Сибирские гуси выбирают Германию

Рассветные сумерки на Нижнем Рейне - в часе езды от Кельна по еще почти пустому утреннему автобану в сторону границы с Нидерландами. Неосвещенная пустая парковка, рядом - несколько домов. Что-то вроде небольшого крестьянского подворья. Полная тишина. Внезапно где-то совсем рядом начинают раздаваться крики птиц. Чем светлее становится вокруг, тем больше и громче… В этих местах с октября по март в Германии зимуют тысячи сибирских гусей.

Старое русло Рейна

Раннее утро в заповеднике Бислихер Инзель Фото: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance

Заповедник Бислихский остров - Бислихер Инзель (Bislicher Insel) расположен на Нижнем Рейне недалеко от Ксантена - небольшого и уютного немецкого города, ведущего свою историю с древнеримского военного поселения. Заповедник является одним из немногих сохранившихся в Германии заливных речных ландшафтов Рейна. Почти девять квадратных километров находятся здесь под охраной.

Как появился остров

Безвершинные ивы (они же - колбовые, нем. Kopfweiden) в заповеднике Бислихер Инзель Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Поселение Бислих (Bislich), давшее название заповеднику, сейчас расположено на противоположном берегу реки. До 1788 года Рейн делал в этом месте затяжной изгиб. Чтобы сократить время передвижения барж и других речных судов, прусский король Фридрих Великий (Friedrich der Große) распорядился выпрямить русло - прорыть канал между двумя ближайшими точками рейнской излучины.

Перелетные птицы в Германии

Заливные луга Фото: DW / Nelioubin

Образовавшийся в результате выпрямления Рейна остров получил название Бислихер Инзель. Постепенно старое русло начало мельчать и зарастать. В результате превратилось в череду отдельных озер, идеально подходящих для зимовки перелетных птиц. Формально островом эта территория давно не является, но сохранила свое историческое название.

В гости к гусям

День начинается Фото: DW / Nelioubin

Утренний шум над Рейном в этих местах напоминает какофонию гигантского оркестра, словно невидимые музыканты настраивают свои инструменты перед представлением. Но вместо симфонического концерта птицы, окончательно проснувшись, вдруг начинают показывать невероятный воздушный балет, тысячами рванув в небо с заливных лугов, на которых провели холодную ночь.

Птицы над головой

Только что проснувшиеся гуси в небе над заповедником Фото: DW / Nelioubin

Уже ради одного этого момента стоило вставать ни свет ни заря: ехать, спешить от стоянки по тополиной аллее и размокшей грунтовой дорожке в чистое поле, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. По оценкам орнитологов, только в этом районе Германии зиму из года в год проводит около 30 тысяч диких гусей с Таймыра и Кольского полуострова. Всего же в Западной Европе зимует более миллиона.

Разная дистанция

Бислихский остров во время небольшого наводнения на Рейне Фото: DW / Nelioubin

Распавшись в небе на группы по несколько семейных пар с выводком прошедшего года, арктические гуси отправляются на пастбища с молодой травой и поля, засеянные озимыми. Охота на гостей из далекой Сибири здесь запрещена, о чем они явно осведомлены. Во всяком случае, подпускают к себе намного ближе, метров на сорок, чем серые немецкие гуси - местные обитатели, которые держат дистанцию метров в двести-триста.

Зеленый стол

Дикие гуси на Нижнем Рейне Фото: picture-alliance/AP Photo/Frank Augstein

Идеальная погода для зимовки - от двух градусов тепла и выше. При этой температуре лучше всего растут молодая трава и всходы зерновых. Следы гусиных пиршеств отчетливо заметны на полях. По бокам они - сочно-зеленые, словно их кто-то обвел валиком с краской, а в центре - желтоватые, методично общипанные гусями. К кромке гуси не подходят: держат дистанцию.

Компенсации

Белолобые гуси и белощёкие казарки Фото: wunderbareErde/Zoonar/picture alliance

Фермеры на эти набеги смотрят спокойно. За наносимый озимым ущерб они получают компенсации от властей, только в земле Северный Рейн - Вестфалия - от двух до трех миллионов евро ежегодно. Более того - территории, на которых пасутся гуси, нельзя отводить под другие цели, например, для обустройства песчаных карьеров - бизнес на Нижнем Рейне распространенный и прибыльный.

Распорядок дня

Нижний Рейн около Эммериха на границе с Нидерландами Фото: DW / Nelioubin

Гусиный день на зимовке подчиняется строгому и размеренному распорядку. Насытившись, часа в два пополудни они перелетают к воде - основному руслу Рейна, боковым рукавам, заводям, затопленным карьерам. Утоляют жажду, собравшись в более крупные группы. Для простого человека гуси - они и есть гуси. Эксперты, наблюдая в бинокль, помимо сибирских и немецких могут различить еще несколько видов.

От Сибири до Африки

Морозный день на Нижнем Рейне Фото: wunderbareErde/Zoonar/picture alliance

Белолобые гуси и гуменники - из России. Серые - местные, живут здесь круглый год. Их популяцию восстановили на Нижнем Рейне в 1970-х годах, переселив из Восточной Германии, несмотря на "железный занавес". Встречаются также священные гуси древних египтян - нильские. Их начали привозить в Европу в XVIII веке в качестве декоративных птиц. Вырвавшиеся на свободу - приспособились…

Нильские гуси

Нильские гуси Фото: wunderbareErde/Zoonar/picture alliance

В трудные времена находчивые нильские гуси Нижнего Рейна кормятся около силосных ям. Много этих гусей около водоемов в немецких городах - например, во во Франкфурте-на-Майне. Их популяция в Европе увеличивается, чего нельзя сказать о мелком гусе - пискульке (нем. Zwerggans). Увидеть его - огромная редкость даже для профессионалов. Родина пискулек - Скандинавия, Сибирь, Урал.

Пискульки

Гуси пискульки Фото: C. van Rijswij/blickwinkel/AGAMI/picture alliance

Для пискулек заповедники Нижнего Рейна в Германии являются одним из последних ареалов для надежной зимовки. Такие места также есть в соседних Нидерландах, где была сделана эта фотография. Ради сохранения вида предпринимаются неординарные меры...

Новые маршруты

Орнитологи помогают пискулькам добраться до места зимовки на Рейне Фото: P. Schuetz/blickwinkel/picture alliance

Немецкие орнитологи сопровождают гусей-пискулек во время сезонной миграции на сверхлегких летательных аппаратах, выступая в роли вожаков, чтобы показать новые маршруты и привести в безопасное место.

Дополнительная информация

Пойменные луга на Рейне и защитная дамба от наводнений на заднем плане Фото: DW / Nelioubin

В заповеднике Бислихер Инзель работает небольшой музей с информационным центром и кафе (Bislicher Insel 11, 46509 Xanten - RVR-Naturforum Bislicher Insel ). Здесь же можно получить карты с ознакомительными прогулочными маршрутами.

Другие достопримечательности

Помимо разных гусей и других птиц здесь можно увидеть таких вот азиатских буйволов - круглый год на одном из огороженных пастбищ в центре которого есть небольшое озеро Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Посещение заповедника можно совместить с осмотром достопримечательностей соседнего Ксантена: Римского музея, Археологического парка и средневекового Ксантенского собора, в котором особое внимание следует уделить великолепным резным алтарям, а также монастырской обходной галерее.