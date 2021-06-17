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Фото: Georg Moritz/dpa/picture alliance

Орнитология

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Контекст

Национальный парк Айфель

Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии

Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии

Белоголовые сипы исчезли в Германии более ста лет назад. Сейчас стали вновь появляться здесь.
Туризм5 июля 2023 г.
Белолобый гусь

Сибирские гуси выбирают Германию

Сибирские гуси выбирают Германию

В заповеднике на Нижнем Рейне зимуют гуси с Таймыра и Кольского полуострова. | 16 фотографий
Туризм15 декабря 2022 г.
Столичный воробей около Бранденбургских ворот в Берлине

В немецкие города зачастили дубоносы

В немецкие города зачастили дубоносы

В Германии коллективными усилиями уже в двенадцатый раз посчитали птиц, остающихся здесь зимой.
Природа и окружающая среда18 января 2022 г.
Удод - "Птица 2022 года" в Германии

Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии

Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии

"Птицей 2022 года" в Германии выбран удод - национальный символ Израиля.
Природа и окружающая среда18 ноября 2021 г.
Уолли - слева, Бавария - справа

Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах

Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах

Этих птиц полностью истребили в Баварских Альпах в позапрошлом веке.
Туризм16 июля 2021 г.
Птенец тонкоклювых кайр на острове Гельголанд

Кайрята учатся летать

Кайрята учатся летать

Первый полет для этих птенцов - на самом деле, даже не полет, а отважный прыжок вниз со скалы.
Туризм17 июня 2021 г.
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