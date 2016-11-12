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Птичий грипп
Публикации по теме
Тематическая страница DW " Птичий грипп".
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Контекст
В РФ выявили первое заражение людей вирусом птичьего гриппа
В РФ выявили первое заражение людей вирусом птичьего гриппа
По словам главы Роспотребнадзора, пока вирус не передается от человека человеку, и есть "время подготовиться".
Здоровье
20.02.2021
20 февраля 2021 г.
Новый вирус свиного гриппа. Миру грозит новая пандемия?
Новый вирус свиного гриппа. Миру грозит новая пандемия?
Китайские ученые обнаружили новый вирус свиного гриппа G4 H1N1. Насколько он опасен для человека?
Политика
01.07.2020
1 июля 2020 г.
В России зафиксирована вспышка птичьего гриппа
В России зафиксирована вспышка птичьего гриппа
Около 45 тыс. птиц погибли в Костромской области из-за вируса H5N2, сообщает OIE.
Политика
29.12.2017
29 декабря 2017 г.
Украина запретила ввоз птицы из ФРГ из-за птичьего гриппа
Украина запретила ввоз птицы из ФРГ из-за птичьего гриппа
Украинские власти запретили ввозить в страну птицу и продукты из нее из четырех федеральных земель ФРГ.
Политика
30.11.2016
30 ноября 2016 г.
Немецким страусам угрожает птичий грипп
Немецким страусам угрожает птичий грипп
В некоторых регионах из-за риска заражения фермерам уже запрещено выпускать своих птиц наружу.
Туризм
24.11.2016
24 ноября 2016 г.
В Германии создается кризисный штаб из-за птичьего гриппа
В Германии создается кризисный штаб из-за птичьего гриппа
Опасный штамм птичьего гриппа был обнаружен на ферме в Мекленбурге - Передней Померании.
Политика
12.11.2016
12 ноября 2016 г.
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