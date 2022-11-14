Святая Елизавета - храм, мощи и Тевтонский орден

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, является самым старым чисто готическим храмом в Германии. | 17 фотографий
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Перед нами - самая ранняя церковь, построенная в Германии в чисто готическом стиле. Этот храм был заложен в Марбурге на берегу реки Лан в 1235 году и освящен примерно через полвека. Возводился на средства Тевтонского ордена, все церкви которого традиционно посвящали Деве Марии. Он не был исключением, однако в историю вошел все же под другим названием - церкви Святой Елизаветы (Elisabethkirche).
В Германии есть более старые готические церкви: Либфрауэнкирхе в Трире (1227 год) и Магдебургский собор (1209 год), однако они не являются примерами чистой готики - имеют элементы предыдущего романского стиля. Знаменитый Кельнский собор был заложен еще позже - в 1248 году.
Рядом с церковью Святой Елизаветы в Марбурге сохранились здания, принадлежавшие Тевтонскому ордену, на чьи средства храм был воздвигнут. В бывшем Тевтонском подворье сейчас расположен Минералогический музей Марбургского университета. Тевтонский орден возник в конце XII столетия во время крестовых походов. Влиятельным членом этого духовно-рыцарского братства был один из родственников святой Елизаветы (1207-1231) - Великий Магистр Конрад Тюрингский, умерший за два года до Ледового побоища.
Марбургский храм построили над могилой Святой Елизаветы по инициативе Конрада Тюрингского, приходившегося Елизавете деверем. Он был младшим братом ландграфа Тюрингии Людвига IV - мужа Елизаветы, который в 1227 году стал жертвой чумы во время Шестого крестового похода. Елизавета пережила своего супруга лишь на несколько лет, скончавшись в 24-летнем возрасте.
Потеряв мужа, последние годы жизни посвятила служению бедным, расходуя на это все свое вдовье наследство, что не вызывало особых восторгов у родственников. В Страстную пятницу 1228 года отреклась от мирской жизни, чтобы следовать идеалам францисканского ордена, к которому принадлежал и духовный наставник Елизаветы - инквизитор и проповедник крестовых походов Конрад Марбургский.
В 1228 году овдовевшая ландграфиня основала в Марбурге больницу для бедных, в которой поселилась, вела аскетический образ жизни и до своих последних дней ухаживала за больными. В 1231 году была похоронена здесь же, в госпитальной часовне, и канонизирована уже через несколько лет. Верующие потянулись сюда сразу после смерти Елизаветы, а после причисления к лику святых паломников стало еще больше. Храм на месте часовни заложили сразу после канонизации Елизаветы в 1235 году.
Из Венгрии в Тюрингию
Елизавета Венгерская (Elisabeth von Ungarn), она же в Германии - Елизавета Тюрингская (Elisabeth von Thüringen), происходила из венгерской династии Арпадов. В четырехлетнем возрасте была обещана старшему сыну ландграфа Тюрингии и тогда же с богатым приданым отправлена на воспитание в семью будущего супруга. Замуж за Людвига IV она вышла в 14 лет. В этом браке родилось трое детей. Средняя дочь - София Брабантская - стала позже основательницей ландграфства Гессен.
В 1227 году Елизавета проводила мужа в Крестовый поход, из которого он не вернулся. В некоторых источниках Людвига IV называют грубым и жадным, но большинство свидетельств говорит о счастливом браке и о том, что ландграф не препятствовал благотворительной деятельности Елизаветы. Еще в 1223 году супружеская пара вместе основала больницу для бедных в Готе, передав этому госпиталю щедрые дары.
Святая Елизавета и благотворительность
Елизавету обычно изображают в окружении больных. Уже с детства она избегала роскоши, отличалась обостренным чувством справедливости и богобоязненностью. Как раз в это время в Европе широко распространились идеалы нестяжания и бедности Франциска Ассизского, о которых ландграфиня узнала от монахов. Бедным помогала не только деньгами и едой. Например, сама пряла пряжу, из которой ткала для них сукно.
В 1226 году она осталась управлять ландграфством вместо мужа, который уехал тогда на очередной рейхстаг. В это время жители Тюрингии сильно бедствовали из-за неурожая. По решению Елизаветы были открыты казенные склады, чтобы люди не гибли от голода. Простые верующие считали ее святой еще при жизни. Родственники и представители знати держали за сумасшедшую, раздававшую все свои богатства.
Канонизация Елизаветы Венгерской
Молва о первых чудесных исцелениях у могилы ландграфини Елизаветы распространилась почти сразу после похорон, причем, повсюду в Германии. Процедуру канонизации в 1232 году инициировал Конрад Марбургский. В ходе этого процесса было заслушано шестьсот свидетелей, подтвердивших факты более сотни чудесных исцелений, в особенности, исцелений детей.
В 1235 году собранные документы доставили папе римскому Григорию IX, который уже вскоре согласился причислить Елизавету к лику святых. Первого мая 1236 года в присутствии императора Фридриха II останки Елизаветы извлекли из могилы и поместили в реликварий. Он сохранился в марбургской церкви, но без мощей.
Церковь Святой Елизаветы в Марбурге. Фотографии
Тюрингия и Гессен
Современный Марбург находится в федеральной земле Гессен. Елизавета была женой ландграфа Тюрингии, которому принадлежали эти земли, позже отошедшие ландграфству Гессен, первым правителем которого в 1264 году стал внук Святой Елизаветы - Генрих I. Несколько столетий этот храм служил гессенским ландграфам родовой усыпальницей. Традиция прекратилась после раздела Гессена в 1567 году на четыре части: Гессен-Кассель, Гессен-Марбург, Гессен-Рейнфельс и Гессен-Дармштадт. Раздел произошел по завещанию ландграфа Филиппа Великодушного (1504-1567) - первого протестантского правителя Гессена. Именно он создал в Марбурге первый в Германии протестантский университет, который сейчас носит его имя.
До Реформации на протяжении веков Марбург был важным центром паломничества в Германии. Верующие католики молились здесь об исцелении от болезней перед мощами Святой Елизаветы. Однако реликварий, сохранившийся в храме, во времена Реформации опустел. Дело в том, что Филипп Великодушный, рьяный сторонник Мартина Лютера, хотел изгнать отсюда католических паломников.
Первое протестантское богослужение состоялось в этом храме в 1539 году. Тогда же Филипп Великодушный приказал извлечь мощи Святой Елизаветы из реликвария. Несмотря на Реформацию и роспуск в Гессене католических монастырей, Тевтонский орден продолжал здесь свое существование, однако помешать удалению мощей из храма братья-крестоносцы не смогли. Филипп Великодушный передал мощи, обернутые в красный дамаст, тогдашнему своему марбургскому штатгальтеру. Тот должен был тайно захоронить останки Елизаветы в разных местах, но ослушался высочайшего приказа и отвез в свой замок. Несколько лет Великий Магистр Тевтонского ордена и император пытались добиться выдачи мощей, но безуспешно...
История получила развитие во время Шмалькальденской войны, когда в 1547 году Филипп Великодушный был взят в плен. Ради своего освобождения он приказал вернуть мощи Тевтонскому ордену. Затем они около сорока лет находились в Марбурге, но позже были доставлены в Вену, так как были обещаны одному из женских монастырей. Сейчас эта реликвия хранится здесь в австрийской столице в Конгрегации Сестер Святой Елизаветы. Реликварий же Святой Елизаветы до их пор находится в Марбурге - перестав быть объектом религиозного почитания, продолжал и продолжает вызывать восхищение в качестве произведения средневекового ювелирного искусства. Изготовлен из дубового дерева, обит медью, позолочен, украшен драгоценными камнями, жемчужинами и перламутром.
Фридрих Великий и Пауль фон Гинденбург
После Второй мировой войны в 1945-1952 годах здесь временно находились останки прусского короля Фридриха Великого. В последние месяцы существования "третьего рейха" незадолго до прихода Красной Армии они были вывезенные из Потсдама в соляную шахту в Тюрингии, где позже были обнаружены американскими военными, занимавшимися поисками спрятанных нацистами культурных ценностей, произведений искусства и архивов (Monuments Men). В Марбурге как раз находился центр этой программы, куда "охотники за сокровищами" доставляли все обнаруженное.
Через несколько лет останки Фридриха Великого перевезли отсюда в родовой замок этой королевской династии - замок Гогенцоллерн в Баден-Вюртемберге. Лишь в 1991 году уже после воссоединения Германии останки Фридриха Великого вернули в Потсдам. Могила находится около замка Сан-Суси.