Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

Издалека это здание чем-то похоже на церковь с двумя невысокими колокольнями, однако перед нами - не храм, не отель на берегу живописного озера или реки, не концертный зал, хотя концерты здесь проводятся, а уникальный памятник европейской индустриализации и промышленной архитектуры в стиле модерн - Jugendstil, как его называют в Германии.

Электрификация в стиле модерн

Гидроэлектростанцию около Хаймбаха (Wasserkraftwerk Heimbach) ввели в эксплуатацию в 1905 году. Находится она в немецком регионе Айфель примерно в 65 километрах от Кельна в сторону бельгийской границы. После открытия в начале прошлого века эта станция некоторое время была самой крупной водохранилищной ГЭС (Speicherwasserkraftwerk) во всей Европе.

В те времена индустриализация продвигалась по Германии и другим странам континента семимильными шагами - потребность в электроэнергии постоянно увеличивалась, поэтому долго удерживать это звание она не смогла, но до сих пор, несомненно, остается одной из самых красивых электростанций в мире.

Фасад станции в Хаймбахе Фото: DW / Maksim Nelioubin

Окно машинного зала и река Рур Фото: DW / Maksim Nelioubin

Терраса около одной из башенок ГЭС Фото: DW / Maksim Nelioubin

Изначально проектная мощность составляла 12 мегаватт. Электричество поступало отсюда в Ахен, населенные пункты Айфеля и даже некоторые районы Кельна. Напряжение в 35 киловольт передавалось по линиям, общая протяженность которых достигала 400 километров. В наши дни эта ГЭС используется в качестве резервной станции - подключается к сети в периоды пиковых нагрузок. Способна снабжать энергией 7800 квартир и частных домов.

Функциональности и эстетика

Станция была возведена в соответствии с духом времени и вкусами эпохи в стиле модерн по проекту архитектора Георга Френцена (Georg Frentzen). Большинство других проектов этого архитектора было реализовано в Ахене, например, башня Бисмарка (Bismarckturm). В 1894-1890 годах Френцен разработал проект нового здания вокзала в Кельне, от которого сейчас сохранился лишь Старый зал ожидания (Alter Wartesaal).

Турбины и контрольный пульт ГЭС Фото: DW / Maksim Nelioubin

Центральное табло на пульте управления ГЭС Фото: DW / Maksim Nelioubin

Контрольный пульт ГЭС Фото: DW / Maksim Nelioubin

Один из рычагов на пульте управления Фото: DW / Maksim Nelioubin

Приборы на контрольном пульте Фото: DW / Maksim Nelioubin

Рубильник с контрольными лампочками Фото: DW / Maksim Nelioubin

Приборный… алтарь в машинном зале, а слово пульт в данном случае кажется слишком банальным, выполнен из мрамора и латуни. Лестница, перила и резные украшения изготовлены из красного дерева - махагони. Латунные приборы расположены на мраморных панелях не ради красоты. Мрамор - естественный изолятор. Впрочем, старый пульт управления давно обесточен.

Показатели работы ГЭС раньше отображались на центральном табло. Оно и весь пульт управления, судя по надписи, были изготовлены фирмой Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Концерн Siemens был основан в 1847 году и сначала занимался, как видно из названия, производством оборудования для телеграфов.

Приборы и старая турбина Фото: DW / Maksim Nelioubin

План станции в разрезе Фото: Kraftwerk Heimbach

Машинный зал ГЭС в Хаймбахе Фото: DW / Maksim Nelioubin

В машинном зале раньше находились восемь реактивных турбин конструкции Джеймса Френсиса. В 1975 году эти старые турбины заменили двумя более компактными. Две турбины 1905 года с генераторами фирмы Escher, Wyss & Cie из Цюриха оставили на старых местах для музея. Остальные после демонтажа разошлись по Германии в качестве экспонатов и технических памятников. Например, одна из них установлена на Мозеле около плотины в местечке Фанкель (Fankel).

Вода поступает на ГЭС сверху по трубопроводу, прорубленному в скале, из Урфтского водохранилища (Urfttalsperre). Оно расположено на сто метров выше Хаймбаха. Общая протяженность водовода - 2,7 километра. Во время Второй мировой войны само здание станции не пострадало. Однако немецкие войска при отступлении взорвали водовод, чтобы вызвать наводнение на реке Рур (Rur) - правом притоке Мааса. Рур в Айфеле иногда путают с рекой Рур (Ruhr) в Рурской области - правым притоком Рейна.

Старая почтовая открытка с плотиной Урфтского водохранилища Фото: public domain/Peter Pütz

Фотография 1945 года, сделанная американскими солдатами Фото: gemeinfrei

Для вращения восьми старых турбин каждую секунду поступало 16 кубических метров воды. Гидравлическое сопротивление регулировалось с помощью латунных вентилей. Две современные турбины потребляют 18 кубометров. Они тихо жужжат в дальнем углу зала под синими колпаками. Воздух в зале теплый, тяжелый, пахнет машинным маслом и металлом.

Памятник, музей, концертный зал

Сейчас ГЭС в Хаймбахе является одновременно действующей электростанцией и музеем технической истории, а также раз в году на некоторое время становится концертным залом фестиваля классической музыки "Spannungen" ("Напряжения").

Концерт фестиваля классической музыки в турбинном зале ГЭС Фото: Rainer Kiedrowski/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник. Нынешний владелец концерн RWE проявляет о нем должную заботу. Раз в день станцию и работающий здесь небольшой музей RWE Industriemuseum можно посетить с групповой экскурсией.

Во время экскурсии по станции и музею посетители могут заглянуть в бывший кабинет начальника ГЭС с множеством интересных экспонатов. На его столе до сих пор лежит служебный план с расписанием смен за 19… какой-то год - бланк, заполненный простым карандашом.

Плакат плакат Берлинской электрической компании в музее и лампочка на пульте управления Фото: gemeinfrei / DW / Maksim Nelioubin

Кабинет начальника ГЭС Фото: DW / Maksim Nelioubin

Пишущая машинка Mercedes Elektra модели 1921 года Фото: DW / Maksim Nelioubin

Шаровая стиральная машинка Фото: DW / Maksim Nelioubin

Экспонаты музея Фото: DW / Maksim Nelioubin

В музее, созданном при станции, собраны старые домашние приборы, работавшие когда-то от производившегося здесь электричества. Большинство экспонатов подарено или передано сюда жителями региона Айфель, а сам музей больше напоминает антикварный магазин или большой частный дом с приватной коллекцией.

Экскурсии по зданию ГЭС и музею начинаются с понедельника по пятницу в 14:30, по субботам, воскресеньям и праздникам - в 14:00. Адрес и дополнительная информация:

Wasserkraftwerk Heimbach. Kleestraße, 52396 Heimbach - www.rheinischemuseen.de