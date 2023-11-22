Гамбургские лебеди - что будет, если они исчезнут?

Белые лебеди, живущие на озере Альстер в Гамбурге, имеют важное историческое и символическое значение. Находятся поэтому под особой охраной.

Такую картину можно ежегодно наблюдать в немецком Гамбурге в конце ноября. На протяжении нескольких дней городские служащие под руководством специального уполномоченного сотрудника ратуши собирают на озере Альстер и соседних каналах здешних белых лебедей-шипунов.

Начинают обычно в центре около пристани Юнгфернштиг, куда по этому приглашают представителей прессы и всех желающих понаблюдать за отловом.

Олаф Нис заступил на службу в 1996 году и является "лебединым папой" во втором поколении Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Ближайшие месяцы до весны гамбургские лебеди, живущие на Альстере, проведут на своей традиционной зимней квартире около Мельничного пруда в районе Эппендорф, где для них установлен временный павильон.

Чтобы в будущем обеспечить лучшую защиту от птичьего гриппа зимой, в следующем году здесь планируют даже построить специальное здание - мера, согласитесь, необычная. Впрочем, сама традиция заботы о лебедях в Гамбурге с этой современной угрозой не связана, появилась более четырех столетий назад.

Почему альстерские лебеди так важны для Гамбурга?

В Средние века разведение и содержание лебедей в Германии было исключительным правом королевских и княжеских особ. В свою очередь, Гамбург, днем рождения которого считается 7 мая 1189 года, сначала долгое время был городом ганзейским. В 1510 году официально получил также права города вольного. Оба этих статуса до сих пор входят в полное название Гамбурга - Freie und Hansestadt Hamburg.

Чтобы продемонстрировать свою важность и влияние, отцы города решили сознательно нарушить это символическое право высшей знати в империи. В городских архивах есть счета на покупку корма для лебедей, датированные 1591 годом.

Лебеди и зрители около шлюза на озере Альстер в Гамбурге Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

В первый день 21 ноября в Гамбурге отловили около тридцати лебедей. Осталось еще примерно полсотни Фото: picture alliance

Водное такси для гамбургских лебедей из центра города на зимнюю квартиру Фото: picture alliance

В городских архивах хранятся счета 1591 и 1592 годов, подтверждающие покупку птичьего корма для здешних лебедей. В 1664 году сенат Гамбурга принял постановление об особой охране, запрещающее под угрозой штрафа причинять лебедям какой-либо вред, ранить или убивать.

"Лебединый папа"

Еще через десять лет - в 1674 году - при городском совете была создана специальная должность отца-попечителя лебедей - Schwanenvater, которая является старейшей городской штатной должностью в Гамбурге. Нынешний уполномоченный Олаф Нис (Olaf Nieß) заступил на службу в 1996 году и является в своей семье "лебединым папой" во втором поколении.

Сейчас на Альстере обитает около восьмидесяти лебедей. Согласно легенде, Гамбург, являющийся одной из шестнадцати федеральных земель Германии, будет сохранять свой статус вольного и ганзейского города пока здесь на озере обитают эти величавые и грациозные птицы.

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