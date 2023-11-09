До начала Холокоста в Берлине проживало около 160 тысяч евреев. Этот памятник в районе Коппенплац напоминает об опустевших домах и квартирах, вернее - людях, которых отсюда депортировали. Из более чем 54 тысяч берлинских евреев, попавших в концлагеря, выжило лишь полторы тысячи человек.