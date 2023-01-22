Марбургский замок - памятник средневековой архитектуры

Услышав название Марбурга, многие вспоминают, что здесь в этом небольшом и уютном гессенском городе учился Михаил Ломоносов. В Марбурге находится старейший протестантский университет Германии, основанный в 1527 году, среди бывших студентов, аспирантов и профессоров которого насчитывается одиннадцать нобелевских лауреатов. Один из них - писатель и поэт Борис Пастернак. Старый город мы уже осмотрели, сейчас посетим главную достопримечательность - Марбургский замок.

Марбургский замок со стороны Старого города Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

Марбургский замок на фотографии около 1950 года. Справа - здание Вильгельмсбау Фото: akg-images/picture alliance

Дома на берегу реки Лан и Марбургский замок над городом Фото: DW/Maksim Nelioubin

Марбург, Тюрингия и Гессен

Марбург находится в Гессене. Именно в Марбурге в 1264 году зародилось Гессенское ландграфство. До этого он принадлежал ландграфам Тюрингии. Особое место в истории этого города занимает Елизавета Венгерская - католическая святая, основавшая первый здешний госпиталь. Марбург давно стал городом врачей и важным центром фармакологии. В нобелевском списке - четыре премии по медицине и пять - по химии. Именно здесь в 1947 году был основан Марбургский союз (Marburger Bund) - немецкий профсоюз врачей, работающих в больницах и клиниках, который сейчас является крупнейшим таким объединением врачей в Европе. В нем состоит более 130 тысяч человек.

В конце XV столения на территории замка возвели новое здание, названное именем тогдашнего ландграфа Вильгельма III - Wilhelmsbau. В конце позапрошлого века Вильгельмсбау передали для размещения и демонстрации университетской коллекции предметов истории и культуры Гессена. На пяти этажах собраны интереснейшие экспонаты - от произведений сакрального искусства и средневековых доспехов - до крестьянской утвари и всяких диковинных вещей. В конце 2021 года доступ в эту часть замкового комплекса для посетителей закрыли на неопределенный срок. Зданию требуется модернизация в соответствии с современными требованиями пожарной безопасности.

Внутренний двор Марбургского замка Фото: Heinz-Dieter Falkenstein/imageBROKER/picture alliance

От средневековой обстановки в самом замке мало что сохранилось. Уже в 1277 году гессенские ландграфы перебрались отсюда в Кассель и после этого в Марбург наведывались редко. Некоторое время здесь жили представители боковой ветви этого рода.

Статус одной из резиденций замок окончательно утратил в XVII веке после Тридцатилетней войны. Затем в нем в разные времена работали ландграфские чиновники, размещался гарнизон, позже - тюрьма и земельный архив. Сейчас постройки замкового комплекса используются университетом.

Река Лан, храм Святой Елизаветы и Марбургский замок на гравюре около 1880 года Фото: Celeste/Bildagentur-online/picture alliance

Марбург на цветной литографии 1907 года Фото: akg-images/picture alliance

Марбургский замок на раскрашенной гравюре 1868 года Фото: picture-alliance/dpa/akg-images

Архитектурные эпохи и стили

Он является интереснейшим архитектурным памятником. Ученые говорят о восьми строительных фазах. Здесь можно найти следы романики, готики, ренессансной и других эпох. Замок пришлось значительно укрепить после распространения в Европе пушек и другого огнестрельного оружия, но это не помогло. Брали его многократно. Внешний облик замка, как он дошел до наших дней, сформировался в XVI веке.

Фреска в часовне Марбургского замка Фото: DW/Maksim Nelioubin

Часовня в Марбургском замке Фото: DW/Maksim Nelioubin

Кирпичный пол в замковой часовне Фото: DW/Maksim Nelioubin

Самые старые части, которые можно увидеть на территории зама, относятся к IX-X векам - остатки укреплений, обнаруженные во время раскопок под одним из зданий. Замковая часовня была освящена в 1290 году. Рядом находится Княжеский зал, построенный в XIII веке. Общая площадь зала составляет 420 квадратных метров. Он является самым большим в Германии готическим помещением в светском здании - то есть не в церкви, а в средневековой резиденции.

"Марбургский диспут 1529 года". Картина Августа Ноака (August Noack), 1876 год Фото: gemeinfrei

В 1529 году Княжеский зал стал местом исторического события - "Марбургского диспута". В теологической дискуссии участвовали представители двух направлений Реформации - немец Мартин Лютер и швейцарец Ульрих Цвингли. За три года до этого тогдашний гессенский ландграф Филипп I Великодушный перешел на сторону протестантов и заявил об этом на рейхстаге. Отметим, что именем этого ландграфа сейчас назван Марбургский университет, который он основал. Первые аудитории университета располагались в зданиях католических монастырей, распущенных в ходе Реформации.

Белая башня Фото: DW/Maksim Nelioubin

Белая башня

На спуске в Старый город с северной стороны дорожка проходит мимо Ведьминой башни, она же - Белая башня. Этот бастион возвели на подступах к замку в 1478 году. Толщина стен достигает четырех метров. Впрочем, если позволяет время, не торопитесь спускаться в город. На горе есть парк, разбитый на месте снесенных предзамковых укреплений. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться видами на Марбург и долину реки Лан - одного из притоков Рейна, вдоль которой проходит популярный велосипедный маршрут Lahnradweg протяженностью около 250 километров. Если ехать по велосипедной дорожке вверх по течению реки, первый раз замок видно километров за десять-двенадцать - он величественно возвышается на горном выступе над долиной на почти 290-метовой высоте. Затем несколько раз исчезает и появляется вновь…

P.S.

Ландграфский замок в Марбурге в туманный зимний день Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Прекрасный вид на Ландграфский замок и весь Марбург также открывается со смотровой площадки башни Шпигельслустурм (Spiegelslustturm), специально возведенной на горе напротив Старого города в конце XIX века в эпоху немецкого романтизма - как раз для того, чтобы наслаждаться отсюда здешними живописным ландшафтами и памятниками архитектуры.