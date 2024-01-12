В Германии сосчитали воробьев, синиц и дятлов

Сойки, зяблики, вьюрки, синицы - в Германии насчитывается более 200 видов птиц, живущих здесь круглогодично. Примерно еще столько же видов прилетает сюда, чтобы вывести потомство в теплое время года. Есть также птицы, которые в Германии только зимуют, например, гуси из Сибири, а также чужеродные виды, которые были завезены сюда, потом вырвались на свободу и прекрасно приспособились. Самыми яркими представителями этой группы являются зеленые кольчатые попугаи .

"Час зимних птиц" в Германии

Уже почти полтора десятилетия в начале января немецкие орнитологи-любители и экологическое объединение NABU проводят своего рода перепись местных пернатых - "Час зимних птиц" ("Stunde der Wintervögel " ). В этом году она состоялась 5-7 января. Сейчас стали известны предварительные результаты, хотя официально прием отчетов по почте или через интернет продолжается до 15 числа.

"Час зимних птиц" считается самой массовой совместной научной акцией в Германии. Организаторы уже обработали более 100 тысяч анкет, присланных участниками-любителями. Вооруженные биноклями, они в течение одного любого часа в любой из трех дней наблюдали за птицами перед своими домами посреди городов, на городских окраинах, в деревнях или перед стоящими где-то отдельно домами в сельской местности. Результаты заносили в специальные формуляры.

Важно при этом было выяснить максимальное количество птиц каждого вида из списка, которых можно было видеть в этом месте одновременно, чтобы, так сказать, избежать многократного учета. То есть не считать всех пестрых дятлов, которые попадутся на глаза за этот час, а сообщить максимальное число этих пернатых, которых можно было наблюдать разом.

Большой пестрый дятел и большая синица Фото: Ulrich Stamm/Geisler/picture alliance

Что показала перепись пернатых

Предварительные результаты никаких сюрпризов не принесли. Самыми распространенными местным птицами в Германии были и остались домовые воробьи, которых только во время акции насчитали почти полмиллиона. Далее в тройке прочно отстаивают свои птичьи позиции большие синицы и обыкновенные лазоревки - 330 тысяч и 260 тысяч соответственно.

Не по количеству, но по распространенности лидируют большие синицы и черные дрозды. Хотя бы один раз этих птиц видели почти повсеместно, то есть они были замечены в девяти из десяти садов или других мест наблюдения. Для сравнения - воробьи, которые предпочитают держаться и перемещаться стаями, попались на глаза двум из трех участников зимней переписи.

Каждый год во время акции также замечают птиц, которые в этих местах не зимуют, но по каким-то причинам остались здесь или задержались с отлетом в южные края. Наибольшее внимание привлекло сообщение о черном аисте, которого не только увидели, но даже смогли сфотографировать около города Карлсруэ в Баден-Вюртемберге. Эти редкие и осторожные птицы редко попадаются на глаза даже летом.

"Час садовых птиц"

Аналогичная акция проводится в Германии также весной. В этом году так называемый "Час садовых птиц" ("Stunde der Gartenvögel") будет проходить 9 - 12 мая. Считать будут, в частности, черных стрижей (Mauersegler), кольчатых горлиц (Türkentaube) и деревенских ласточек (Rauchschwalbe).

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