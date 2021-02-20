В РФ выявили первый в мире случай заражения человека новым вирусом птичьего гриппа

В России выявили первый в мире случай инфицирования человека новым вирусом птичьего гриппа A (H5N8). Об этом сообщила в субботу, 20 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, открытие сделали сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области.

Попова пояснила, что вирус выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку. По словам главы Роспотребнадзора, заболевание у людей протекало в легкой форме, риски были "минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила", выздоровевшие чувствуют себя хорошо.

Глава Роспотребнадзора: есть время подготовиться

"Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время", - цитирует Попову агентство "Интерфакс".

Она подчеркнула, что вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, что дает всему миру "время подготовиться", разработать тест-системы, прежде чем он станет более патогенным.

Серьезная вспышка птичьего гриппа H5N2 была зафиксирована в России, в частности, в 2017 году. Тогда она началась на ЗАО "Птицефабрика "Костромская". По данным Международной организации здоровья животных (OIE), чуть более чем за десять дней там погибли около 45 тысяч птиц. В профилактических мерах было забито более 600 тысяч особей.

Смотрите также: