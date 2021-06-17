Орнитология

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Фото: Georg Moritz/dpa/picture alliance
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Контекст
Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии
Грифы-падальщики возвращаются в дикую природу Германии
Белоголовые сипы исчезли в Германии более ста лет назад. Сейчас стали вновь появляться здесь.
Туризм
05.07.2023
5 июля 2023 г.
Сибирские гуси выбирают Германию
Сибирские гуси выбирают Германию
В заповеднике на Нижнем Рейне зимуют гуси с Таймыра и Кольского полуострова. | 16 фотографий
Туризм
15.12.2022
15 декабря 2022 г.
В немецкие города зачастили дубоносы
В немецкие города зачастили дубоносы
В Германии коллективными усилиями уже в двенадцатый раз посчитали птиц, остающихся здесь зимой.
Природа и окружающая среда
18.01.2022
18 января 2022 г.
Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии
Удод стал "Птицей 2022 года" в Германии
"Птицей 2022 года" в Германии выбран удод - национальный символ Израиля.
Природа и окружающая среда
18.11.2021
18 ноября 2021 г.
Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах
Ястребы-ягнятники вновь осваиваются в Баварских Альпах
Этих птиц полностью истребили в Баварских Альпах в позапрошлом веке.
Туризм
16.07.2021
16 июля 2021 г.
Кайрята учатся летать
Кайрята учатся летать
Первый полет для этих птенцов - на самом деле, даже не полет, а отважный прыжок вниз со скалы.
Туризм
17.06.2021
17 июня 2021 г.
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