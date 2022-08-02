"Фёльклингер Хютте" - уникальный памятник мировой металлургии

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Металлургический комбинат в немецком городе Фёльклинген в 1994 году стал первым индустриальным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. | 26 фотографий
В немецком языке хижины, охотничьи избушки и металлургические заводы обозначаются одним и тем же словом женского рода - "Hütte". Самая известная "избушка" с мировым именем и шестью доменными печами находится в федеральной земле Саар (Saarland). Вместе с французской Лотарингией и герцогством Люксембург Саар образует европейский индустриальный треугольник - угольный и металлургический регион Саар-Лор-Люкс (Saar-Lor-Lux). Сейчас в нем проживают около 4,7 миллиона человек.
Металлургическая "избушка" в городе Фёльклинген (Völklingen) была включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в 1994 году. Завод "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) стал первым в мире (!) промышленным памятником, получившим этот международный статус. К этому времени доменные печи давно остыли. Последнюю партию чугуна здесь выплавили в июле 1986 года.
В годы экономического бума после Второй мировой войны здесь работали более 17 тысяч человек. Закрытие завода стало следствием мирового кризиса сталелитейной промышленности, который разразился в середине семидесятых годов. Старый завод в Фёльклингене пытались сохранить в течение почти десяти кризисных лет, но для дальнейшей эксплуатации требовались слишком большие инвестиции на модернизацию доменных печей и компрессорного оборудования.
В 90-х годах прошлого века завод после нескольких слияний оказался в собственности концерна Saarstahl AG, который и сейчас продолжает успешную экономическую деятельность. Часть нынешнего производства расположена на территории, когда-то принадлежавшей "Фёльклингер Хютте". С музейных смотровых площадок открывается вид на современные металлургические предприятия. Внешне они во многом отличаются от этого промышленного "динозавра", но такое соседство наглядно демонстрирует преемственность и связь между ушедшей в прошлое и новой индустриальной культурой.
Сразу же после закрытия производства в 1986 году власти земли Саар присвоили заводу статус памятника, тем самым гарантировав сохранность этого комплекса и дальнейшее использование в качестве музея и места проведения разного рода культурных мероприятий - концертов, выставок, фестивалей. Так были созданы предпосылки для последовавшего через восемь лет решения ЮНЕСКО о внесении завода в список Всемирного наследия.
Саар в своей истории не всегда был немецким. Согласно условиям Версальского договора, в результате поражения Германской империи в Первой мировой войне этот регион был передан под управление Лиги наций. В 1935 году Саар был включен в состав "третьего рейха". После разгрома нацистской Германии Саарская область два года находилась во французской оккупационной зоне, а затем на некоторое время получила автономию.
США и Великобритания выступали за передачу Саара Франции - по примеру Эльзаса и Лотарингии, но Париж предложил создать на этой территории независимое государство. Однако эта идея не нашла поддержки среди жителей региона, которые на референдуме выступили за присоединение к Германии. В 1957 году Саар стал десятой федеральной землей ФРГ и самой маленькой, если не считать городов со статусом федеральной земли - Гамбурга, Бремена и (после 1990 года) объединенного Берлина. Кстати, в школах Саара в качестве первого иностранного языка преподается французский, а не английский, как практически во всей остальной Германии.
Завод в Фёльклингене был основан в 1873 году. Из всех металлургических предприятий, построенных в Европе и Северной Америке в XIX-XX веках, он является единственным комплексом, сохранившимся в оригинальном состоянии, где в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката, включая выработку кокса для доменных печей. Многие технические решения и разработки впервые были применены на практике именно в Фёльклингене.
"Фёльклингер Хютте" называют одним из символов индустриальной культуры или даже "храмом труда" ("Kathedrale der Arbeit"). Правда, так же говорят и о другом немецком промышленном памятнике из списка ЮНЕСКО - шахте "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене, которая была внесена в число объектов Всемирного наследия намного позже - в 2001 году. Согласно историческим документам, первое металлургическое производство возникло в этом регионе на реке Саар (Saar) в 1585 году, но было разрушено во время Тридцатилетней войны и возобновилось лишь через сто лет.
В 1860 году была запущена новая железнодорожная ветка, которая связала Саарбрюккен, Фёльклинген и Трир. Тем самым было выполнено одно из важнейших инфраструктурных требований для развития крупного промышленного предприятия - обеспечение доставки сырья и вывоза готовой продукции. Еще через два десятилетия река Саар была оборудована шлюзами, что открыло новые возможности для транспортировки грузов. Река использовалась и как источник воды, необходимой для металлургического производства.
В 1873 году горный инженер из Рейнской области Юлиус Бух (Julius Buch) основал в Фёльклингене новый металлургический завод. Он был оснащен пудлинговыми (Puddelofen) и сварочными печами (Schweißofen), паровыми молотами (Dampfhammer) и прокатными станами (Walzstrasse). Уже через шесть лет после запуска производства Юлиус Бух столкнулся с экономическими трудностями. Высокие импортные пошлины на чугун сделали предприятие нерентабельным и привели к его закрытию.
Летом 1881 года завод был продан с аукциона за 200 тысяч марок, что даже не покрыло сумму накопившихся долгов. Через месяц его перекупил уже за 270 тысяч марок Карл Рёхлинг (Karl Röchling), с именем которого и связана история успеха металлургического производства в Фёльклингене.
Красная подсветка "Фёльклингер Хютте" с использованием светодиодов в 2021 году. Автор инсталляции - разработчик концепций современного освещения Рюдигер Ланц (Rüdiger Lanz), среди проектов которого, в частности, значится подсветка Олимпийского стадиона в Берлине
Карл Рёхлинг (Karl Röchling) взял в долю своих братьев, а сама фирма была переименована в "Völklinger Eisenwerk Gebrüder Röchling". Новые владельцы "Фёльклингер Хютте" учли опыт своих предшественников и решили отказаться от покупки чугуна в качестве сырья для производства стали. Чугун начали выплавлять самостоятельно, чтобы не платить высокие импортные пошлины.
Уже в 1882 году была заложена первая из шести доменных печей (Hochofen), дошедших до наших дней, а также приобретен железный рудник в Лотарингии для снабжения завода собственным сырьем. В 1883 году старые пудлинговые и сварочные печи демонтировали. Вторая доменная печь, введенная в эксплуатацию в 1885 году, была самой большой в мире. Заводской организм жил и развивался. Следующие четыре доменные печи вошли в строй в 1888, 1891, 1893 и 1903 годах. Уже к 1890 году по объемам производства стального проката - в частности, рельсов - завод вышел на первое место в Германии.
В старых пудлинговых печах, с которых все начиналось, получали малоуглеродистое сварочное железо путем расплавления чугуна и перемешивания его с железистыми шлаками. На смену этой технологии в Фёльклингене пришел так называемый Томасовский процесс, названный в честь его изобретателя - английского металлурга С. Дж. Томаса. Карл Рёхлинг приобрел патент и осуществил первую промышленную плавку.
Томасовский процесс получил наибольшее распространение сначала в Германии - она обладала крупными запасами лотарингских высокофосфористых руд, для переработки которых он и предназначался. Энциклопедии описывают этот процесс как передел жидкого фосфористого чугуна, получаемого из доменной печи, в сталь продувкой сжатым воздухом или другой окислительной газовой смесью в конверторе.
Сталелитейный цех с тремя томасовскими конверторами был открыт в Фёльклингене в 1891 году. В конце XIX века томасовская сталь составляла около 25 процентов от общего мирового производства. Повышенное содержание азота и фосфора делало ее более хрупкой, что привело к ее постепенному исчезновению с рынка.
Во время прогулки по территории завода следует обязательно заглянуть в "легкие" этого промышленного организма - огромный зал площадью 6000 квадратных метров, в котором установлены гигантские компрессоры для подачи сжатого воздуха (Gebläsehalle) в конверторы. Сейчас в компрессорном зале проводятся концерты и выставки. Фотографии, сделанные во время некоторых таких экспозиций, можно увидеть в нашей галерее в начале этой публикации.
Для загрузки шести доменных печей железной рудой и коксом, а производится она сверху, на заводе построили рельсовый наклонный подъемник. Внешне он очень напоминает крутые американские горки. 300 вагонеток приводились в движение с помощью тросов и электромоторов, а сам процесс загрузки шел круглосуточно и непрерывно. Завод в Фёльклингене стал первым в Германии, на котором было реализовано такое техническое решение. Других аналогичных конструкций не сохранилось.
В 1888 году подвесная канатная дорога связала территорию комбината с другим берегом реки Саар. Она использовалась для вывоза шлаков, из которых позже стали выпускать плиты для мощения дорог и кирпичи, а также шлаковый цемент.
Стремление к наиболее эффективному использованию сырья и увеличению прибылей привело и к другой технической разработке. В доменных печах можно использовать только руду, окатыши или агломерат определенных размеров. Для получения агломерата рудную пыль и мелкую руду спекают с добавлением других отходов доменного производства в специальных агломерационных машинах (Sinteranlage), а затем этот "пирог" дробят до нужных размеров. На территории комбината расположена первая в мире такая установка.
Технический прогресс не стоял на месте. В 1907 году в Фёльклингене запустили индукционную электропечь, приступив к производству высококачественной стали. Она использовалась, например, для выпуска первых в мире столовых приборов из "нержавейки". Применяли ее и для военных нужд. Во время Первой мировой войны каждая вторая каска в немецкой армии была изготовлена из фёльклингенской электростали.
Другим важным новшеством, повысившим эффективность завода, стало использование для производства электроэнергии колошникового газа, то есть газа, возникавшего в доменных печах. После очистки его сжигали в двигателях внутреннего сгорания, которые приводили в движение электрогенераторы. Энергия подавалась на компрессоры, гнавшие сжатый воздух в конверторы. Получился замкнутый цикл, своего рода "вечный двигатель". До этого нововведения компрессоры приводились в движение с помощью паровых установок.
Колошниковый газ отводился от доменных печей по специальным трубам. Их изгибы, напоминающие гигантские буквы "М", стали наиболее характерным элементами высотного силуэта "Фёльклингер Хютте".
На протяжении тысячелетий в процессе выплавки железа использовался древесный уголь. Он практически не содержал серы и сгорал почти полностью, поэтому идеально подходил для отделения металла в окисных рудах от кислорода. Говоря другими словами - для восстановления железа из "ржавчины". Но по этой средневековой технологии на одну тонну металла уходило 30 тонн ценной древесины.
Первые попытки заменить древесный уголь каменным были предприняты в Великобритании, но для этого его требовалось подвергнуть процессу коксования - выведения летучих продуктов, в результате которого получался практически чистый углерод.
В Фёльклингене первую коксовую печь собственной конструкции запустили в 1896 году, а уже в следующем приступили к строительству целого коксовального цеха. Число печей сначала составляло 104, но вскоре превысило полторы сотни. В это же время возвели железную башню для хранения запасов каменного угля - старейшую в Германии.
Работа в коксовальном цехе считалась самой опасной и тяжелой, а весь цех сравнивали с преисподней: невыносимая жара, вредные газы, всепроникающая пыль… Хозяева завода уже тогда начали проявлять заботу о здоровье и социальной защите своих рабочих.
Еще в 1882 году, когда была заложена первая доменная печь, владельцы фирмы основали собственную заводскую кассу медицинского страхования для рабочих, а также приступили к строительству первого рабочего поселка. Вскоре был создан собственный пенсионный фонд. До конца века последовали больница, а также дом престарелых и инвалидов. Позже управление завода организовало швейную мастерскую, чтобы дать женам рабочих возможность дополнительного заработка. Детей со слабым здоровьем за счет предприятия отправляли в летние санатории.
В 2018 году немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль (Ottmar Hörl) установил на территории "Фёльклингер Хютте" целую сотню таких фигур - рабочих-металлургов в цветах национального флага Германии
Массовый приток рабочих привел к бурному развитию торговли и городской инфраструктуры в целом, но между жителями города и пришлыми рабочими существовала своего рода стена, а сам огнедышащий завод, щедро посыпавший город сажей и пылью, судя по воспоминаниям современников, словно существовал на другой планете. Некоторое время Фёльклинген был третьим по численности населения городом Саара, а также самым богатым городом всего региона.
Продолжительность рабочей недели составляла 56 часов. Иногда количество смен превышало число дней в месяце - 33, 34, 35. Несколько раз в месяц выпадали двойные смены, продолжавшиеся шестнадцать часов. После работы многие направлялись с завода в привокзальный квартал с его многочисленными пивными и закусочными. У каждой смены имелось свое постоянное место для встреч.
Гудок, возвестивший об окончании последней смены, прозвучал над "Фёльклингер Хютте" в 1986 году. Территория комбината давно уже оборудована дорожками и указателями для туристов. Часто здесь бывают на экскурсиях целые школьные классы - для них разработаны специальные программы. В 2004 году был открыт мультимедийный научный центр "Ферродом" ("Ferrodom"). Его экспонаты рассказывают историю металлургии, а экскурсоводами работают, в том числе, и бывшие сотрудники завода.
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