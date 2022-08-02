"Фёльклингер Хютте" - уникальный памятник мировой металлургии

В немецком языке хижины, охотничьи избушки и металлургические заводы обозначаются одним и тем же словом женского рода - "Hütte". Самая известная "избушка" с мировым именем и шестью доменными печами находится в федеральной земле Саар (Saarland). Вместе с французской Лотарингией и герцогством Люксембург Саар образует европейский индустриальный треугольник - угольный и металлургический регион Саар-Лор-Люкс (Saar-Lor-Lux). Сейчас в нем проживают около 4,7 миллиона человек.

Металлургическая "избушка" в городе Фёльклинген (Völklingen) была включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в 1994 году. Завод "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) стал первым в мире (!) промышленным памятником, получившим этот международный статус. К этому времени доменные печи давно остыли. Последнюю партию чугуна здесь выплавили в июле 1986 года.

Завод в Фёльклингене на гравюре 1873 года

120 лет промышленной истории

В годы экономического бума после Второй мировой войны здесь работали более 17 тысяч человек. Закрытие завода стало следствием мирового кризиса сталелитейной промышленности, который разразился в середине семидесятых годов. Старый завод в Фёльклингене пытались сохранить в течение почти десяти кризисных лет, но для дальнейшей эксплуатации требовались слишком большие инвестиции на модернизацию доменных печей и компрессорного оборудования.

В 90-х годах прошлого века завод после нескольких слияний оказался в собственности концерна Saarstahl AG, который и сейчас продолжает успешную экономическую деятельность. Часть нынешнего производства расположена на территории, когда-то принадлежавшей "Фёльклингер Хютте". С музейных смотровых площадок открывается вид на современные металлургические предприятия. Внешне они во многом отличаются от этого промышленного "динозавра", но такое соседство наглядно демонстрирует преемственность и связь между ушедшей в прошлое и новой индустриальной культурой.

Сразу же после закрытия производства в 1986 году власти земли Саар присвоили заводу статус памятника, тем самым гарантировав сохранность этого комплекса и дальнейшее использование в качестве музея и места проведения разного рода культурных мероприятий - концертов, выставок, фестивалей. Так были созданы предпосылки для последовавшего через восемь лет решения ЮНЕСКО о внесении завода в список Всемирного наследия.

"Фёльклингер Хютте". Фотогалерея

Металлургический завод в Фёльклингене Металлургический завод в Фёльклингене - комбинат "Фёльклингер Хютте" (Völklinger Hütte) на почтовой открытке около 1900 года

Металлургический завод в Фёльклингене Комбинат "Фёльклингер Хютте", 1917 год

Металлургический завод в Фёльклингене Железнодорожная станция "Фёльклинген", 1994 год

Металлургический завод в Фёльклингене Мастер-класс для фотографов на фоне индустриальной архитектуры, 2000 год

Металлургический завод в Фёльклингене Постоянная световая инсталляция Ханса Петера Куна, 2007 год

Металлургический завод в Фёльклингене Доменный воздухонагреватель "Фёльклингер Хютте", 2019 год

Металлургический завод в Фёльклингене Зал воздушных компрессоров, 2019 год

Металлургический завод в Фёльклингене Пасека на территории бывшего коксового цеха, 2021 год

Металлургический завод в Фёльклингене Шлаковые ковши. "Фёльклингер Хютте", 2019 год

Металлургический завод в Фёльклингене Экскурсия по цеху очистки доменного газа, 2016 год

Металлургический завод в Фёльклингене Хлопчатобумажные фильтры для очистки доменного газа, 2016 год

Металлургический завод в Фёльклингене Король и королева Нидерландов Виллем-Александр и Максима в Фёльклингене, 2018 год

Металлургический завод в Фёльклингене "Фёльклингер Хютте" - место проведения больших выставок. Одна из экспозиций 2018 года была посвящена Елизавете II

Металлургический завод в Фёльклингене Экспонат выставки "Золото фараонов" на "Фёльклингер Хютте", 2019 год

Металлургический завод в Фёльклингене Экспонаты выставки "Египет - Боги. Люди. Фараоны", 2015 год

Металлургический завод в Фёльклингене Выставка "Будда" в зале воздуходувных машин, 2017 год

Металлургический завод в Фёльклингене Выставка "Generation Pop!" в Фёльклингене, 2013 год

Металлургический завод в Фёльклингене Экспонат выставки "Астерикс и кельты", 2011 год Автор: Максим Нелюбин



История завода - история региона

Саар в своей истории не всегда был немецким. Согласно условиям Версальского договора, в результате поражения Германской империи в Первой мировой войне этот регион был передан под управление Лиги наций. В 1935 году Саар был включен в состав "третьего рейха". После разгрома нацистской Германии Саарская область два года находилась во французской оккупационной зоне, а затем на некоторое время получила автономию.

США и Великобритания выступали за передачу Саара Франции - по примеру Эльзаса и Лотарингии, но Париж предложил создать на этой территории независимое государство. Однако эта идея не нашла поддержки среди жителей региона, которые на референдуме выступили за присоединение к Германии. В 1957 году Саар стал десятой федеральной землей ФРГ и самой маленькой, если не считать городов со статусом федеральной земли - Гамбурга, Бремена и (после 1990 года) объединенного Берлина. Кстати, в школах Саара в качестве первого иностранного языка преподается французский, а не английский, как практически во всей остальной Германии.

В чем уникальность "Фёльклингер Хютте"?

Завод в Фёльклингене был основан в 1873 году. Из всех металлургических предприятий, построенных в Европе и Северной Америке в XIX-XX веках, он является единственным комплексом, сохранившимся в оригинальном состоянии, где в одном месте можно ознакомиться со всеми стадиями производства чугуна и стального проката, включая выработку кокса для доменных печей. Многие технические решения и разработки впервые были применены на практике именно в Фёльклингене.

Женщины на погрузке руды для "Фёльклингер Хютте" около 1900 года

"Фёльклингер Хютте" называют одним из символов индустриальной культуры или даже "храмом труда" ("Kathedrale der Arbeit"). Правда, так же говорят и о другом немецком промышленном памятнике из списка ЮНЕСКО - шахте "Цольферайн" (Zeche Zollverein) в Эссене, которая была внесена в число объектов Всемирного наследия намного позже - в 2001 году. Согласно историческим документам, первое металлургическое производство возникло в этом регионе на реке Саар (Saar) в 1585 году, но было разрушено во время Тридцатилетней войны и возобновилось лишь через сто лет.

В 1860 году была запущена новая железнодорожная ветка, которая связала Саарбрюккен, Фёльклинген и Трир. Тем самым было выполнено одно из важнейших инфраструктурных требований для развития крупного промышленного предприятия - обеспечение доставки сырья и вывоза готовой продукции. Еще через два десятилетия река Саар была оборудована шлюзами, что открыло новые возможности для транспортировки грузов. Река использовалась и как источник воды, необходимой для металлургического производства.

В 1873 году горный инженер из Рейнской области Юлиус Бух (Julius Buch) основал в Фёльклингене новый металлургический завод. Он был оснащен пудлинговыми (Puddelofen) и сварочными печами (Schweißofen), паровыми молотами (Dampfhammer) и прокатными станами (Walzstrasse). Уже через шесть лет после запуска производства Юлиус Бух столкнулся с экономическими трудностями. Высокие импортные пошлины на чугун сделали предприятие нерентабельным и привели к его закрытию.

Летом 1881 года завод был продан с аукциона за 200 тысяч марок, что даже не покрыло сумму накопившихся долгов. Через месяц его перекупил уже за 270 тысяч марок Карл Рёхлинг (Karl Röchling), с именем которого и связана история успеха металлургического производства в Фёльклингене.

Красная подсветка "Фёльклингер Хютте" с использованием светодиодов в 2021 году. Автор инсталляции - разработчик концепций современного освещения Рюдигер Ланц (Rüdiger Lanz), среди проектов которого, в частности, значится подсветка Олимпийского стадиона в Берлине

"Фёльклингер Хютте" - памятник индустриализации

Карл Рёхлинг (Karl Röchling) взял в долю своих братьев, а сама фирма была переименована в "Völklinger Eisenwerk Gebrüder Röchling". Новые владельцы "Фёльклингер Хютте" учли опыт своих предшественников и решили отказаться от покупки чугуна в качестве сырья для производства стали. Чугун начали выплавлять самостоятельно, чтобы не платить высокие импортные пошлины.

Уже в 1882 году была заложена первая из шести доменных печей (Hochofen), дошедших до наших дней, а также приобретен железный рудник в Лотарингии для снабжения завода собственным сырьем. В 1883 году старые пудлинговые и сварочные печи демонтировали. Вторая доменная печь, введенная в эксплуатацию в 1885 году, была самой большой в мире. Заводской организм жил и развивался. Следующие четыре доменные печи вошли в строй в 1888, 1891, 1893 и 1903 годах. Уже к 1890 году по объемам производства стального проката - в частности, рельсов - завод вышел на первое место в Германии.

Томасовский процесс - новая технология

В старых пудлинговых печах, с которых все начиналось, получали малоуглеродистое сварочное железо путем расплавления чугуна и перемешивания его с железистыми шлаками. На смену этой технологии в Фёльклингене пришел так называемый Томасовский процесс, названный в честь его изобретателя - английского металлурга С. Дж. Томаса. Карл Рёхлинг приобрел патент и осуществил первую промышленную плавку.

Сталевары около доменной печи "Фёльклингер Хютте", 1976 год

Томасовский процесс получил наибольшее распространение сначала в Германии - она обладала крупными запасами лотарингских высокофосфористых руд, для переработки которых он и предназначался. Энциклопедии описывают этот процесс как передел жидкого фосфористого чугуна, получаемого из доменной печи, в сталь продувкой сжатым воздухом или другой окислительной газовой смесью в конверторе.

Сталелитейный цех с тремя томасовскими конверторами был открыт в Фёльклингене в 1891 году. В конце XIX века томасовская сталь составляла около 25 процентов от общего мирового производства. Повышенное содержание азота и фосфора делало ее более хрупкой, что привело к ее постепенному исчезновению с рынка.

Во время прогулки по территории завода следует обязательно заглянуть в "легкие" этого промышленного организма - огромный зал площадью 6000 квадратных метров, в котором установлены гигантские компрессоры для подачи сжатого воздуха (Gebläsehalle) в конверторы. Сейчас в компрессорном зале проводятся концерты и выставки. Фотографии, сделанные во время некоторых таких экспозиций, можно увидеть в нашей галерее в начале этой публикации.

"Американские горки"

Для загрузки шести доменных печей железной рудой и коксом, а производится она сверху, на заводе построили рельсовый наклонный подъемник. Внешне он очень напоминает крутые американские горки. 300 вагонеток приводились в движение с помощью тросов и электромоторов, а сам процесс загрузки шел круглосуточно и непрерывно. Завод в Фёльклингене стал первым в Германии, на котором было реализовано такое техническое решение. Других аналогичных конструкций не сохранилось.

В 1888 году подвесная канатная дорога связала территорию комбината с другим берегом реки Саар. Она использовалась для вывоза шлаков, из которых позже стали выпускать плиты для мощения дорог и кирпичи, а также шлаковый цемент.

Стремление к наиболее эффективному использованию сырья и увеличению прибылей привело и к другой технической разработке. В доменных печах можно использовать только руду, окатыши или агломерат определенных размеров. Для получения агломерата рудную пыль и мелкую руду спекают с добавлением других отходов доменного производства в специальных агломерационных машинах (Sinteranlage), а затем этот "пирог" дробят до нужных размеров. На территории комбината расположена первая в мире такая установка.

Почтовая марка "Металлургический комбинат в Фёльклингене - объект Всемирного наследия»", 1996 год

Технический прогресс не стоял на месте. В 1907 году в Фёльклингене запустили индукционную электропечь, приступив к производству высококачественной стали. Она использовалась, например, для выпуска первых в мире столовых приборов из "нержавейки". Применяли ее и для военных нужд. Во время Первой мировой войны каждая вторая каска в немецкой армии была изготовлена из фёльклингенской электростали.

Другим важным новшеством, повысившим эффективность завода, стало использование для производства электроэнергии колошникового газа, то есть газа, возникавшего в доменных печах. После очистки его сжигали в двигателях внутреннего сгорания, которые приводили в движение электрогенераторы. Энергия подавалась на компрессоры, гнавшие сжатый воздух в конверторы. Получился замкнутый цикл, своего рода "вечный двигатель". До этого нововведения компрессоры приводились в движение с помощью паровых установок.

Колошниковый газ отводился от доменных печей по специальным трубам. Их изгибы, напоминающие гигантские буквы "М", стали наиболее характерным элементами высотного силуэта "Фёльклингер Хютте".

На протяжении тысячелетий в процессе выплавки железа использовался древесный уголь. Он практически не содержал серы и сгорал почти полностью, поэтому идеально подходил для отделения металла в окисных рудах от кислорода. Говоря другими словами - для восстановления железа из "ржавчины". Но по этой средневековой технологии на одну тонну металла уходило 30 тонн ценной древесины.

Кузнечный молот 1912 года на на фотографии 1976 года

Первые попытки заменить древесный уголь каменным были предприняты в Великобритании, но для этого его требовалось подвергнуть процессу коксования - выведения летучих продуктов, в результате которого получался практически чистый углерод.

В Фёльклингене первую коксовую печь собственной конструкции запустили в 1896 году, а уже в следующем приступили к строительству целого коксовального цеха. Число печей сначала составляло 104, но вскоре превысило полторы сотни. В это же время возвели железную башню для хранения запасов каменного угля - старейшую в Германии.

Работа в коксовальном цехе считалась самой опасной и тяжелой, а весь цех сравнивали с преисподней: невыносимая жара, вредные газы, всепроникающая пыль… Хозяева завода уже тогда начали проявлять заботу о здоровье и социальной защите своих рабочих.

Медицинская страховка и другие социальные новшества

Еще в 1882 году, когда была заложена первая доменная печь, владельцы фирмы основали собственную заводскую кассу медицинского страхования для рабочих, а также приступили к строительству первого рабочего поселка. Вскоре был создан собственный пенсионный фонд. До конца века последовали больница, а также дом престарелых и инвалидов. Позже управление завода организовало швейную мастерскую, чтобы дать женам рабочих возможность дополнительного заработка. Детей со слабым здоровьем за счет предприятия отправляли в летние санатории.

В 2018 году немецкий художник-концептуалист Оттмар Хёрль (Ottmar Hörl) установил на территории "Фёльклингер Хютте" целую сотню таких фигур - рабочих-металлургов в цветах национального флага Германии

Массовый приток рабочих привел к бурному развитию торговли и городской инфраструктуры в целом, но между жителями города и пришлыми рабочими существовала своего рода стена, а сам огнедышащий завод, щедро посыпавший город сажей и пылью, судя по воспоминаниям современников, словно существовал на другой планете. Некоторое время Фёльклинген был третьим по численности населения городом Саара, а также самым богатым городом всего региона.

Продолжительность рабочей недели составляла 56 часов. Иногда количество смен превышало число дней в месяце - 33, 34, 35. Несколько раз в месяц выпадали двойные смены, продолжавшиеся шестнадцать часов. После работы многие направлялись с завода в привокзальный квартал с его многочисленными пивными и закусочными. У каждой смены имелось свое постоянное место для встреч.

Гудок, возвестивший об окончании последней смены, прозвучал над "Фёльклингер Хютте" в 1986 году. Территория комбината давно уже оборудована дорожками и указателями для туристов. Часто здесь бывают на экскурсиях целые школьные классы - для них разработаны специальные программы. В 2004 году был открыт мультимедийный научный центр "Ферродом" ("Ferrodom"). Его экспонаты рассказывают историю металлургии, а экскурсоводами работают, в том числе, и бывшие сотрудники завода.