Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль
В 2023 году министерство сельского хозяйства Германии предусмотрело в своем бюджете 2 млн евро на спасение молодых европейских косуль от гибели во время заготовки сена и других уборочных работ, при которых используются косилки или комбайны.
По данным немецких экологов, ежегодно при таких обстоятельствах в целом по стране гибнет около 100 тысяч косулят, которые рождаются в конце весны - начале лета. Общее число диких животных всех видов, гибнущих или получающих ранения от сельскохозяйственной техники, достигает 500 тысяч каждый год.
Вся популяция европейских косуль в Германии оценивается примерно в 2,5 млн особей. Для сравнения: в результате столкновения с автомобилями на немецких дорогах, согласно данным Федерального объединения охотников, ежегодно гибнет около 200 тысяч косуль, если говорить только об официально зарегистрированных таких ДТП.
Опасное время для косулят
Спасение косулят стало в Германии задачей, решением которой занимаются как официальные организации, так и добровольцы. Уже раньше перед началом заготовительных работ поля в некоторых местах, например, обыскивали с помощью специально обученных собак. Кое-где заранее устанавливали мощные динамики, то есть отпугивали животных громкими звуками, предварительно осматривали поля в бинокли и так далее.
Некоторые фермеры монтируют на своих тракторах своего рода акустические пугачи, издающие звуки, похожие на сирену охранной сигнализации. В таком случае животные (не только косули, но и, например, зайцы) реагируют на приближение уборочной техники раньше, то есть успевают вовремя убежать или… улететь, ведь на лугах и полях также обитают разные птицы - куропатки и так далее.
Сейчас все чаще стали также использовать дроны с тепловизорами. Делают это обычно местные охотники - члены охотничьих клубов, владельцы или арендаторы окрестных лесных угодий, а также добровольцы из обществ по охране животных.
Эти организации и объединения в Германии могут получить от министерства сельского хозяйства средства на покупку современного поискового оборудования. Например, такой автоматический дрон, оснащенный инфракрасным сенсором и соответствующим программным обеспечением, стоит до 20 тысяч евро.
Почему вообще возникает такая необходимость? Дело в том, что днем взрослые косули оставляют своих детенышей отдыхать где-то в высокой траве или посреди каких-то других растений, в зарослях и прочих укромных местах. Пятнистая окраска косулят помогает маскировке, служит защитой от обнаружения хищниками, но сильно усложняет задачи спасателей.
Современные методы сельского хозяйства позволили фермерам увеличить количество урожаев кормовых культур в году, причем первый иногда убирают уже сразу после пасхальных праздников - как раз в тот самый период, когда маленькие косули начинают появляться на свет. Плюс современная техника движется намного быстрее, а ширина полосы, скашиваемой за один проход, может превышать десять метров.
Эксперты рекомендуют фермерам убирать поля или косить луга не от краев к центру, а наоборот - начитать в самой середине, что дает животным больше шансов вовремя убежать. Однако часто, когда к ним приближается уборочная техника, маленькие косули затаиваются, медлят до последнего и не успевают отпрыгнуть, в результате чего получают травмы или гибнут сразу же на месте.
"Луговые шерифы" за работой
В регионах, где осуществляются программы по спасению косулят, фермеры могут заранее или хотя бы накануне сообщить о своих планах, после чего волонтеры прибудут на место и сделают свое дело - абсолютно бесплатно. Маленьких косуль затем переносят куда-то в подходящее место по соседству и оставляют в покое, чтобы семья, так сказать, смогла воссоединиться. Эти животные обычно не покидают ареал своего обитания и передвигаются в радиусе всего лишь нескольких километров, хотя бывают исключения.
Во время одной из таких акций нынешней весной были сделаны фотографии немецкого агентства dpа, которые здесь использованы. Добровольное общество "Луговых шерифов" (Wiesen-Sheriffs) было основано в восточногерманской земле Саксония-Анхальт в 2022 году в здешней общине Хю.
Как можно прочитать в сообщении этой группы в Инстаграме, только в последний день мая две команды волонтеров обыскали в Гарце десять участков общей площадью 80 гектаров и нашли семерых маленьких косуль. При этом местные фермеры не только позаботились о кофе для спасателей-добровольцев, но и сами приняли участие в поисках.
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