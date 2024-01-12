Какие птицы зимуют в Германии
В Германии можно встретить более 500 видов птиц. Многие из них живут здесь круглогодично. Представляем самых распространенных.
Обыкновенный чиж
Erlenzeisig • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы
Сойка
Eichelhäher • Семейство: Врановые. Род: Сойки
Зяблик
Buchfink • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики
Обыкновенная зеленушка
Grünfink • Семейство: Вьюрковые. Род: Щеглы
Вьюрок
Bergfink • Семейство: Вьюрковые. Род: Зяблики
Большой пестрый дятел
Buntspecht • Семейство: Дятловые. Род: Пестрые дятлы
Домовый воробей
Haussperling • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи
Полевой воробей
Feldsperling • Семейство: Воробьиные. Род: Настоящие воробьи
Обыкновенный поползень
Kleiber • Семейство: Поползневые. Род: Поползни
Зарянка
Rotkehlchen • Семейство: Мухоловковые. Род: Зарянки
Большая синица
Kohlmeise • Семейство: Синицевые. Род: Синицы
Обыкновенная лазоревка
Blaumeise • Семейство: Синицевые. Род: Лазоревки
Сорока
Elster • Семейство: Врановые. Род: Сороки
Сорока
(нем. Elster) • Семейство: Врановые. Род: Сороки
Черный дрозд
Amsel • Семейство: Дроздовые. Род: Дрозды
Вяхирь
Ringeltaube • Семейство: Голубиные. Род: Голуби