Чтобы не гибли под косилками - как в Германии спасают косуль

Сколько детенышей европейских косуль гибнет во время полевых работ в Германии, и как их спасают от мучительной смерти?

В 2023 году министерство сельского хозяйства Германии предусмотрело в своем бюджете 2 млн евро на спасение молодых европейских косуль от гибели во время заготовки сена и других уборочных работ, при которых используются косилки или комбайны.

По данным немецких экологов, ежегодно при таких обстоятельствах в целом по стране гибнет около 100 тысяч косулят, которые рождаются в конце весны - начале лета. Общее число диких животных всех видов, гибнущих или получающих ранения от сельскохозяйственной техники, достигает 500 тысяч каждый год.

Вся популяция европейских косуль в Германии оценивается примерно в 2,5 млн особей. Для сравнения: в результате столкновения с автомобилями на немецких дорогах, согласно данным Федерального объединения охотников, ежегодно гибнет около 200 тысяч косуль, если говорить только об официально зарегистрированных таких ДТП.

Опасное время для косулят

Этот косуленок был найден посреди поля с люцерной Фото: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Спасение косулят стало в Германии задачей, решением которой занимаются как официальные организации, так и добровольцы. Уже раньше перед началом заготовительных работ поля в некоторых местах, например, обыскивали с помощью специально обученных собак. Кое-где заранее устанавливали мощные динамики, то есть отпугивали животных громкими звуками, предварительно осматривали поля в бинокли и так далее.

Некоторые фермеры монтируют на своих тракторах своего рода акустические пугачи, издающие звуки, похожие на сирену охранной сигнализации. В таком случае животные (не только косули, но и, например, зайцы) реагируют на приближение уборочной техники раньше, то есть успевают вовремя убежать или… улететь, ведь на лугах и полях также обитают разные птицы - куропатки и так далее.

Сейчас все чаще стали также использовать дроны с тепловизорами. Делают это обычно местные охотники - члены охотничьих клубов, владельцы или арендаторы окрестных лесных угодий, а также добровольцы из обществ по охране животных.

Эти организации и объединения в Германии могут получить от министерства сельского хозяйства средства на покупку современного поискового оборудования. Например, такой автоматический дрон, оснащенный инфракрасным сенсором и соответствующим программным обеспечением, стоит до 20 тысяч евро.

Опасность позади! Маленькая косуля в боксе для транспортировки, устланном травами Фото: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Почему вообще возникает такая необходимость? Дело в том, что днем взрослые косули оставляют своих детенышей отдыхать где-то в высокой траве или посреди каких-то других растений, в зарослях и прочих укромных местах. Пятнистая окраска косулят помогает маскировке, служит защитой от обнаружения хищниками, но сильно усложняет задачи спасателей.

Современные методы сельского хозяйства позволили фермерам увеличить количество урожаев кормовых культур в году, причем первый иногда убирают уже сразу после пасхальных праздников - как раз в тот самый период, когда маленькие косули начинают появляться на свет. Плюс современная техника движется намного быстрее, а ширина полосы, скашиваемой за один проход, может превышать десять метров.

Эксперты рекомендуют фермерам убирать поля или косить луга не от краев к центру, а наоборот - начитать в самой середине, что дает животным больше шансов вовремя убежать. Однако часто, когда к ним приближается уборочная техника, маленькие косули затаиваются, медлят до последнего и не успевают отпрыгнуть, в результате чего получают травмы или гибнут сразу же на месте.

"Луговые шерифы" за работой

"Kitzrettung" - "Спасение косулят". Волонтеры из общества "Луговых шерифов" в Саксонии-Анхальт Фото: Matthias Bein/picture alliance/dpa

В регионах, где осуществляются программы по спасению косулят, фермеры могут заранее или хотя бы накануне сообщить о своих планах, после чего волонтеры прибудут на место и сделают свое дело - абсолютно бесплатно. Маленьких косуль затем переносят куда-то в подходящее место по соседству и оставляют в покое, чтобы семья, так сказать, смогла воссоединиться. Эти животные обычно не покидают ареал своего обитания и передвигаются в радиусе всего лишь нескольких километров, хотя бывают исключения.

Во время одной из таких акций нынешней весной были сделаны фотографии немецкого агентства dpа, которые здесь использованы. Добровольное общество "Луговых шерифов" (Wiesen-Sheriffs ) было основано в восточногерманской земле Саксония-Анхальт в 2022 году в здешней общине Хю.

Как можно прочитать в сообщении этой группы в Инстаграме, только в последний день мая две команды волонтеров обыскали в Гарце десять участков общей площадью 80 гектаров и нашли семерых маленьких косуль. При этом местные фермеры не только позаботились о кофе для спасателей-добровольцев, но и сами приняли участие в поисках.

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