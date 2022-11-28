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Электростанция в Хаймбахе
Электростанция в Хаймбахе - ГЭС в немецком региона АйфельФото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance
ТуризмГермания

Электростанция в Хаймбахе - храм света и жемчужина модерна

Максим Нелюбин

Электростанция в немецком Хаймбахе - удивительный памятник эпохи модерн. Пульт управления изготовлен из мрамора и красного дерева. | 21 фотография

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Издалека это здание чем-то похоже на церковь с двумя невысокими колокольнями, однако перед нами - не храм, не отель на берегу живописного озера или реки, не концертный зал, хотя концерты здесь проводятся, а уникальный памятник европейской индустриализации и промышленной архитектуры в стиле модерн - Jugendstil, как его называют в Германии.

Электрификация в стиле модерн

Гидроэлектростанцию около Хаймбаха (Wasserkraftwerk Heimbach) ввели в эксплуатацию в 1905 году. Находится она в немецком регионе Айфель примерно в 65 километрах от Кельна в сторону бельгийской границы. После открытия в начале прошлого века эта станция некоторое время была самой крупной водохранилищной ГЭС (Speicherwasserkraftwerk) во всей Европе.

В те времена индустриализация продвигалась по Германии и другим странам континента семимильными шагами - потребность в электроэнергии постоянно увеличивалась, поэтому долго удерживать это звание она не смогла, но до сих пор, несомненно, остается одной из самых красивых электростанций в мире.

Электростанция в Хаймбахе
Фасад станции в ХаймбахеФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Окно машинного зала и река РурФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Терраса около одной из башенок ГЭСФото: DW / Maksim Nelioubin

Изначально проектная мощность составляла 12 мегаватт. Электричество поступало отсюда в Ахен, населенные пункты Айфеля и даже некоторые районы Кельна. Напряжение в 35 киловольт передавалось по линиям, общая протяженность которых достигала 400 километров. В наши дни эта ГЭС используется в качестве резервной станции - подключается к сети в периоды пиковых нагрузок. Способна снабжать энергией 7800 квартир и частных домов.

Функциональности и эстетика

Станция была возведена в соответствии с духом времени и вкусами эпохи в стиле модерн по проекту архитектора Георга Френцена (Georg Frentzen). Большинство других проектов этого архитектора было реализовано в Ахене, например, башня Бисмарка (Bismarckturm). В 1894-1890 годах Френцен разработал проект нового здания вокзала в Кельне, от которого сейчас сохранился лишь Старый зал ожидания (Alter Wartesaal).

Электростанция в Хаймбахе
Турбины и контрольный пульт ГЭСФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Центральное табло на пульте управления ГЭСФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Контрольный пульт ГЭСФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Один из рычагов на пульте управленияФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Приборы на контрольном пультеФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Рубильник с контрольными лампочкамиФото: DW / Maksim Nelioubin

Приборный… алтарь в машинном зале, а слово пульт в данном случае кажется слишком банальным, выполнен из мрамора и латуни. Лестница, перила и резные украшения изготовлены из красного дерева - махагони. Латунные приборы расположены на мраморных панелях не ради красоты. Мрамор - естественный изолятор. Впрочем, старый пульт управления давно обесточен.

Показатели работы ГЭС раньше отображались на центральном табло. Оно и весь пульт управления, судя по надписи, были изготовлены фирмой Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske. Концерн Siemens был основан в 1847 году и сначала занимался, как видно из названия, производством оборудования для телеграфов.

Электростанция в Хаймбахе
Приборы и старая турбинаФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
План станции в разрезе Фото: Kraftwerk Heimbach
Электростанция в Хаймбахе
Машинный зал ГЭС в ХаймбахеФото: DW / Maksim Nelioubin

В машинном зале раньше находились восемь реактивных турбин конструкции Джеймса Френсиса. В 1975 году эти старые турбины заменили двумя более компактными. Две турбины 1905 года с генераторами фирмы Escher, Wyss & Cie из Цюриха оставили на старых местах для музея. Остальные после демонтажа разошлись по Германии в качестве экспонатов и технических памятников. Например, одна из них установлена на Мозеле около плотины в местечке Фанкель (Fankel).

Вода поступает на ГЭС сверху по трубопроводу, прорубленному в скале, из Урфтского водохранилища (Urfttalsperre). Оно расположено на сто метров выше Хаймбаха. Общая протяженность водовода - 2,7 километра. Во время Второй мировой войны само здание станции не пострадало. Однако немецкие войска при отступлении взорвали водовод, чтобы вызвать наводнение на реке Рур (Rur) - правом притоке Мааса. Рур в Айфеле иногда путают с рекой Рур (Ruhr) в Рурской области - правым притоком Рейна.

Электростанция в Хаймбахе
Старая почтовая открытка с плотиной Урфтского водохранилищаФото: public domain/Peter Pütz
Электростанция в Хаймбахе
Фотография 1945 года, сделанная американскими солдатамиФото: gemeinfrei

Для вращения восьми старых турбин каждую секунду поступало 16 кубических метров воды. Гидравлическое сопротивление регулировалось с помощью латунных вентилей. Две современные турбины потребляют 18 кубометров. Они тихо жужжат в дальнем углу зала под синими колпаками. Воздух в зале теплый, тяжелый, пахнет машинным маслом и металлом.

Памятник, музей, концертный зал

Сейчас ГЭС в Хаймбахе является одновременно действующей электростанцией и музеем технической истории, а также раз в году на некоторое время становится концертным залом фестиваля классической музыки "Spannungen" ("Напряжения").

Электростанция в Хаймбахе
Концерт фестиваля классической музыки в турбинном зале ГЭСФото: Rainer Kiedrowski/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Здание находится под охраной государства как архитектурный памятник. Нынешний владелец концерн RWE проявляет о нем должную заботу. Раз в день станцию и работающий здесь небольшой музей RWE Industriemuseum можно посетить с групповой экскурсией.

Во время экскурсии по станции и музею посетители могут заглянуть в бывший кабинет начальника ГЭС с множеством интересных экспонатов. На его столе до сих пор лежит служебный план с расписанием смен за 19… какой-то год - бланк, заполненный простым карандашом.

Электростанция в Хаймбахе
Плакат плакат Берлинской электрической компании в музее и лампочка на пульте управленияФото: gemeinfrei / DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Кабинет начальника ГЭСФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Пишущая машинка Mercedes Elektra модели 1921 годаФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Шаровая стиральная машинкаФото: DW / Maksim Nelioubin
Электростанция в Хаймбахе
Экспонаты музеяФото: DW / Maksim Nelioubin

В музее, созданном при станции, собраны старые домашние приборы, работавшие когда-то от производившегося здесь электричества. Большинство экспонатов подарено или передано сюда жителями региона Айфель, а сам музей больше напоминает антикварный магазин или большой частный дом с приватной коллекцией.

Экскурсии по зданию ГЭС и музею начинаются с понедельника по пятницу в 14:30, по субботам, воскресеньям и праздникам - в 14:00. Адрес и дополнительная информация:
Wasserkraftwerk Heimbach. Kleestraße, 52396 Heimbach - www.rheinischemuseen.de

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