников. Немецкий предприниматель Отто Вайдт спас этих людей от концлагерей. Сегодня в бывшей мастерской работает музей.
Еврейский музей входит в число самых посещаемых в Берлине. Был открыт в 2001 году. За это время здесь побывало более 10 миллионов человек. Современное здание сверху напоминает изломанную линию - разорванную Звезду Давида, символизирующую превратности судьбы евреев.
Новая синагога на Ораниенбургер-штрассе - один из немногих храмов, переживших "хрустальную ночь". Получила повреждения, но пожар был потушен. В 1958 году находившиеся в аварийном состоянии части разобрали, сохранив фасад. Восстановлена в 1988-1995 годах.
В 1910 году во дворе дома номер 33 по улице Брунненштарссе была создана частная синагога Beth Zion. Во время "хрустальной ночи" помещения были разгромлены, после чего здание долгое время пустовало. В 2005 году здесь вновь открыли храм и религиозную школу - иешиву.
17 октября 2023 года в сторону здания на улице Брунненштарссе были брошены бутылки с зажигательной смесью, разбившиеся на тротуаре. Прокуратура ведет расследование. На следующий день место преступления посетили правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер и другие политики.
В годовщину "хрустальной ночи" синагога станет местом проведения памятного мероприятия, посвященного жертвам антисемитизма в прошлом и в наши дни. Эта фотография сделана в 2016 году во время семинара об истории евреев в Германии и иудаизме для полицейских.