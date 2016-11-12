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Птичий грипп

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Тематическая страница DW " Птичий грипп".

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Контекст

Курица

В РФ выявили первое заражение людей вирусом птичьего гриппа

В РФ выявили первое заражение людей вирусом птичьего гриппа

По словам главы Роспотребнадзора, пока вирус не передается от человека человеку, и есть "время подготовиться".
Здоровье20 февраля 2021 г.
Новый вирус G4 H1N1 доминирует у свиней

Новый вирус свиного гриппа. Миру грозит новая пандемия?

Новый вирус свиного гриппа. Миру грозит новая пандемия?

Китайские ученые обнаружили новый вирус свиного гриппа G4 H1N1. Насколько он опасен для человека?
Политика1 июля 2020 г.
Курицы на птицеферме (фото из архива)

В России зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В России зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Около 45 тыс. птиц погибли в Костромской области из-за вируса H5N2, сообщает OIE.
Политика29 декабря 2017 г.
Умершая от птичьего гриппа дикая утка в лаборатории в Баден-Вюрттемберге

Украина запретила ввоз птицы из ФРГ из-за птичьего гриппа

Украина запретила ввоз птицы из ФРГ из-за птичьего гриппа

Украинские власти запретили ввозить в страну птицу и продукты из нее из четырех федеральных земель ФРГ.
Политика30 ноября 2016 г.
Вольдегк

Немецким страусам угрожает птичий грипп

Немецким страусам угрожает птичий грипп

В некоторых регионах из-за риска заражения фермерам уже запрещено выпускать своих птиц наружу.
Туризм24 ноября 2016 г.
Гуси на ферме на севере Германии

В Германии создается кризисный штаб из-за птичьего гриппа

В Германии создается кризисный штаб из-за птичьего гриппа

Опасный штамм птичьего гриппа был обнаружен на ферме в Мекленбурге - Передней Померании.
Политика12 ноября 2016 г.
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