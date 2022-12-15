Сибирские гуси выбирают Германию

В пойменном заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова. | 16 фотографий
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Рассветные сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по еще почти пустому утреннему автобану в сторону границы с Нидерландами. Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде небольшого крестьянского подворья. Полная тишина. Внезапно где-то совсем рядом начинают раздаваться крики птиц. Чем светлее становится вокруг, тем больше и громче… В этих местах с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей.
Старое русло Рейна
Заповедник Бислихский остров - Бислихер Инзель (Bislicher Insel) расположен на Нижнем Рейне недалеко от Ксантена - небольшого и уютного немецкого города, ведущего свою историю с древнеримского военного поселения. Заповедник является одним из немногих сохранившихся в Германии заливных речных ландшафтов Рейна. Почти девять квадратных километров находятся здесь под охраной.
Как появился остров
Поселение Бислих (Bislich), давшее название заповеднику, сейчас расположено на противоположном берегу реки. До 1788 года Рейн делал в этом месте затяжной изгиб. Чтобы сократить время передвижения барж и других речных судов, прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große) распорядился выпрямить русло - прорыть канал между двумя ближайшими точками рейнской излучины.
Перелетные птицы в Германии
Образовавшийся в результате выпрямления Рейна остров получил название Бислихер Инзель. Постепенно старое русло начало мельчать и зарастать. В результате превратилось в череду отдельных озер, идеально подходящих для зимовки перелетных птиц. Формально островом эта территория давно не является, но сохранила свое историческое название.
В гости к гусям
Утренний шум над Рейном в этих местах напоминает какофонию гигантского оркестра, словно невидимые музыканты настраивают свои инструменты перед представлением. Но вместо симфонического концерта птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать невероятный воздушный балет, тысячами рванув в небо с заливных лугов, на которых провели холодную ночь.
Птицы над головой
Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму из года в год проводит около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе зимует более миллиона.
Разная дистанция
Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси - местные обитатели, которые держат дистанцию метров в двести-триста.
Зеленый стол
Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.
Компенсации
Фермеры на эти набеги смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн - Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того - территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.
Распорядок дня
Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.
От Сибири до Африки
Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 1970-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…
Нильские гуси
В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся около силосных ям. Много этих гусей около водоемов в немецких городах - например, во во Франкфурте-на-Майне. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке (нем. Zwerggans). Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.
Пискульки
Для пискулек заповедники Нижнего Рейна в Германии являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Такие места также есть в соседних Нидерландах, где была сделана эта фотография. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры...
Новые маршруты
Немецкие орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.
Дополнительная информация
В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten - RVR-Naturforum Bislicher Insel). Здесь же можно получить карты с ознакомительными прогулочными маршрутами.
Другие достопримечательности
Посещение заповедника можно совместить с осмотром достопримечательностей соседнего Ксантена: Римского музея, Археологического парка и средневекового Ксантенского собора, в котором особое внимание следует уделить великолепным резным алтарям, а также монастырской обходной галерее.