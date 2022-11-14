Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден

Перед нами - самая ранняя церковь, построенная в Германии в чисто готическом стиле. Этот храм был заложен в Марбурге на берегу реки Лан в 1235 году и освящен примерно через полвека. Возводился на средства Тевтонского ордена, все церкви которого традиционно посвящали Деве Марии. Он не был исключением, однако в историю вошел все же под другим названием - церкви Святой Елизаветы (Elisabethkirche).

В Германии есть более старые готические церкви: Либфрауэнкирхе в Трире (1227 год) и Магдебургский собор (1209 год), однако они не являются примерами чистой готики - имеют элементы предыдущего романского стиля. Знаменитый Кельнский собор был заложен еще позже - в 1248 году.

Скульптурное изображение Елизаветы Венгерской (Елизаветы Тюрингской) в храме Святой Елизаветы в гессенском городе Марбург Фото: DW/Maksim Nelioubin

Рядом с церковью Святой Елизаветы в Марбурге сохранились здания, принадлежавшие Тевтонскому ордену, на чьи средства храм был воздвигнут. В бывшем Тевтонском подворье сейчас расположен Минералогический музей Марбургского университета. Тевтонский орден возник в конце XII столетия во время крестовых походов. Влиятельным членом этого духовно-рыцарского братства был один из родственников святой Елизаветы (1207-1231) - Великий Магистр Конрад Тюрингский, умерший за два года до Ледового побоища.

Святая Елизавета ухаживает за больными. Картина Адама Эльсхаймера (1578-1610) Фото: akg-images/picture alliance

Марбургский храм построили над могилой Святой Елизаветы по инициативе Конрада Тюрингского, приходившегося Елизавете деверем. Он был младшим братом ландграфа Тюрингии Людвига IV - мужа Елизаветы, который в 1227 году стал жертвой чумы во время Шестого крестового похода. Елизавета пережила своего супруга лишь на несколько лет, скончавшись в 24-летнем возрасте.

Потеряв мужа, последние годы жизни посвятила служению бедным, расходуя на это все свое вдовье наследство, что не вызывало особых восторгов у родственников. В Страстную пятницу 1228 года отреклась от мирской жизни, чтобы следовать идеалам францисканского ордена, к которому принадлежал и духовный наставник Елизаветы - инквизитор и проповедник крестовых походов Конрад Марбургский.

В 1228 году овдовевшая ландграфиня основала в Марбурге больницу для бедных, в которой поселилась, вела аскетический образ жизни и до своих последних дней ухаживала за больными. В 1231 году была похоронена здесь же, в госпитальной часовне, и канонизирована уже через несколько лет. Верующие потянулись сюда сразу после смерти Елизаветы, а после причисления к лику святых паломников стало еще больше. Храм на месте часовни заложили сразу после канонизации Елизаветы в 1235 году.

Западный фасад храма Святой Елизаветы на рисунке около 1890 года Фото: akg-images/picture alliance

Из Венгрии в Тюрингию

Елизавета Венгерская (Elisabeth von Ungarn), она же в Германии - Елизавета Тюрингская (Elisabeth von Thüringen), происходила из венгерской династии Арпадов. В четырехлетнем возрасте была обещана старшему сыну ландграфа Тюрингии и тогда же с богатым приданым отправлена на воспитание в семью будущего супруга. Замуж за Людвига IV она вышла в 14 лет. В этом браке родилось трое детей. Средняя дочь - София Брабантская - стала позже основательницей ландграфства Гессен.

В 1227 году Елизавета проводила мужа в Крестовый поход, из которого он не вернулся. В некоторых источниках Людвига IV называют грубым и жадным, но большинство свидетельств говорит о счастливом браке и о том, что ландграф не препятствовал благотворительной деятельности Елизаветы. Еще в 1223 году супружеская пара вместе основала больницу для бедных в Готе, передав этому госпиталю щедрые дары.

Святая Елизавета и благотворительность

Елизавету обычно изображают в окружении больных. Уже с детства она избегала роскоши, отличалась обостренным чувством справедливости и богобоязненностью. Как раз в это время в Европе широко распространились идеалы нестяжания и бедности Франциска Ассизского, о которых ландграфиня узнала от монахов. Бедным помогала не только деньгами и едой. Например, сама пряла пряжу, из которой ткала для них сукно.

Центральный неф храма Святой Елизаветы на фотографии около 1890 года Фото: akg-images/picture alliance

В 1226 году она осталась управлять ландграфством вместо мужа, который уехал тогда на очередной рейхстаг. В это время жители Тюрингии сильно бедствовали из-за неурожая. По решению Елизаветы были открыты казенные склады, чтобы люди не гибли от голода. Простые верующие считали ее святой еще при жизни. Родственники и представители знати держали за сумасшедшую, раздававшую все свои богатства.

Канонизация Елизаветы Венгерской

Молва о первых чудесных исцелениях у могилы ландграфини Елизаветы распространилась почти сразу после похорон, причем, повсюду в Германии. Процедуру канонизации в 1232 году инициировал Конрад Марбургский. В ходе этого процесса было заслушано шестьсот свидетелей, подтвердивших факты более сотни чудесных исцелений, в особенности, исцелений детей.

В 1235 году собранные документы доставили папе римскому Григорию IX, который уже вскоре согласился причислить Елизавету к лику святых. Первого мая 1236 года в присутствии императора Фридриха II останки Елизаветы извлекли из могилы и поместили в реликварий. Он сохранился в марбургской церкви, но без мощей.

Церковь Святой Елизаветы в Марбурге. Фотографии

Весенний день в Марбурге около храма Святой Елизаветы Фото: Uwe Zucchi/picture alliance / dpa

Окна за главным алтарем церкви Святой Елизаветы. Витраж, расположенный посредине, был завершено в 1249 году и считается выдающимися произведением средневекового искусства Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Фрагмент средневекового витража, посвященного Елизавете Венгерской Фото: picture-alliance/dpa/M. Schutt

Изображение Иисуса Христа не средневековой фреске Фото: Olaf Krüger/imageBROKER/picture alliance

Фреска и скульптура - Святая Елизавета и Дева Мария с младенцем Христом Фото: DW/Maksim Nelioubin

Изображение сцены оплакивания Иисуса Христа на главном алтаре Фото: DW/Maksim Nelioubin

Надгробие Елизаветы Венгерской в марбургском храме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Изображение крестоносца в марбургском храме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Тюрингия и Гессен

Современный Марбург находится в федеральной земле Гессен. Елизавета была женой ландграфа Тюрингии, которому принадлежали эти земли, позже отошедшие ландграфству Гессен, первым правителем которого в 1264 году стал внук Святой Елизаветы - Генрих I. Несколько столетий этот храм служил гессенским ландграфам родовой усыпальницей. Традиция прекратилась после раздела Гессена в 1567 году на четыре части: Гессен-Кассель, Гессен-Марбург, Гессен-Рейнфельс и Гессен-Дармштадт. Раздел произошел по завещанию ландграфа Филиппа Великодушного (1504-1567) - первого протестантского правителя Гессена. Именно он создал в Марбурге первый в Германии протестантский университет, который сейчас носит его имя.

Филипп Великодушный на портрете около 1534 года Фото: picture-alliance/akg-images

До Реформации на протяжении веков Марбург был важным центром паломничества в Германии. Верующие католики молились здесь об исцелении от болезней перед мощами Святой Елизаветы. Однако реликварий, сохранившийся в храме, во времена Реформации опустел. Дело в том, что Филипп Великодушный, рьяный сторонник Мартина Лютера, хотел изгнать отсюда католических паломников.

Бывшее Тевтонское подворье в Марбурге на фотографии около 1960 года Фото: picturealliance/akg-images

Первое протестантское богослужение состоялось в этом храме в 1539 году. Тогда же Филипп Великодушный приказал извлечь мощи Святой Елизаветы из реликвария. Несмотря на Реформацию и роспуск в Гессене католических монастырей, Тевтонский орден продолжал здесь свое существование, однако помешать удалению мощей из храма братья-крестоносцы не смогли. Филипп Великодушный передал мощи, обернутые в красный дамаст, тогдашнему своему марбургскому штатгальтеру. Тот должен был тайно захоронить останки Елизаветы в разных местах, но ослушался высочайшего приказа и отвез в свой замок. Несколько лет Великий Магистр Тевтонского ордена и император пытались добиться выдачи мощей, но безуспешно...

Реликварий для мощей Елизаветы Венгерской в храме Святой Елизаветы, изготовленный в 1236-1249 годов Фото: Erich Lessing/akg-images/picture-alliance

История получила развитие во время Шмалькальденской войны, когда в 1547 году Филипп Великодушный был взят в плен. Ради своего освобождения он приказал вернуть мощи Тевтонскому ордену. Затем они около сорока лет находились в Марбурге, но позже были доставлены в Вену, так как были обещаны одному из женских монастырей. Сейчас эта реликвия хранится здесь в австрийской столице в Конгрегации Сестер Святой Елизаветы. Реликварий же Святой Елизаветы до их пор находится в Марбурге - перестав быть объектом религиозного почитания, продолжал и продолжает вызывать восхищение в качестве произведения средневекового ювелирного искусства. Изготовлен из дубового дерева, обит медью, позолочен, украшен драгоценными камнями, жемчужинами и перламутром.

Церковь Святой Елизаветы Венгерской в Марбурге на фотографии около 1940 года Фото: picture-alliance/akg-images

Фридрих Великий и Пауль фон Гинденбург

После Второй мировой войны в 1945-1952 годах здесь временно находились останки прусского короля Фридриха Великого. В последние месяцы существования "третьего рейха" незадолго до прихода Красной Армии они были вывезенные из Потсдама в соляную шахту в Тюрингии, где позже были обнаружены американскими военными, занимавшимися поисками спрятанных нацистами культурных ценностей, произведений искусства и архивов (Monuments Men). В Марбурге как раз находился центр этой программы, куда "охотники за сокровищами" доставляли все обнаруженное.

Через несколько лет останки Фридриха Великого перевезли отсюда в родовой замок этой королевской династии - замок Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге. Лишь в 1991 году уже после воссоединения Германии останки Фридриха Великого вернули в Потсдам. Могила находится около замка Сан-Суси.

Попавший в Марбург в 1945 году тем же путем саркофаг рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга так и остался в храме Святой Елизаветы, но это уже другая история, подробности которой можно узнать здесь: Как спасали захоронение Гинденбурга.