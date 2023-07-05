Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии

Белоголовые сипы исчезли в Германии более ста лет назад. Сейчас стали вновь появляться здесь и даже слетелись на приманку, оставленную учеными.

Немецкие экологи сообщили об удачном эксперименте, во время которого в одном из национальных парков Германии удалось заснять сразу два десятка белоголовых сипов (нем. Gänsegeier), исчезнувших здесь из дикой природы более ста лет назад. Вслед за волками и бурыми медведями они теперь, по всей видимости, после длительного перерыва могут вновь стать обитателями этих мест или хотя бы иногда появляться здесь на время из других стран Европы.

Как говорится в пресс-релизе Вюрцбургского университета, Национальный парк Айфель (Nationalpark Eifel), расположенный в западной части страны на германо-бельгийской границе, стал одним из участников федерального научного проекта. Его целью является изучение роли падальщиков в экологической системе и значения трупов диких животных для поддержания и развития биологического разнообразия.

Эксперимент в национальном парке

В ходе эксперимента, состоявшегося в июне этого года, ученые разместили в заповеднике труп европейской косули, сбитой автомобилем. Согласно данным Федерального объединения охотников, в результате ДТП в Германии ежегодно гибнет более 200 тысяч этих животных, а также около 20 тысяч диких кабанов, 4 тысяч европейских ланей и 3 тысяч благородных оленей. Дорожные службы обычно доставляют эти туши в специальные пункты утилизации.

На месте первого эксперимента, осуществленного в рамках программы, были установлены специальные камеры наблюдения. Уже скоро в этот же день около трупа косули собралось два десятка белоголовых сипов. Слетевшиеся грифы-падальщики полностью обглодали тушу за несколько часов, оставив на лугу лишь несколько костей.

Белоголовые сипы. Фотографии

Белоголовый сип в одном из птичьих зоопарков в Баварии Фото: Olaf Krüger/ imageBROKER/picture alliance

Белоголовый сип в Природном парке Сьерра-де-Грасалема в Испании Фото: Dirk Rüter/Zoonar/picture alliance

Белоголовые сипы в Национальном парке Монфрагуэ в Испании Фото: Hinrich Bäsemann/picture alliance

Белоголовые сипы - крупные хищные птицы из рода грифов, представители семейства ястребиных. Раньше обитали в Германии, но исчезли полностью в начале прошлого века, вероятно, из-за того, что в лесах заметно уменьшилось количество падали.

Крупные дикие животные стали реже гибнуть здесь по естественным причинам - например, из-за болезней или старости. Основную роль в контроле за популяциями этих видов начали осуществлять и до сих пор осуществляют охотники - профессионалы и любители.

Редкие гости в Германии

Сейчас основными ареалами распространения белоголовых сипов в Европе являются южные регионы континента - засушливые и горные ландшафты. Также они встречаются, например, на Кавказе. В последние годы немецкие экологи стали иногда наблюдать этих птиц в Германии - они начали прилетать сюда на короткое время или всего лишь пролетать над территорией.

Главным образом речь идет о молодых белоголовых сипах, которые еще не гнездятся, то есть не выводят потомство. Одно из первых таких наблюдений было сделано еще в 2006 году, при этом было замечено не менее 160 особей. В 2017 году - около 90 птиц, при этом два белоголовых сипа и один черный гриф задержались в Германии на несколько дней.

Внимательно рассмотрев снимки и записи, сделанные во время эксперимента, ученые по меткам на кольцах определили, что нескеолько грифов прилетели в Германию из Испании и Франции. В этот же день птицы покинули Национальный парк Айфель в юго-западном направлении.

Рурское водохранилище в Айфеле Фото: Andre Bonn/Shotshop/picture alliance

Заповедник в Айфеле

Всего в Германии насчитывается 16 национальных парков. В только что начавшемся проекте будет участвовать несколько из них. Национальный парк Айфель (www.nationalpark-eifel.de ) был основан в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений, общее количество видов превышает 11 тысяч.

Для туристов здесь проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов. Ежегодно в этом парке бывает около миллиона посетителей.

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